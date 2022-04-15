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Новини Фото Війна
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Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор": Пілотів відправили на "концерт Кобзона". ФОТО

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" минулої ночі збили ворожий вертоліт Ка-52, пілоти ворожого гвинтокрила загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтверджують також у Генштабі ЗСУ.

"Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо, це "нєсбіваємий аналоговнєт" - Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - зауважили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 45 днів війни в Україні РФ втратила більше гелікоптерів, ніж у чотирьох попередніх війнах разом. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 01
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 02
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 03
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 04
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 05
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 06
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 07
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 08
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 09
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 10
Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор: Пілотів відправили на концерт Кобзона 11

Автор: 

армія рф (17538) техніка (1834) 93 окрема механізована бригада (295) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+71
Хвала Ісу! Боже, яка гарна новина до обіду)
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15.04.2022 13:26
+47
на концерт кобздона відправлені не тільки пілоти, але й команда *спасатєлєй Малібу* яку за ними висилали, СЛАВА ЗСУ , дякую за все, вдячний Харків'янин!
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15.04.2022 13:26
+31
БРАВО !!!
от молодчинки!
алегата-ру фсё ! )))
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15.04.2022 13:26
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Хвала Ісу! Боже, яка гарна новина до обіду)
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15.04.2022 13:26 Відповісти
В же у вікпедії,, Вечером 13 апреля 2022 года Председатель Одесской областной военной администрации полковник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому крейсеру удар https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) крылатыми ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные поврежденияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-38 [38] . Спустя несколько часов Министерство обороны РФ сообщило, что на судне в результате пожара произошла детонация боекомплекта, корабль получил «серьёзные повреждения», а экипаж крейсера был полностью эвакуированhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-39 [39] . 14 апреля 2022 года Минобороны России заявило: «Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-40 [40] . Вечером того же дня Министерство обороны России сообщило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения в условиях штормаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-41 [41] .
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15.04.2022 13:26 Відповісти
Число спасенных моряков "Москвы" составило 58 человек из штатной численности экипажа в 510. Об этом https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160059796330802 сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Также СМИ https://t.me/u_now/41928 пишут , что командующий черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов арестован, а такой "ущерб столь важному кораблю является ощутимым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва".
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15.04.2022 13:45 Відповісти
БРАВО !!!
от молодчинки!
алегата-ру фсё ! )))
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15.04.2022 13:26 Відповісти
свиноцабаки не поверили прапорщику - крокодилы не летают...)))
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15.04.2022 13:29 Відповісти
на концерт кобздона відправлені не тільки пілоти, але й команда *спасатєлєй Малібу* яку за ними висилали, СЛАВА ЗСУ , дякую за все, вдячний Харків'янин!
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15.04.2022 13:26 Відповісти
Яка там компенсація, безвісти пропавші
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15.04.2022 13:27 Відповісти
- Кефира не было.
- Деньги.
- Какие деньги?
- Я тебе рубль дал?
- Дал.
- За кефиром послал?
- Послал.
- Кефира не было?
- Не было.
- Деньги.
- Какие деньги?
- Иди сюда. Я тебе рубль дал?
- Дал.
- За кефиром послал?
- Послал.
- Кефира не было?
- Не было.
- Деньги!
- Какие деньги?
- Так, так. Я тебе рубль дал?
- Дал.
- За кефиром послал?
- Послал.
- Кефира не было? Я спрашиваю: кефира не было?
- Не было.
- Деньги!!!
- Какие?
- Я тебе рубль дал?
- Дал.
- За кефиром послал?
- Послал… Женечка, успокойся. Давай повторим сначала. Ты мне рубль дал?
- Дал.
- За кефиром послал?
- Послал.
- Кефира не было?
- Не было.
- Деньги.
- На. И иди!
- Батюшки, что случилось-то, а?
- Кстати, бабушка, горчичников в аптеке тоже не было.
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15.04.2022 13:31 Відповісти
Чудово! Тільки вони на концерті вже нічого не почують, бо вуха згоріли.
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15.04.2022 13:27 Відповісти
Кабздун в дікам васторгє.Всєм отправітєлям-респект...
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15.04.2022 13:28 Відповісти
цены в меню очень даже ничего:

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15.04.2022 13:29 Відповісти
Ілів-76 з десантом тільки біля Глевахи два чи три збили.
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15.04.2022 15:18 Відповісти
Немає такої країни - росія а є збіговисько убивць, ґвалтівників та мародерів. Смерть загарбникам України!
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15.04.2022 13:32 Відповісти
правильно говорити не росія, а *Заборонена на території України терористичне угрупування Так Звана *рабсія*
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15.04.2022 13:38 Відповісти
Нихера се у хора александрова за 50 днів "спецоперации" поповнення. Це ж де 20 0000 трамбонів, балалайок взяти.
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15.04.2022 13:32 Відповісти
А де закабзонені орки?
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15.04.2022 13:33 Відповісти
Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США
======================================================
Вот это настрой у бойцов ВСУ! Мелковато, говорят. Всего лишь какой-то самый современный вертолет кацапни. Разбаловались хлопцы.
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15.04.2022 13:34 Відповісти
Какой термин выберут РосСМИ: жесткая посадка, отрицательное приземление, гравитационный пул ?
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15.04.2022 13:34 Відповісти
Антирождение!
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15.04.2022 14:02 Відповісти
Хлопок, задымление, с последующим отрицательным взлетом
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15.04.2022 14:07 Відповісти
Вночі на Харківщині бійці 93 ОМБр приземлили Ка-52 орди та покрошили тих, хто намагався забрати пілотів. Згоріли і пілоти і спасатєлі.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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15.04.2022 13:36 Відповісти
Интересно, чем сбили ? Ну, если это не тайна....
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15.04.2022 13:36 Відповісти
Пзрк скорее всего
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15.04.2022 13:41 Відповісти
Знову Стугною?))
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15.04.2022 13:43 Відповісти
Там на кАнцєрті коБЗДОна зара новая пєсня у виконанні свєжєго жиріка, пойот божє ***** храні
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15.04.2022 13:36 Відповісти
93я! :
В общєм вже можна. Вночі "Холодноярці" приземлили вертоліт Ка-52. Вдало так приземлили. Фрагментами окремими. Всю нічь окупанти атакували і намагалися забрати пілотів. Не дуже вийшло. Згоріли в общєм. Пілоти. А "спасатєлі малібу" отримали п*здюлєй
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15.04.2022 13:41 Відповісти
Це скільки цих хвальоних Ка-52 приземлили?
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15.04.2022 13:44 Відповісти
Начебто це одинадцятий...
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15.04.2022 14:21 Відповісти

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15.04.2022 13:45 Відповісти
а поруч в новині закривавлений букварик в машині. шинкуйте їх, хлопці, подрібніше. нема їм місця на землі.
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15.04.2022 13:46 Відповісти
СЛАВА ВАМ, НАШИМ ВОЇНАМ-ЗАХИСНИКАМ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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15.04.2022 13:53 Відповісти
Ми-28, Ка-50, Ка-52 лишень отримують трішечки пі_лей, як відразу гепаються що ті жаби, коли стрибають у воду. Здається, що орки нічого так і не навчилися будувати. Хоча ні. Гівняні сталактити, та скульптури із свіинячого лайна - все що вони можуть.
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15.04.2022 13:54 Відповісти
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15.04.2022 13:55 Відповісти
Ювилей! 20 000 орків!
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15.04.2022 15:31 Відповісти
Это фейк, русский вертолет упал сам чтобы его не сбили войска НАТО, стратегия на упреждение
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15.04.2022 14:11 Відповісти
Спешил на Чернобаевку
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15.04.2022 14:13 Відповісти
Орки норовят обменять, прежде всего, пилотов, чтобы опять посадить их за штурвал ь - этого не надо никак допускать.
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15.04.2022 14:28 Відповісти
МАСКВА ЗОВЁТ!!!
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15.04.2022 14:28 Відповісти
Так, це саме крило Ка-52 з типовими блоками ЛТЦ
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15.04.2022 14:51 Відповісти
Слава Воїнам З С У!!!
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15.04.2022 15:19 Відповісти
надо обязательно фотографии трупов офицеров без чести и достоинства послать родителям, женам и детям... пусть "гордятся"...
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15.04.2022 15:30 Відповісти
Ну там, мабуть, тільки трошки попілу можна нашкребти.
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15.04.2022 17:30 Відповісти
WOW!Мощная «птичка «летала…МОЛОДЦЫ ребята!
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15.04.2022 15:33 Відповісти
Кап в копилочку) вертолеты ещё не безнадежно проиграли самолётам)
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15.04.2022 17:48 Відповісти
 
 