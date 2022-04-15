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Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА. ФОТОрепортаж

Селище Рогань під Харковом звільнене від російських окупантів та повертається до нормального життя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Харквівської ОВА Олег Синєгубов. 

Він зазанчив: "Рогань звільнена від російських окупантів та повертається до життя. Сьогодні разом із заступниками та селищною головою оглянули місця руйнувань, поспілкувалися із жителями.

На фото - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинку. Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.

Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання.

Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.

Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борівська громада на Харківщині майже повністю окупована військами РФ, - селищний голова

Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 01
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 02
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 03
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 04
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 05
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 06
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 07
Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА 08

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Рогань вигнала Погань !
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15.04.2022 23:42 Відповісти
Крок за кроком до Перемоги України. Ще буде важко, але не має нічого неможливого для українців. Бережіть себе і Україну
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15.04.2022 23:47 Відповісти
от Чугуева до Индустриального района 20 км. Мирняк задалбывают артой и кассетным минированием (((
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16.04.2022 00:46 Відповісти
Одне з пересічних фото , але і символічне цієї війни :
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16.04.2022 03:52 Відповісти
Це добре але коли Балаклію Ізюм це більш важливіше.
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16.04.2022 06:29 Відповісти
Сколько вчера погибло десятков людей в Харькове? На 602 районе тела возле морга лежат. Мест нет. Эвакуйруйте людей в 30 км. Зону. А не сказки рассказуйте
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16.04.2022 07:38 Відповісти
 
 