Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА. ФОТО
Війська РФ завдали ракетних ударів по території Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентий Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - зазначає він.
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НАТО їм не по зубах. Ідіоти.
но наверное биолаборатория ))))) на основе старых зданий и разложившегося навоза была))))
для тих хто ще не чув цей звук... насправді це до кісток пробірає. особливо коли рано вранці над головою та перед влучанням в ціль (тут вона ще на марші та високо)
https://t.me/newspn/15823
Треба казати, що вона була працююча, а потім збити з ЄС та Штатів баблоси на відновлення!
Фсьо честно...