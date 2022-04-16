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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА. ФОТО

Війська РФ завдали ракетних ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентий Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - зазначає він.

Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА 01
Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА 02
Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині, постраждалих немає, - облрада

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) ракети (4023) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3726)


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Топ коментарі
+34
Шось новеньке: пітухі проти птахофабрики

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16.04.2022 10:02
+20
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16.04.2022 10:05
+19
Вже з курьми воюють...
НАТО їм не по зубах. Ідіоти.
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16.04.2022 10:03
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Краще так, ніж по людях.
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16.04.2022 10:01 Відповісти
Гідна помства за "Москву"....
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16.04.2022 10:10 Відповісти
ugu, riuzzge piatuxi za korabel mstiat svoim rodičam na pticeferme.
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16.04.2022 14:44 Відповісти
Лапатні дебіли знайшли та знищили мабуть біо-лабораторію...
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16.04.2022 10:02 Відповісти
Шось новеньке: пітухі проти птахофабрики

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16.04.2022 10:02 Відповісти
Ну пусть тратят миллионные ракеты на заброшки) Лучше чем в жилые или всу
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16.04.2022 10:02 Відповісти
Вже з курьми воюють...
НАТО їм не по зубах. Ідіоти.
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16.04.2022 10:03 Відповісти
Як не в туалет попадуть то в курятник.
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16.04.2022 10:04 Відповісти
Гівно до гівна так і тягне .
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16.04.2022 17:44 Відповісти
з початку доби вже четверта повітряна тревога. задовбали сукі!
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16.04.2022 10:05 Відповісти
вчера рекорд был - 10...
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16.04.2022 10:25 Відповісти
Уже б сказали що вони попали і знищили всю нашу курицю)
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16.04.2022 10:05 Відповісти
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16.04.2022 10:05 Відповісти
Великобритания вернула в Украину спецназ SAS (военные инструктора) чтобы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях - The Times
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16.04.2022 10:06 Відповісти
Воюют против птиц. Искренне поверили в то, что птицы разносят биооружие, которое травит русню. Звучит тупо, но они убеждены в этом. Кацапье, что с них взять...
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16.04.2022 10:06 Відповісти
там курятника нет лет 6...
но наверное биолаборатория ))))) на основе старых зданий и разложившегося навоза была))))
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16.04.2022 10:26 Відповісти
Потрібно весь час давати їм такі координати - нехай випускають усі свої ракети по них ...
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16.04.2022 10:57 Відповісти
Тоді зрозуміло чого вони так пхаються у Чорнобаївку - птахофабрика там точно була. До 24 лютого навіть працювала.
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16.04.2022 17:00 Відповісти
За москву мстят. При етом сами не признают что Украина ее потопила
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16.04.2022 10:06 Відповісти
"Наша цель разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства."
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16.04.2022 10:07 Відповісти
Для чого це повідомляти?
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16.04.2022 10:08 Відповісти
https://t.me/crisis2022/7546 Cрби на врби
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16.04.2022 10:08 Відповісти
з ранку ракета на Миколаїв
для тих хто ще не чув цей звук... насправді це до кісток пробірає. особливо коли рано вранці над головою та перед влучанням в ціль (тут вона ще на марші та високо)

https://t.me/newspn/15823
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16.04.2022 10:08 Відповісти
поки армія рашистів воює з курниками..... на російському сході чисельність населення китайського походження перевалило за половину)
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16.04.2022 10:15 Відповісти
По розміщенню стратегічного курячого об'єкту біологічної зброї. Позорні півні за курьми полюють.
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16.04.2022 10:15 Відповісти
Снайпер ****** знает толк.
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16.04.2022 10:16 Відповісти
А нахера всім розповідати, що птахофабрика була непрацююча?
Треба казати, що вона була працююча, а потім збити з ЄС та Штатів баблоси на відновлення!
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16.04.2022 10:17 Відповісти
на брифинге канашенка гордо высрет- "обьект военной инфраструктуры разнесён в пух и перья"
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16.04.2022 10:25 Відповісти
Пабєділі курятнік.
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16.04.2022 10:28 Відповісти
Мы им "Маскву" потопили - они нам курятник разбомбили...
Фсьо честно...
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16.04.2022 10:29 Відповісти
И че? Пусть дальше продолжают по пустым зданиям бить. Зачем докладывать?
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16.04.2022 10:35 Відповісти
В курнику був штаб Азова, інфа 100% !
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16.04.2022 10:38 Відповісти
треба їм і ще пару таких координат надати...
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16.04.2022 10:58 Відповісти
Блин. Стратегическую биолабораторию расхерачили. Три с половиной тысячи бакланов и чаек, специально обученных и готовых к нанесению ударов по маскве, питеру и воронежу разлетелось по округе. В целеуказатель не успели занести точные координаты объектов нанесения ударов. Только общая карка роиссии запрограммирована на днк-подсистему. Теперь невозможно корректировать, куда полетит в рашке недонастроенный биоробот и какие объекты он выберет для нанесения ударов.
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16.04.2022 11:02 Відповісти
- Почему русские наносят удары по птицефабрикам? - Потому что там есть яйца, а у них нет.
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16.04.2022 11:18 Відповісти
Ну ну можуть ці посадовці думати головою і пускати оркам дезу. В такому випадку дали б інфу що підлий ворог підступно вразив половину секретного об"єкту і наразі проводиться швидке відновлення.
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16.04.2022 11:11 Відповісти
"Сегодня ночью с помощью высокоточного оружия системы "Калибр" был нанесен точечный удар по биологической лаборатории НАТО в пригороде Днепропетровска пос.N. Но из-за утечки информации украинским спецслужбам удалось эвакуировать лабораторию и рассредоточить ее по торговым точкам города буквально за 20-25 лет до удара"
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16.04.2022 11:32 Відповісти
 
 