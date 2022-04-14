В автомобілі на Київщині знайшли тіла розстріляних окупантами цивільних: На місці поховання тимчасово встановили автомобільні номери. ФОТО
У селі Богданівка Київської області в одному з автомобілів виявили розстріляні тіла цивільних.
Про це повідомили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Тіла загиблих не було можливо розпізнати.
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Николай К
показати весь коментар14.04.2022 20:00 Відповісти Мені подобається 3
Alisa Korovieva
показати весь коментар14.04.2022 18:28 Відповісти Мені подобається 5
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