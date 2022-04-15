"Мабуть, вперше в історії, коли черга по поштову марку більша, ніж по айфон": в Києві люди стоять у черзі по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". ФОТО

В Києві величезна черга до Головпоштамту по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрпошту.

До головного відділення "Укрпошти" в Києві на Майдані Незалежності стоїть величезна черга по поштову марку з "русским военным кораблем", відправленим у відомому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - прокоментували ситуацію в Укрпошті.