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Обстріл Харкова рашистами: Кількість жертв зросла до 10, поранення отримали 35 осіб. ФОТОрепортаж

Кількість жертв обстрілу російськими окупантами житлового району Харкова зросла до 10.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

"15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Обстріл Харкова рашистами: Кількість жертв зросла до 10, поранення отримали 35 осіб 01
Обстріл Харкова рашистами: Кількість жертв зросла до 10, поранення отримали 35 осіб 02

Автор: 

обстріл (28486) прокуратура (3677) Харків (5605)


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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 22:19 Відповісти
Как же ******* эти твари
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15.04.2022 22:24 Відповісти
уже не осталось слов для описания русской мрази, вместо слов укрепляется желание убивать русню, убивать всеми доступными методами. С русским нелюдьми не о чем разговаривать - их нужно утилизировать
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15.04.2022 22:27 Відповісти
"Харьков -защищён.." -Терехов...
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15.04.2022 22:45 Відповісти
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15.04.2022 22:46 Відповісти
Це безумовно держава-Терорист!
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15.04.2022 23:16 Відповісти
Совсем не похоже на то что они называют денацификацией. Натуральный геноцид.
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15.04.2022 23:17 Відповісти
Курви кацапські! Та роз'їбіть уже їх нахєр хоча би біля Харкова, щоб мирні люди не страждали.
"Урагани", - це у межах 40 км. Тобто, треба відігнати від Харкова орків на приблизно таку ж відстань, - 40-50 км. Тоді вони матимуть змогу доставати тільки ракетами і літаками. А це вже буде набагато легше для мешканців. Бо основні втрати і ушкодження завдає артилерія масованими обстрілами.
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15.04.2022 23:48 Відповісти
 
 