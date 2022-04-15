Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по поштовому відділенню у Миколаєві. Попередньо, поранення отримали три особи.
Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування? ... Наразі трьох цивільних поранено", - йдеться в повідомленні.
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pompiere
показати весь коментар15.04.2022 19:22 Відповісти Мені подобається 2
YU ST
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Стас Бабич
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Advokat Savchuk
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