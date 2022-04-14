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В автомобілі на Київщині знайшли тіла розстріляних окупантами цивільних: На місці поховання тимчасово встановили автомобільні номери. ФОТО

У селі Богданівка Київської області в одному з автомобілів виявили розстріляні тіла цивільних.

Про це повідомили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих не було можливо розпізнати. 

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В автомобілі на Київщині знайшли тіла розстріляних окупантами цивільних: На місці поховання тимчасово встановили автомобільні номери 01

Автор: 

Київська область (4043)


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Ты передай своим хозяевам, чтобы таких тупых больше на работу не брали. Ты, вонючка, тут о смерти людей идет речь, а ты сюда свое говно всунул.
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14.04.2022 20:00 Відповісти
сльози, сльози....
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14.04.2022 18:28 Відповісти
 
 