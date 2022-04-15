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На Харківщині виявили ботоферму, через яку розсилали заклики переходити на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

Обладнання ботоферми було розміщене в приватному житловому будинку. Керували нею дистанційно з Росії.

Про це повідомило управління Служби безпеки України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога. За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.

Також читайте: СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів

На Харківщині виявили ботоферму, через яку розсилали заклики переходити на сторону ворога, - СБУ 01
На Харківщині виявили ботоферму, через яку розсилали заклики переходити на сторону ворога, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12857) Харківщина (6054) боти (97)


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Топ коментарі
+8
ЗЕбіло, загубися за курсом сруського корабля😡
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15.04.2022 15:18
+7
Всем задержанным нужно первым делом отрубать руки,чтобы они больше никогда не могли строчить смски,а потом предъявлять обвинения и судить по всей строгости Закона.Мы же не звери
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15.04.2022 15:16
+7

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15.04.2022 15:22
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Нижняя фоточка колоритная : сила и интеллект слились воедино, лукас
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15.04.2022 15:04 Відповісти
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15.04.2022 15:07 Відповісти
https://twitter.com/alinaeurus/status/1514309490258157572?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw https://twitter.com/alinaeurus/status/1514309490258157572?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw

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15.04.2022 15:09 Відповісти
Ніхто з дописувачів Цензора себе на фото не впізнав?
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15.04.2022 15:13 Відповісти
ЗЕбіло, загубися за курсом сруського корабля😡
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15.04.2022 15:18 Відповісти
Всем задержанным нужно первым делом отрубать руки,чтобы они больше никогда не могли строчить смски,а потом предъявлять обвинения и судить по всей строгости Закона.Мы же не звери
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15.04.2022 15:16 Відповісти
Шукайте "тщательнее". Там їх до фуя
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15.04.2022 15:16 Відповісти
Поки не проведем паспортизацію за прикладом прибалтів , де є етнічні українці отримують повні права, і є ентнічні росіяни обмежуються в праві голосу , збільшені податки і т д
буде горе
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15.04.2022 15:19 Відповісти
Пора нагороджувати лейтенанта Баканова за плідну працю продовж всіх 3 років - всю країну заполонили ворожі ДРГ, колобаранти, запроданці, ботоферми
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15.04.2022 15:21 Відповісти

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15.04.2022 15:22 Відповісти
раньше это называлось одним простым словом - провокаторы
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15.04.2022 15:23 Відповісти
В рудий мурашник їх посадити дупою й прив'язати, щоб не зіскочили. А в труси сипонути цукру.
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15.04.2022 15:24 Відповісти
we (Ukraine) assembled this cruiser in Nikolaev, and soldiers of the Nikolaev 406 artillery brigade sent it to the bottom
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15.04.2022 16:09 Відповісти
а ферми зе-ботів будуть шукати?чи сам себе не зловиш?
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15.04.2022 16:23 Відповісти
 
 