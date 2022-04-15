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Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено дев'ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові. ФОТОрепортаж

Через обстріл Харкова постраждали дев'ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму.

Про це повідомили в Харківській міській раді у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із 20 об'єктів КП "Ритуал" було понівечено 9 цвинтарів, а також Меморіал жертв тоталітаризму в Лісопарку", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти частково блокують Харків та обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, - Наєв. ВIДЕО

Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 01

Зруйновано адміністративні будівлі цвинтарів, пошкоджено та зруйновано надгробні споруди.


Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 02
Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 03

Меморіальний комплекс жертв тоталітаризму в Харкові відкрили 17 червня 2000 року. то: Харківська міська рада

На цвинтарі перепоховані останки 4302 військовополонених поляків, з них 493 офіцери – жертви так званого українського Катинського списку. У 60 менших могилах поховані останки 2746 громадян колишнього СРСР різних національностей, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках.


Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 04

Також дивіться: Влучання російської ракети у будинок в Харкові. ВIДЕО


Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 05
Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено девять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові 06

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цвинтар (193) обстріл (28486) Харків (5605)


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Украинцам, нужно постоянно иметь в виду, что Системе Коломойского, победа Украины над Россией не нужна!
Этой Системе нужен мирный договор под протекторатом параши.
Иначе, они все -- или сядут, или лягут, или повиснут... ...тикать им некуда -- тут у них гнёздышко с корытом.
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15.04.2022 17:20 Відповісти
Якщо снаряд попаде у поле, або болото, нас про ці "важливі" речі теж будуть інформувати?
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15.04.2022 17:27 Відповісти
В Києві також в один із цвинтарів кілька влучань було... Сьогодні ходив на могилах близьких прибирати, бачив уламки снарядів і руйнування...
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15.04.2022 18:14 Відповісти
 
 