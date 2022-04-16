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Новини Фото Війна
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Зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині із літаків Су-35. ППО знищила 4 крилаті ракети, - Козицький. ФОТО

Зранку, 16 квітня, з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети!Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. Слава нашим військам ППО! Слава Україні!", - зазначив Козицький.

Зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині із літаків Су-35. ППО знищила 4 крилаті ракети, - Козицький 01

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) ракети (4023) літак (2903) Козицький Максим (126) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+83
Пора уже и Бульбофюреру морду в кровь разбить
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16.04.2022 10:24
+76
а не пора ли нанести удары по аэродромам в барановичах, лиде, гомеле и минске... чтобы накрыть аэродромы вместе с самолетами?
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16.04.2022 10:24
+75
Чим, асфальтом? Ви ж навибирали будівників доріг і мостів, замість того, щоб під час війни будувати ракети, тим більше, що "барига" залишив вже готові проекти і гроші на ці проекти. Були вже готові спеціалісти, виробничі потужності, але хтось все це заморозив і звернув програму "Нептун" "Грім 2", "Ольха", а всі гроші закатав в асфальт, купуючи дорожний бітум у ворога, укріплюючи його армію, а не свою.
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16.04.2022 10:29
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Треба голосно звернутись до біларуської влади (щоб добре почув і біларуський народ) й попередити, що ті біларуськкі аеродроми, на яких будуть кацапські літаки, можуть бути обстріляні, тільки для очистки від цих літаків які шкодять Україні. Тому Україна хоче щоб Біларусь не розглядала це як агресію проти Біларусі.
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16.04.2022 13:31 Відповісти
У бяшек нема влади. Є якийсь пастух-самозванець. До кого звертатись? Це вже не країна а провінційна територія. Кацапи її тупо перетворюють на військову базу. Якщо якісь бяшки раптом заявлять що "зелена травичка" це пасовище то їх просто виріжуть буряти і хакаси. Бяшки тупі - не розуміють що подихати вони будуть завжди "за *********" і "замість *********у" а жити тепер їм доведеться "для *********у". Вони вже всі приречені - овечок виїбуть, баранчиків каструють і всіх "на шашлик".
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16.04.2022 14:51 Відповісти
нам нечем их обстрелять. а надо
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16.04.2022 16:17 Відповісти
Словацкие С-300 хорошо работают.
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16.04.2022 16:06 Відповісти
вы думаете они здесь? была инфа что их отправили в днепр, и там их обстреляли
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16.04.2022 16:18 Відповісти
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