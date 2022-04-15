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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Конгресмени США відвідали Київ та звільнені Бучу й Бородянку: "Ніщо не може замінити те, щоб побачити це на власні очі". ФОТО

Республіканські сенатор Стів Дейнс та членкиня Палати представників Вікторія Спартц відвідали Київ та околиці української столиці після звільнення міст від російських загарбників.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вони стали першими американськими чиновниками, які здійснили візит до України з початку вторгнення російських військ 24 лютого.

"Ніщо не може замінити фактично бути тут, побачити це на власні очі, провести час із людьми та лідерами тут, в Україні, які жахливо постраждали від цієї війни", – сказав Дейнс.

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За його словами, було важливо, щоб американські обранці продемонстрували солідарність із українцями.

Зазначається, що Дейнс і Спартц були запрошені українською владою. Повідомляється, що американські законодавці крім Києва відвідали Бучу й Бородянку.

Конгресмени США відвідали Київ та звільнені Бучу й Бородянку: Ніщо не може замінити те, щоб побачити це на власні очі 01

Дейнс і Спарц також закликали Сполучені Штати повернути своїх дипломатів в Україну, як це зробили деякі європейські держави.

"Я сподіваюся, що наш візит спонукатиме більше американських офіційних осіб та лідерів приїхати, підтримати народ України", – сказав Стів Дейнс.

Своєю чергою, Вікторія Спарц додала, що важливо показати підтримку і турботу Україні.

Автор: 

візит (1591) Конгрес США (1230) США (23054) Буча (542)


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Топ коментарі
+25
Саме тому і потрібно було відвезти в Бучу, Бородянку Штайнмаєра, а не влаштовувати шкідливі демарші.
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15.04.2022 09:17
+22
сигожа под псевдонимом "грустная лошадь" таки сболтнул:
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15.04.2022 09:27
+16
Как интересно! Оказывается, расстреливать мирняк и эвакуационные колонны из танков, связывать людей и стрелять им в затылок, бомбить детские больницы и роддома - это допустимые способы ведения войны, а приложить ракетой боевой корабль с боевым же десантом во время ведения ими боевых действий - недопустимые!
Что-то новенькое в военной стратегии!
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15.04.2022 09:56
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Саме тому і потрібно було відвезти в Бучу, Бородянку Штайнмаєра, а не влаштовувати шкідливі демарші.
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15.04.2022 09:17 Відповісти
Наполіон зобидився, шо ти вже тут поробиш?
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15.04.2022 09:22 Відповісти
Дурне не здогадалось, а підказати нікому в оточенні кротів.
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15.04.2022 09:23 Відповісти
Не віриться, що він сильно відрізняється від свого оточення.
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15.04.2022 09:28 Відповісти
Думаю, дурнику якраз ці кроти і підказали, бо у самого яка думка з цього приводу наврядчи була.
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15.04.2022 10:34 Відповісти
Взагалі то була велика тупість і помилка Зєлі. Чи не тупість?
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15.04.2022 09:32 Відповісти
ідіотія з боку Зєлі. Шо погодитися на формулу Штанмайера шо зараз йому відмовити.
інфантильне чмо.
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15.04.2022 10:33 Відповісти
сигожа под псевдонимом "грустная лошадь" таки сболтнул:
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15.04.2022 09:27 Відповісти
Как интересно! Оказывается, расстреливать мирняк и эвакуационные колонны из танков, связывать людей и стрелять им в затылок, бомбить детские больницы и роддома - это допустимые способы ведения войны, а приложить ракетой боевой корабль с боевым же десантом во время ведения ими боевых действий - недопустимые!
Что-то новенькое в военной стратегии!
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15.04.2022 09:56 Відповісти
1) Почему это недопустимо? Очень даже допустимо.
2) Почему вообще он на этот раз открыл рот на военную тему? Говорил ведь, что об этом должен высказываться Шойгу?
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15.04.2022 10:31 Відповісти
Так алєнь в реанімації з інфарктом, ймовірно штучного походження.
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15.04.2022 10:35 Відповісти
Не війна, Сірьожа Лашадкін, а спецоперація. І не потоплення, а від'ємна плавучість та боєздатність. Загаваріваца балєзний починає без аргентинського борошна...
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15.04.2022 10:57 Відповісти
Это не ведение войны, Сэр Гей, это всего лишь проведение спецоперации Вооружёнными Силами Украины!
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15.04.2022 11:22 Відповісти
Спартц - українка, вона приїхала в Америку у віці 22 роки
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15.04.2022 09:29 Відповісти
Это не демарш. Нацисту показали, что его вылизывание жопы х...ла оценили. Кулеба правильно разрулит ситуацию. Не надо метать бисер перед подонками! Где там шлюха меркель? Молчит... е... рот занят?
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15.04.2022 09:30 Відповісти
"Шлюха меркель" вовремя смылась на пенсию. Теперь она "спит и читает" (с), злорадно хихикает над Штайнмайером и Шольцем, которым это всё разгребать, а главное, теперь никому не интересно, ни чем занят её рот, ни что она скажет, когда и если его освободит.
Хорошо устроилась бабця!
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15.04.2022 10:00 Відповісти
Эту бабцю, вместе со шрёдером, штайнмаером, макроном надо силой притащить в Бучу и показать, что они с газовым друганом натворили!
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15.04.2022 11:26 Відповісти
А коли це Штангель встиг стати «нацистом»? Факти, якщо можна.
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15.04.2022 10:02 Відповісти
він що, вийшов цього стану? постійно "вась-вась" з кремлівськими нацистами, допомагає й підігрує їм... укажіть хоч один факт, що він не нацист? чи ще гірше, не пособник нацистів.
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15.04.2022 10:52 Відповісти
Штайнмаєр у свій час лише запропонував політичне рішення, та саме прийняв його саме Зеленський. Натомість німець з початком війни визнав свої помилки. Не багато політиків на це здатні. І назвав ***** вбивцею і злочинцем. От президент України не спромігся досі, ні на перше, ні на друге. Але мова не про це.
Штайнмаєр не має відношення до націонал-соціалізму, ні ідеологічно, ні політично. Ні він, ні СДПГ ніколи не були помічені у натяку навіть до фашистских ухилів, якщо ви розумієте різницю між двома політичними течіями. Вони типові соціал-демократи, ще й не надто ліві. Штайнмаєр - типовий представник. Тоді як у слоаах і діях українських зелених ознаки фашистських (але не нацистських) ідей виразно проглядаються. Слуги сповідують примат партійної 'єдності над соціальними, національними чи ліберальними цінностями, непогрішимість вождя і незаперечність його думки.
Гадаю, ваше негативне ставлення до Штайнмаєра, пов'язане із сприйняттям його особистості через призму української кухні, а не через його власні дії чи політичну позицію.
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15.04.2022 13:13 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/1/7227833/
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15.04.2022 13:15 Відповісти
але там ще десь є 50 "Леопардів" - витягуй Кулеба...
ох і не легка ж в тебе робота...
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15.04.2022 09:35 Відповісти
 
 