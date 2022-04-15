Обстріл Харкова рашистами: Кількість жертв зросла до 10, поранення отримали 35 осіб. ФОТОрепортаж

Кількість жертв обстрілу російськими окупантами житлового району Харкова зросла до 10.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

"15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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