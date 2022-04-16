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Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: "Демілітаризовано" ферму, мабуть, шукали "бойових" гусей чи корів. ФОТО

Вчора пізно ввечері війська РФ завдали ракетного удару по селу під Полтавою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду. Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", - зазначив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли село під Полтавою, одна людина загинула, - ОВА

Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: Демілітаризовано ферму, мабуть, шукали бойових гусей чи корів 01
Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: Демілітаризовано ферму, мабуть, шукали бойових гусей чи корів 02
Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: Демілітаризовано ферму, мабуть, шукали бойових гусей чи корів 03
Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: Демілітаризовано ферму, мабуть, шукали бойових гусей чи корів 04

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Полтава (558) ракети (4023) Лунін Дмитро (73)


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Топ коментарі
+16
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16
+15
на Дніпровщині курятник, на Полтавщині коровник. фтарая армія міра
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16.04.2022 12:21
+10
Управляемой ракетой по коровнику... Эти рашистские придурки фотоаппаратом гвозди еще не пробовали забивать?
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16.04.2022 12:18
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Їм п'яним здалось що там "танки, танки, танки".
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16.04.2022 12:15 Відповісти
А над дорогой правосеки и бандЕровцы с косами стоять
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16.04.2022 12:24 Відповісти
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16 Відповісти
Думаю, що нам, нажаль, не дадуть таку зброю. Ради буду помилятись.
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16.04.2022 12:20 Відповісти
так говорили шо не дадуть..але це поки шо..
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16.04.2022 12:52 Відповісти
Самое главное дело не в беспилотнике а в ракетах который он может нести. Дали бы нам такие ракеты мы бы и с самолетов могли их запускать
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16.04.2022 12:46 Відповісти
?
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16.04.2022 13:03 Відповісти
КОГДА???
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16.04.2022 13:58 Відповісти
Дальність польоту 1900 км.. Тобто 950 в один кінець.
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16.04.2022 14:02 Відповісти
уперше чую як ракети в два кінці літають (( дописувач в адекватному стані чи він просто с далєкіх стєпєй забайкалья ? ((
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16.04.2022 16:24 Відповісти
Нищуть сільське господарство. У самих бур'ян в дєрєвнях і у нас так зроблять.
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16.04.2022 12:16 Відповісти
ничего. все отстроим. а что будут делать москальня после войны вопрос. подохнут суки. и многие сядут. там вон командующий чф уже в сизо. москальня пишет что отстранили. ну мы знаем что такое отстранение по расейски.
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16.04.2022 12:46 Відповісти
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16.04.2022 12:56 Відповісти
Управляемой ракетой по коровнику... Эти рашистские придурки фотоаппаратом гвозди еще не пробовали забивать?
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16.04.2022 12:18 Відповісти
на Дніпровщині курятник, на Полтавщині коровник. фтарая армія міра
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16.04.2022 12:21 Відповісти
Новітні супутники фіксують всі злочини рашистів.Згідно з недавніми супутниковими знімками, проаналізованими лондонським некомерційним центром інформаційної стійкості (CIR), в окупованому росією Херсоні викопуються ряди могил.15 квітня на херсонський цвинтар було додано не менше 824 нових могил. Місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту.Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/15/russia-ukraine-war-news-putin-live-updates/ The Washington Post .
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16.04.2022 12:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rXZIq_udhw0 Cіла Птаха
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16.04.2022 12:22 Відповісти
Гнида канашєнков скаже,що там був "Азов". На цьому все. Кацапське бидло повірить на раз-два,а нам це лише черговий привід впевнитись в тому що кацапи-покидьки та звірі.
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16.04.2022 12:23 Відповісти
Трактор. Вони злякалися трактора !
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16.04.2022 12:24 Відповісти
я чомусь впевнений, ціна запуску тієї ракети на порядок дороже ферми з курятником і старим трактором які знищені. ферму фермер відбудує, ще й компенсацію отримає.
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16.04.2022 12:27 Відповісти
найбільше бісить що хлопців які вбивали кацапів в 14-му потім кинули за грати.....
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16.04.2022 12:27 Відповісти
якого куя вони взагалі нас мають "демілітаризувати"? Це ж вони друга армія світу! Це їх треба демілітаризувати.

Кацапи точно від лукавого, бо у них все навпаки
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16.04.2022 12:27 Відповісти
Везде биндеравцы мерещутся. Мерзота собственной тени боится! Наша Армия лучшая в мире. Сил и бейте без промаха!
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16.04.2022 12:30 Відповісти
А ракета то "Калибр", 6500000$. рабсеяне я вас поздравляю с очередным пабедобесным обнищанием.
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16.04.2022 12:37 Відповісти
Нажаль ні. Європа платить куйлу 1 млрд $ щодня.
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16.04.2022 22:31 Відповісти
Ну мы то в Полтаве знаем, куда они хотели попасть. Но с традиционным москальским рукожопием в такую цель еще полгода можно тренироваться..
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16.04.2022 12:48 Відповісти
по тому как началась охота за ангарами курятников, можно смело начинать размещать в полях на безопасных расстояниях от людей, но в направлении к линии фронта, тентовые шатры выставочных павильйонов. к которым за ночь накатывать гусеничными тракторами колеи сквозного вьезда- выезда )))) будут разносить такие за милую душу ))
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16.04.2022 12:49 Відповісти
У кацапів паніка, ракетами вони готових знищувати все, що завгодно - курники, ферми, туалети, поля, житлові будинки, все що завгодно. Від злості вони готові зрівняти все з землею.
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16.04.2022 12:53 Відповісти
Є ще така думка. Деякі здравомислячі люди на раші, що знаходяться біля пультів запуску (їх обмаль, але вони є) свідомо змінюють координати цілі, щоб завдати мінімум збитків і забрати мінімум життів. І при цьому можна було списати на допустимі відхилення від курсу, ну і наказ на пуск, ніби, виконав.
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16.04.2022 12:53 Відповісти
Tak eta prjamoi napad na traktornuju DRG , ani achenj bajatsa ih , bolshe chem tankov !
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16.04.2022 13:46 Відповісти
Все розумію але.Кожен день с Барановичів вильоти почти в той же час.Вже всі знають.Якого дітька туди не поставити хоча би пзрк і лупити їх?І так само на інші напрямки де одне і теж і в тому числі время?Ну *** !!!
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16.04.2022 14:15 Відповісти
Це майже поряд з нами, в 12:00 ночі лупонула так шо стекло у вікнах дівеніло.
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16.04.2022 14:45 Відповісти
 
 