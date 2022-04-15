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Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області росіяни зі своєї території повторно обстріляли позиції українських прикордонників.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з територіі РФ пообіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині

Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру 01
Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру 02
Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру 03

Автор: 

прикордонники (1102) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+13
Пора давать ответку
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15.04.2022 15:33
+10
Они так планируют делать постоянно.
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15.04.2022 15:33
+8
що будемо робити?? Раду безпеки оон скликаємо, ноту в мид рашки направимо? Чи у відповідь розкуряему к ипеням....
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15.04.2022 15:34
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Они так планируют делать постоянно.
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15.04.2022 15:33 Відповісти
Пора давать ответку
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15.04.2022 15:33 Відповісти
с градов
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15.04.2022 16:02 Відповісти
Немає мін калібром 122мм - є 60, 82, 120. Перевіряйте інформацію.
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15.04.2022 15:33 Відповісти
И что делать с такими обстрелами через границу?А если Градами
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15.04.2022 15:34 Відповісти
що будемо робити?? Раду безпеки оон скликаємо, ноту в мид рашки направимо? Чи у відповідь розкуряему к ипеням....
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15.04.2022 15:34 Відповісти
визвуть французьких інспекторів шоб зафіксували...
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15.04.2022 15:41 Відповісти
это лечится MAM-L'ом с Байрактара не заходя воздушное пространство белоруссии. Поэтому на каждые 150-200 км белорусской границы должен быть один дежурный Байрактар.
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15.04.2022 15:41 Відповісти
а не асфальтированая дорога на гомель.
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15.04.2022 15:44 Відповісти
Я ще вчора писав, після обстрілів наших сел в Сумській і Чернігівській, що це стає системною проблемою. Поки що влада не сформулювала нашої позиції з цієї проблеми. Чув тільки заяви Данілова, що це провокації. То ми відповідаємо чи не відповідаємо на ці "провокації"?
А, Данілов?! Через 2-3 дні все рівно доведеться вирішувати!
Данілов, напруж мозок!
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15.04.2022 15:44 Відповісти
А ви впевнені, що у пана Данілова е що напружувати?
Та й взагалі він ветеринар, так що сподіватись, що він хочь щось розумає у військвій справі якось наївно.
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15.04.2022 16:32 Відповісти
Он исчё 2 купил: пидахоха и мента.
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15.04.2022 17:41 Відповісти
Вопрос адекватной ответки по сопредельной территории РФ всегда трусливо умалчивался нашей властью и высшим командованием ВСУ.
На сегодняшний первый обстрел (там же) назначенец - голова Корюківської РВА Іван Ващенко, сказал, что "ми даємо гідну відсіч". Естественно соврал. Но он хотя бы что-то промычал, а все остальные тупо "не заметили" такой "мелочи" и отморозились.
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15.04.2022 15:45 Відповісти
В любую игру можно играть вдвоём...
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15.04.2022 15:49 Відповісти
трансграничные обстрелы с территории рф и белоруссии станут обычным явлением, если эту проблему не решать радикально.
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15.04.2022 15:50 Відповісти
Атадвинут границу до арловскай и маасковскай абластей.
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15.04.2022 17:42 Відповісти
Цікаво, коли вже наші перестануть соплі жувати і в'їбуть у відповідь так, щоб потім їх засцаний домік в дєрєвнє від бруду на дорозі відрізнити не могли, ***?
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15.04.2022 16:08 Відповісти
так не можна, а то ***** ядрьону бімбу скине
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15.04.2022 16:14 Відповісти
Війна іде між )(уйлоросією та Україною, чи ні? Подавляти у відповідь місця пострілів. Чи досі сцикотно?
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15.04.2022 18:45 Відповісти
Скоро прийдуть контрбатарейні радарчики от тоді і пограбться
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15.04.2022 19:11 Відповісти
 
 