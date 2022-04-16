Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли промисловий завод у Лисичанську.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз.

"Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу. У той же час росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Залишайтеся в укриттях!", - додає Гайдай.

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