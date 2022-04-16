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Новини Фото Війна
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Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли промисловий завод у Лисичанську.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз.

"Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу. У той же час росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Залишайтеся в укриттях!", - додає Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ не дали військам РФ просунутися у Рубіжному та Попасній. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу, - Гайдай. ФОТО

Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай 01
Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай 02
Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай 03
Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай 04

Автор: 

армія рф (17388) Лисичанськ (315) обстріл (28486) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+14
Завезли років 100 тому , це етнічні росіяни , після війни потрібно робити фільтрацію як прибалти , етнічні українці отримують всі права , етнічні совки , росіяни і т д обмежуються в правах виборних податкових , признач на держ посади і т д
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16.04.2022 14:30
+5
По всей Украине работает армия наводчиков.
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16.04.2022 14:22
+5
их завезли задолго до войны.
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16.04.2022 14:23
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По всей Украине работает армия наводчиков.
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16.04.2022 14:22 Відповісти
их завезли задолго до войны.
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16.04.2022 14:23 Відповісти
Завезли років 100 тому , це етнічні росіяни , після війни потрібно робити фільтрацію як прибалти , етнічні українці отримують всі права , етнічні совки , росіяни і т д обмежуються в правах виборних податкових , признач на держ посади і т д
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16.04.2022 14:30 Відповісти
так і тільки так, після перемоги треба подавати десятки петицій у верховну раду.
і про розслудування ракетної справи і про ураження в правах тварюк і про багато що...
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16.04.2022 14:43 Відповісти
це вже не перший раз - кацапня мітить в нафту,
по вагонах, по бочках і не кучкуватись....
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16.04.2022 14:22 Відповісти
пора в мозыре нефтепереработку проверить на пожароустойчивость..
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16.04.2022 14:30 Відповісти
https://youtu.be/AR5buCAq-dY Пригоди крейсера"москва
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16.04.2022 14:39 Відповісти
нате за закрытое небо мы попизже памятник поставим..
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16.04.2022 14:39 Відповісти
в зелене пофарбувати не забудьте...
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16.04.2022 14:46 Відповісти
вчимося війні на війні...
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16.04.2022 14:41 Відповісти
"Томагавками" (по ленд лизу) неполохо бы ответить по крупнейщим Оренбургским и Орским нефте и газопререрабатывающим заводам (там и газ и нефть в большом избытке - гореть будет долго)!
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16.04.2022 15:03 Відповісти
от хто б їм підсунув маєтки коломойші, рудого,та інших? Зловили коректувальника,затисли яйця, от і координати підуть.
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16.04.2022 15:37 Відповісти
А вітер в яку сторону дме?
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16.04.2022 16:10 Відповісти
 
 