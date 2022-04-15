"Кораблю та морякам", - в окупованому Севастополі "поховали" крейсер "Москва". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В окупованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з ракетним крейсером Москва, який напередодні затонув у Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Русская служба ВВС.
На церемонії були присутні ветерани ВМФ та священник. На одному з жалобних вінків видно стрічку з написом "кораблю і морякам".
Топ коментарі
+114 Oleksiy Burkovskyy #461046
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+79 foose
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+74 Виктор Дийнега
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Там такая тоскааа! Вопросы начинают правильные задавать. Это они еще про сухопутные потери не верят.
Спорят , что позорнее, утонуть от украинского Нептуна или отечественного Беломора.
Такой удар по святому👹👹👹.
много с бурятии
ну там ростов и юг вобщем еще
часть только доходит
думаю покажи им руины мариуполя, они не будут особо волноваться
скажут, надо было просто сдаться
ну или вышли бы войска из города
я что то не помню, что бы ссср пытался свою армию из городов выводить
когда вермахт атаковал их
пока их волнует что еда подорожала
и много что еще
Но к этим тварям осознание не пришло . Пока.
Они еще ищут , где отдохнуть подешевле. Дебилы.
Они даже близко не представляют , как их ненавидит мир.
Хотя , мир же сплошь ..
Пиндосы, хохлы , хачи , жабоеды , *********, шпротоеды, чухны , бульбаши, черножопые, косорылые, узкоглазые и прочий биомусор.
Есть лишь богоподобные.
++
https://www.youtube.com/watch?v=OMpBmlj1sfg
Следующий на виход!
ПОП бл@дь с колорадской тряпкой!!!
Будем надеяться, что и оставшиеся корабли пойдут за "Москвой", чтобы по громкой концерт Кобздона послушать.
Типа Эссен там... что там еще...
Когда заиграла музыка никто не догадался пригласить дам на танец......!
Это очень полезно вспомнить когда показывают интервью с любой свинорылой особью.