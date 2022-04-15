Від початку російського вторгнення унаслідок обстрілів пошкоджено дев'ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму у Харкові. ФОТОрепортаж
Через обстріл Харкова постраждали дев'ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму.
Про це повідомили в Харківській міській раді у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із 20 об'єктів КП "Ритуал" було понівечено 9 цвинтарів, а також Меморіал жертв тоталітаризму в Лісопарку", – йдеться в повідомленні.
Зруйновано адміністративні будівлі цвинтарів, пошкоджено та зруйновано надгробні споруди.
Меморіальний комплекс жертв тоталітаризму в Харкові відкрили 17 червня 2000 року. то: Харківська міська рада
На цвинтарі перепоховані останки 4302 військовополонених поляків, з них 493 офіцери – жертви так званого українського Катинського списку. У 60 менших могилах поховані останки 2746 громадян колишнього СРСР різних національностей, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках.
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Этой Системе нужен мирный договор под протекторатом параши.
Иначе, они все -- или сядут, или лягут, или повиснут... ...тикать им некуда -- тут у них гнёздышко с корытом.