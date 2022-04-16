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Новини Фото Війна
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ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ посилили обстріли мирних міст Луганщини та продовжують готуватися до наступу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог намагається утримати захоплені території і зосереджує основні зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного. Проте просунутися орки не можуть, потужна оборона ЗСУ їх не пропускає.

"На Сєверодонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій", - зазначив Гайдай.

Він також нагадує, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника, захоплено один бронетранспортер загарбників.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай 01
ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай 02
ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай 03
ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай 04
ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай 05

"Якщо не можуть взяти міста, то руйнують їх. Росармія вночі обстріляла житлові масиви Сєверодонецька, Лисичанська та Кремінної", - резюмує Гайдай.

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4879)


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Асвабадітєлі від усього.
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16.04.2022 09:11 Відповісти
Ниче сами за хавчик будут отстраивать, главное по больше пленных набрать что бы ведра быстро таскали.
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Дивишся на все розбите і думаєш яке бляха будівництво....щоб коцапам було по чому стріляти.
Не про то люди думали.
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16.04.2022 09:17 Відповісти
Воно про Україну не думало, воно думало про наступні вибори, щоб залишитися при владі і разом з "Беней" і своїми корифанами продовжувати обкрадати бюджет бідних українців. Але звичайно у всьому винен терорист № 1 пуйло і його терористична країна.
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16.04.2022 09:47 Відповісти
**** твари кацапские сколько разрушили всего! В кандалы свинособак пленных и пусть отстраивают. И плёткой ******* вдобавок для мотивации!
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16.04.2022 09:27 Відповісти
 
 