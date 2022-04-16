Наслідки ракетного удару по селу під Полтавою: "Демілітаризовано" ферму, мабуть, шукали "бойових" гусей чи корів. ФОТО
Вчора пізно ввечері війська РФ завдали ракетного удару по селу під Полтавою.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду. Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", - зазначив очільник регіону.
Топ коментарі
+16 olele
показати весь коментар16.04.2022 12:16
+15 Андрюха71
показати весь коментар16.04.2022 12:21
+10 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар16.04.2022 12:18
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А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
Кацапи точно від лукавого, бо у них все навпаки