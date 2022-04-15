"Кораблю та морякам", - в окупованому Севастополі "поховали" крейсер "Москва". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з ракетним крейсером Москва, який напередодні затонув у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Русская служба ВВС.

На церемонії були присутні ветерани ВМФ та священник. На одному з жалобних вінків видно стрічку з написом "кораблю і морякам".

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