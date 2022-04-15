Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор": Пілотів відправили на "концерт Кобзона". ФОТО
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" минулої ночі збили ворожий вертоліт Ка-52, пілоти ворожого гвинтокрила загинули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію підтверджують також у Генштабі ЗСУ.
"Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо, це "нєсбіваємий аналоговнєт" - Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - зауважили в Генштабі.
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Также СМИ https://t.me/u_now/41928 пишут , что командующий черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов арестован, а такой "ущерб столь важному кораблю является ощутимым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва".
от молодчинки!
алегата-ру фсё ! )))
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Вот это настрой у бойцов ВСУ! Мелковато, говорят. Всего лишь какой-то самый современный вертолет кацапни. Разбаловались хлопцы.
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В общєм вже можна. Вночі "Холодноярці" приземлили вертоліт Ка-52. Вдало так приземлили. Фрагментами окремими. Всю нічь окупанти атакували і намагалися забрати пілотів. Не дуже вийшло. Згоріли в общєм. Пілоти. А "спасатєлі малібу" отримали п*здюлєй
СЛАВА УКРАЇНІ!!!