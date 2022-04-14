В автомобілі на Київщині знайшли тіла розстріляних окупантами цивільних: На місці поховання тимчасово встановили автомобільні номери. ФОТО

У селі Богданівка Київської області в одному з автомобілів виявили розстріляні тіла цивільних.

Про це повідомили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих не було можливо розпізнати.

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