Село Рогань на Харківщині звільнене від російських окупантів та повертається до життя, - ОВА. ФОТОрепортаж

Селище Рогань під Харковом звільнене від російських окупантів та повертається до нормального життя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Харквівської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазанчив: "Рогань звільнена від російських окупантів та повертається до життя. Сьогодні разом із заступниками та селищною головою оглянули місця руйнувань, поспілкувалися із жителями.

На фото - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинку. Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.

Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання.

Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.

Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!"

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