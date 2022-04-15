Конгресмени США відвідали Київ та звільнені Бучу й Бородянку: "Ніщо не може замінити те, щоб побачити це на власні очі". ФОТО
Республіканські сенатор Стів Дейнс та членкиня Палати представників Вікторія Спартц відвідали Київ та околиці української столиці після звільнення міст від російських загарбників.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Вони стали першими американськими чиновниками, які здійснили візит до України з початку вторгнення російських військ 24 лютого.
"Ніщо не може замінити фактично бути тут, побачити це на власні очі, провести час із людьми та лідерами тут, в Україні, які жахливо постраждали від цієї війни", – сказав Дейнс.
За його словами, було важливо, щоб американські обранці продемонстрували солідарність із українцями.
Зазначається, що Дейнс і Спартц були запрошені українською владою. Повідомляється, що американські законодавці крім Києва відвідали Бучу й Бородянку.
Дейнс і Спарц також закликали Сполучені Штати повернути своїх дипломатів в Україну, як це зробили деякі європейські держави.
"Я сподіваюся, що наш візит спонукатиме більше американських офіційних осіб та лідерів приїхати, підтримати народ України", – сказав Стів Дейнс.
Своєю чергою, Вікторія Спарц додала, що важливо показати підтримку і турботу Україні.
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інфантильне чмо.
Что-то новенькое в военной стратегии!
2) Почему вообще он на этот раз открыл рот на военную тему? Говорил ведь, что об этом должен высказываться Шойгу?
Хорошо устроилась бабця!
Штайнмаєр не має відношення до націонал-соціалізму, ні ідеологічно, ні політично. Ні він, ні СДПГ ніколи не були помічені у натяку навіть до фашистских ухилів, якщо ви розумієте різницю між двома політичними течіями. Вони типові соціал-демократи, ще й не надто ліві. Штайнмаєр - типовий представник. Тоді як у слоаах і діях українських зелених ознаки фашистських (але не нацистських) ідей виразно проглядаються. Слуги сповідують примат партійної 'єдності над соціальними, національними чи ліберальними цінностями, непогрішимість вождя і незаперечність його думки.
Гадаю, ваше негативне ставлення до Штайнмаєра, пов'язане із сприйняттям його особистості через призму української кухні, а не через його власні дії чи політичну позицію.
ох і не легка ж в тебе робота...