Зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині із літаків Су-35. ППО знищила 4 крилаті ракети, - Козицький. ФОТО
Зранку, 16 квітня, з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети!Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. Слава нашим військам ППО! Слава Україні!", - зазначив Козицький.
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