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Новини Фото Війна
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"Постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка і тиша": на Херсонщині російські окупанти розстріляли чоловіка, який не впустив їх жити у власний дім. ФОТО

На Херсонщині російські військові розстріляли жителя населеного пункту Пригір’я Ігоря Тарасюка за те, що він не впустив їх жити у свій дім.

Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Жителя населеного пункту Пригір’я, що на Херсонщині, Тарасюка Ігоря Богдановича, 26.10.1963 року народження, розстріляли російські окупанти за відмову впустити до власної будівлі пожити", - ідеться у повідомленні.

Зі слів дружити вбитого: "Боляче згадувати той період часу, ми всі були наляканими, орки взяли під окупацію наш населений пункт близько місяця тому, як зараз пам’ятаю, вони їздили по вулицям, заходили в хати, відбирали теплі речі, телефони, цигарки… Більшість їх проганяла, але знайшовся зрадник українського народу - Руслан МИХАЙЛЮК, який їм допомагав, показував польові дороги для проходження їхніх колон, та де можна поживитися й заночувати.

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Коли ці нелюди прийшли до нас, мій покійний чоловік їх прогнав, сказав щоб ті забиралися геть зі своїм "руським міром". 11 березня коли ми почули постріли в селі ми побігли до підвалу. Я, мій син, сусідка та її донька забігли до підвалу, мій чоловік забігав до нього, йому не вистачило декількох хвилин щоб врятуватися.

Все відбувалося дуже швидко, спочатку постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка і настала тиша. Ми всі затамували подих і прикинулися мертвими, коли до підвалу спустився орк, то доповів по рації "Всё чисто…" і побіг до своїх. Після цього пролунав гучний вибух (це була граната кинута орком), але і тут нас Боженька врятував, граната вибухнула на сходах.

Постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка і тиша: на Херсонщині російські окупанти розстріляли чоловіка, який не впустив їх жити у власний дім 01

Ці виродки не дозволяли мені його поховати, лише 14 квітня завдяки благанням моїм та односельців, нам дозволили поховати тіло".

Наразі даний населений пункт перебуває під цілковитим захистом Збройних сил України, військовослужбовці намагаються надати допомогу кожному, хто її потребує.

Автор: 

армія рф (17538) воєнні злочини (1865) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+20
А цього пітараса -михайлюка ще не повісили.
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15.04.2022 15:24
+16
Таких зрадників шуцманів, як цей михайлюк потрібно страчувати по закону військового часу!Щось подібне відбувалося під час влаштованого москвою голоду 1932-33р.р,були місцеві, які допомагали окупантам знищувати українів.
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15.04.2022 15:26
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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15.04.2022 15:36
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А цього пітараса -михайлюка ще не повісили.
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15.04.2022 15:24 Відповісти
Таких зрадників шуцманів, як цей михайлюк потрібно страчувати по закону військового часу!Щось подібне відбувалося під час влаштованого москвою голоду 1932-33р.р,були місцеві, які допомагали окупантам знищувати українів.
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15.04.2022 15:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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15.04.2022 15:36 Відповісти
Така инфа ‼️
За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон і херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
ЦЕ ПРАВДА ???? чі фейк ?
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15.04.2022 15:38 Відповісти
Така інфа ‼️‼️

Днепровская вода уже пошла в Крым, канал работает на полную мощность, уже заполняют рисовые поля возле Джанкоя.

фейк чі правда ?

https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/zhdanov-putin-gotov-polozhit-polstranyi-v-ukraine-polnyij-razgrom-ego-armii-blizok-intervyu.htm
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15.04.2022 15:42 Відповісти
Крим вернется Украине. москалей в Криму этим летом ждет смерть
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15.04.2022 15:57 Відповісти
Загибель Херсонців та маріупольців відбулася із-за разминованого путі з Криму . Хто це приказав зробити ?
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15.04.2022 15:45 Відповісти
"остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму"

Остання бригада? Яка це "остання"?
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15.04.2022 15:49 Відповісти
зам. начальника Херсонского СБУ кротом был. До вторжения, сливал росиянам все данные, расположение войск, где склады вооружения, где заминировано, расформировал терроборону, а сам за день до вторжения выехал. Мосты в Херсон и Каховку были заминированы с 2014г., и они не были взорваны по той же причине. Потому русня не торопясь, пешком, прошла от Херсона до Мариуполя. Очень бы хотелось узнать о результатах расследования, и ведется ли оно вообще, но все это покрыто тайной ...
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15.04.2022 16:31 Відповісти
Генерал Хомчак в направил войска в Иловайский прорыв а сам уехал в хвост колонны, бросил раненых и с охраной упетлял пешком. Утром он выехал на новом авто через российские блокпосты без особых проблем.
Зе его наказал потом- поставил начальником генштаба...
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15.04.2022 17:37 Відповісти
Царство Небесне
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15.04.2022 15:42 Відповісти
Мир праху твоему, Господар
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15.04.2022 15:47 Відповісти
А була б у чоловіка зброя,він би хоть одного орка та й знищив!
А так вони беззахистних людей вбивають не боячись,що їм вчинять опір!
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15.04.2022 15:53 Відповісти
Так а як же ментовські казочки що "суспільство ще не готове", що українці одразу один одного перестріляють...
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15.04.2022 17:34 Відповісти
солдатам нашим это показать что бы падаль кацапскую в плен не брали больше
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15.04.2022 16:54 Відповісти
Сподіваюсь, цього зрадника Михайлюка повісять на площі, а не відпустять як мера і сбу-шників Херсону, які всіх кинули без зброї і полишили оркам документи зі списками ветеранів ато і власників зброї
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15.04.2022 17:32 Відповісти
 
 