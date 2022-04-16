ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко
Петро Порошенко подякував Уряду США за виділення додаткових 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні та закликав наростити постачання зброї до нашої держави.
Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він наголосив: це інвестиції у безпеку всього цивілізованого світу, і закликав США наростити постачання зброї та залучити до цього союзників.
"Що насправді означають ці обсяги військової допомоги? Йдеться про зміну правил гри. Можете собі уявити, що для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин. А тоді українські солдати зроблять свою справу", – зазначає Порошенко.
"З цією зброєю ми можемо сформувати додатково 3-4 бригади, атакувати росіян і викинути їх геть. І це не лише допомога Україні, це ваша інвестиція у вашу ж безпеку. А тому просто допоможіть нам зробити нашу роботу. Допоможіть нам врятувати світ", – закликає він.
"Більше танків, більше протиповітряних систем, винищувачі, більше зброї", – наголошує Порошенко. Він також повідомив, що з початку російського вторгнення українці збили близько 300 російських літаків і гелікоптерів, знищили більше 20 тисяч російських військових.
"Українці і наші Збройні Сили сьогодні дивують світ. Наші Збройні Сили недооцінили, а російські – переоцінили. За допомоги Сполучених Штатів ми зробимо більше", – переконаний Порошенко.
"І ще одна річ, де США також демонструють важливе лідерство – це спонукання інших держав приєднуватися до цього процесу. Канада, окремі країни ЄС, НАТО також тепер надають нам зброю – і протитанкову, і протиповітряну. І навіть колишні радянські танки та бронемашини, передані нам, сьогодні збільшують наші можливості. Як це називається? Ленд-ліз", – нагадує Порошенко.
"Так само, як це мало місце у 1941 році. Сенат США вже проголосував за це рішення. І тепер справа за Палатою представників. Я прошу: зробіть це якомога швидше, надайте повноваження президенту США передати нам більше зброї. Це і буде найкоротший шлях до миру. Чим більше зброї ми отримаємо, тим коротшим буде шлях до миру. Адже якщо Україна і далі отримуватиме зброю, тоді буде мир. Якщо Росію не змусити припинити стріляти, не стане України", – резюмує Порошенко.
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восемнадцать 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним;
десять радиолокационных систем контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36;
два радара мониторинга воздушного пространства AN/MPQ-64 Sentinel;
300 беспилотников Switchblade;
500 «Джавелинов» и тысячи других систем для бронетехники;
двести бронетранспортеров M113;
сотню высокомобильных многоцелевых бронированных автомобилей;
11 вертолетов Ми-17;
беспилотные катера береговой обороны;
защитное оборудование на случай атак с применением химического, биологического, радиологического, ядерного оружия;
медицинское оборудование;
30 тысяч комплектов брони и шлемов для военных;
более двух тысяч оптических приборов и лазерных дальномеров;
взрывчатку С-4 и оборудование для разрушения препятствий;
противопехотные мины M18А1 Claymore.
Если б так легко было ту бронетехнику жечь ,то наши уже всю кацапскую армию помножили б на ноль -джавелинов уже дали около 7000-этого хватило бы на бронетехнику всей группы вторжения,но что то она не кончается .
Да и сейчас идут дистанционные бои в основном
https://www.youtube.com/watch?v=1SFuNRt44O8
@alburov
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https://twitter.com/alburov/status/1514864860173066242 15 апр.
Друзья, я пожертвовал собой и посмотрел утренние новости на "Первом канале".
За первые 9 минут новостей 25-секундный сюжет про крейсер "Москва" - единственный, где не упоминаются фашисты, националисты, бандеровцы, сбу и украинские провокации.
Крейсер просто сам зачем-то утонул
А ще якщо рядом нептуна
Ти саме скільки перерахувало на армію? Нуль цілих хрєн десятих, це і так зрозуміло.
Порошенко - лідер нації з досвідом президентстів в умовах війни. Тому і висловлюється.
хай З так потріщить із своєї кішені та інші жЮлі !!!!
А якщо й прорвуть під Ізюмом , то далі Слов'янськ і Краматорськ , оборона яких в рази потужніша за Ізюмську . А далі Курахове , яке ще потужніше за Слов'янськ і Краматорськ разом узяті . Кацапи там надірвуть пупа , тоді 3 - 4 свіжих наших бригад їх просто доб'ють .
Тому вони й бздять починати масований наступ , бо не впевнені в успіху . Шукають інші рішення .
побольше.
Так це - більше, чим мають більшість "армій" світу.
Хід думки в нього правильний...
До слова, а скільки буба бронеавтомобілів зі свого кортежа передав у ЗСУ?