Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор": Пілотів відправили на "концерт Кобзона". ФОТО

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" минулої ночі збили ворожий вертоліт Ка-52, пілоти ворожого гвинтокрила загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтверджують також у Генштабі ЗСУ.

"Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо, це "нєсбіваємий аналоговнєт" - Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - зауважили в Генштабі.

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