Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай. ФОТО
Війська РФ обстріляли промисловий завод у Лисичанську.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз.
"Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу. У той же час росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Залишайтеся в укриттях!", - додає Гайдай.
Топ коментарі
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і про розслудування ракетної справи і про ураження в правах тварюк і про багато що...
по вагонах, по бочках і не кучкуватись....