Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по поштовому відділенню у Миколаєві. Попередньо, поранення отримали три особи.

Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування? ... Наразі трьох цивільних поранено", - йдеться в повідомленні.

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