ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ посилили обстріли мирних міст Луганщини та продовжують готуватися до наступу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог намагається утримати захоплені території і зосереджує основні зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного. Проте просунутися орки не можуть, потужна оборона ЗСУ їх не пропускає.

"На Сєверодонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій", - зазначив Гайдай.

Він також нагадує, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника, захоплено один бронетранспортер загарбників.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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"Якщо не можуть взяти міста, то руйнують їх. Росармія вночі обстріляла житлові масиви Сєверодонецька, Лисичанська та Кремінної", - резюмує Гайдай.