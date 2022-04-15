Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області росіяни зі своєї території повторно обстріляли позиції українських прикордонників.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з територіі РФ пообіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар15.04.2022 15:33
+10 ladyar
показати весь коментар15.04.2022 15:33
+8 Kolja Stambulskij
показати весь коментар15.04.2022 15:34
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А, Данілов?! Через 2-3 дні все рівно доведеться вирішувати!
Данілов, напруж мозок!
Та й взагалі він ветеринар, так що сподіватись, що він хочь щось розумає у військвій справі якось наївно.
На сегодняшний первый обстрел (там же) назначенец - голова Корюківської РВА Іван Ващенко, сказал, что "ми даємо гідну відсіч". Естественно соврал. Но он хотя бы что-то промычал, а все остальные тупо "не заметили" такой "мелочи" и отморозились.