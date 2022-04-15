За добу війська РФ обстріляли 11 населених пунктів, є жертви, - Нацполіція. ФОТО

За добу ворог обстріляв 11 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ударів російських військ вбито та поранено мирних жителів, серед них - дитина. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Поліція задокументувала наслідки злочинів, відкрито кримінальні провадження.

Упродовж минулої доби окупанти завдавали ударів по Маріуполю, Краматорську, Бахмуту, Вугледару, Авдіївці, Мар’їнці, Великій Новосілці, Зарічному, Привіллі, Богородичному, Павлівці.

"Ворог обстрілював мирне населення із авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.











Крім того, зауважується, що поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Виявлено 47 порушників комендантської години, серед них – двоє крадіїв. За керування транспортом у стані сп’яніння вилучено 2 автомобіля.

На блокпостах перевірено 5373 громадян, 2872 транспортних засоби.