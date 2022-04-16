Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА. ФОТО

Війська РФ завдали ракетних ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентий Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - зазначає він.







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