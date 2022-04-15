На Харківщині виявили ботоферму, через яку розсилали заклики переходити на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

Обладнання ботоферми було розміщене в приватному житловому будинку. Керували нею дистанційно з Росії.

Про це повідомило управління Служби безпеки України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога. За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.

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