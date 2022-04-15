Обстріл Харкова рашистами: Кількість жертв зросла до 10, поранення отримали 35 осіб. ФОТОрепортаж
Кількість жертв обстрілу російськими окупантами житлового району Харкова зросла до 10.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
"15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
"Урагани", - це у межах 40 км. Тобто, треба відігнати від Харкова орків на приблизно таку ж відстань, - 40-50 км. Тоді вони матимуть змогу доставати тільки ракетами і літаками. А це вже буде набагато легше для мешканців. Бо основні втрати і ушкодження завдає артилерія масованими обстрілами.