Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області росіяни зі своєї території повторно обстріляли позиції українських прикордонників.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з територіі РФ пообіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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