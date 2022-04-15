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Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по поштовому відділенню у Миколаєві. Попередньо, поранення отримали три особи.

Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування? ... Наразі трьох цивільних поранено", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 01
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 02
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 03
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 04
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 05
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 06
Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім 07

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28486) Кім Віталій (471)


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путєн за курськ взяв грошима, візьме й за москву. єдине погано, що як досвідчений барига буде просити більше.
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15.04.2022 19:22 Відповісти
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15.04.2022 19:22 Відповісти
московиты,биомусор! Сдохните!!!
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15.04.2022 19:38 Відповісти
Гірше німецьких фашистів бо у німців не було точноі вибірковоі зброі. Просто так щоб украінцям зробити ******, ось весь смисл цієі бойні - " спєцапєраціі". Зробити побільше шкоди і вбити побільше людей. Не знаю чи вивозять чопнозем вагонами ?
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15.04.2022 19:52 Відповісти
 
 