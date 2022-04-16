Зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині із літаків Су-35. ППО знищила 4 крилаті ракети, - Козицький. ФОТО

Зранку, 16 квітня, з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети!Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. Слава нашим військам ППО! Слава Україні!", - зазначив Козицький.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Дніпропетровщини. Вщент зруйновано непрацюючу птахофабрику, - ОВА. ФОТО