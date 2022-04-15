Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай. ФОТО

Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Зі зла окупанти гатять по мирних мешканцях.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти щодня намагаються встановити контроль над Попасною, Рубіжним та обласним центром - Сєверодонецьком, який є головною ціллю окупантів. І щодня наші захисники відбивають їхні атаки", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, гаряче було цієї ночі в Рубіжному та Попасній, проте зайти вглиб населених пунктів рашистам не вдалося. Вуличні бої тривають.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

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Гайдай нагадав, що війська РФ за добу 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини.