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Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай. ФОТО

Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Зі зла окупанти гатять по мирних мешканцях.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти щодня намагаються встановити контроль над Попасною, Рубіжним та обласним центром - Сєверодонецьком, який є головною ціллю окупантів. І щодня наші захисники відбивають їхні атаки", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, гаряче було цієї ночі в Рубіжному та Попасній, проте зайти вглиб населених пунктів рашистам не вдалося. Вуличні бої тривають.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно зосереджується на спробі захоплення Рубіжного та Попасної, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15 квітня

Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай 01
Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай 02
Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай 03
Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Вуличні бої тривають, - Гайдай 04

Гайдай нагадав, що війська РФ за добу 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини.

Автор: 

армія рф (17526) обстріл (28687) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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15.04.2022 08:58 Відповісти
Це справжня орда! За понад тисячу років жодної зміни тактики, ті міста що не здалися, знищувати та спалювати. І оце кодло ще на історію священної русі зазіхань. СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.04.2022 09:01 Відповісти
Рознесуть всі місто
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15.04.2022 09:05 Відповісти
Гайдай малює більш сумну картинку ніж генштаб((((
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15.04.2022 10:05 Відповісти
Хай будуть прокляті всі виродки до 10 коліна, що роблять таке з нашою державою.
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15.04.2022 10:30 Відповісти
Рашисты - ПНХ.
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15.04.2022 11:10 Відповісти
 
 