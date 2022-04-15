"Мабуть, вперше в історії, коли черга по поштову марку більша, ніж по айфон": в Києві люди стоять у черзі по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". ФОТО
В Києві величезна черга до Головпоштамту по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрпошту.
До головного відділення "Укрпошти" в Києві на Майдані Незалежності стоїть величезна черга по поштову марку з "русским военным кораблем", відправленим у відомому напрямку.
"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - прокоментували ситуацію в Укрпошті.
Топ коментарі
+55 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.04.2022 17:12
+48 Олександр Дніпро
показати весь коментар15.04.2022 17:14
+37 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.04.2022 17:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
·
https://twitter.com/Roshen_fuhrer/status/1514968798138351622 1 ч
До речі, мало хто про це згадує, але крейсер "москва" відомий не тільки тим, що його послали накуй прикордонники зі Зміїного.
У березні 2014 ця ******** брала участь у блокуванні озеру Донузлав, де стояв легендарний тральщик ВМС України "Черкаси".
Але Нептун за все помстився.
Vася Club Вася клаб,"Чорна гора" - https://www.youtube.com/watch?v=9HNDX4WD5_Q&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://twitter.com/i/status/1514905890528366597
Там русских не любят. Сибиряков ещё терпят, но уже с трудом.
Москву боятся.
Тьху!
Треба попросити, щоб купили.
Як в Житомирі нема, то перевірю, чи можна замовити онлайн через УкрПошту.
Підходить для рекомендованих листів до 50 грам.
зарабатывать можно и нужно головой.
И да -- не с большой буквы: какое ж уважение к мрази?
Невже в емейлах зібрались прикріплювати марки чи листи від руки писатимуть?
НЕ СКУПЧУЙТЕСЬ, НЕ НА ЧАСІ!!!
Азербайджан у нас в почете!
14-го утопили корабль...
Может пора выпустить марку с солдатом и путиным?
Куда послали, туда и пошёл)))
Отлично поплавали ребята.
Ибо *****!
Вежливые люди...
https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·
шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно