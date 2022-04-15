Конгресмени США відвідали Київ та звільнені Бучу й Бородянку: "Ніщо не може замінити те, щоб побачити це на власні очі". ФОТО

Республіканські сенатор Стів Дейнс та членкиня Палати представників Вікторія Спартц відвідали Київ та околиці української столиці після звільнення міст від російських загарбників.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вони стали першими американськими чиновниками, які здійснили візит до України з початку вторгнення російських військ 24 лютого.

"Ніщо не може замінити фактично бути тут, побачити це на власні очі, провести час із людьми та лідерами тут, в Україні, які жахливо постраждали від цієї війни", – сказав Дейнс.

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За його словами, було важливо, щоб американські обранці продемонстрували солідарність із українцями.

Зазначається, що Дейнс і Спартц були запрошені українською владою. Повідомляється, що американські законодавці крім Києва відвідали Бучу й Бородянку.

Дейнс і Спарц також закликали Сполучені Штати повернути своїх дипломатів в Україну, як це зробили деякі європейські держави.

"Я сподіваюся, що наш візит спонукатиме більше американських офіційних осіб та лідерів приїхати, підтримати народ України", – сказав Стів Дейнс.

Своєю чергою, Вікторія Спарц додала, що важливо показати підтримку і турботу Україні.