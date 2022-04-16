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ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко

Петро Порошенко подякував Уряду США за виділення додаткових 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні та закликав наростити постачання зброї до нашої держави.

Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він наголосив: це інвестиції у безпеку всього цивілізованого світу, і закликав США наростити постачання зброї та залучити до цього союзників.

"Що насправді означають ці обсяги військової допомоги? Йдеться про зміну правил гри. Можете собі уявити, що для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин. А тоді українські солдати зроблять свою справу", – зазначає Порошенко.

"З цією зброєю ми можемо сформувати додатково 3-4 бригади, атакувати росіян і викинути їх геть. І це не лише допомога Україні, це ваша інвестиція у вашу ж безпеку. А тому просто допоможіть нам зробити нашу роботу. Допоможіть нам врятувати світ", – закликає він.

ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко 01
ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко 02

"Більше танків, більше протиповітряних систем, винищувачі, більше зброї", – наголошує Порошенко. Він також повідомив, що з початку російського вторгнення українці збили близько 300 російських літаків і гелікоптерів, знищили більше 20 тисяч російських військових.

Читайте також: Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії, - Порошенко

"Українці і наші Збройні Сили сьогодні дивують світ. Наші Збройні Сили недооцінили, а російські – переоцінили. За допомоги Сполучених Штатів ми зробимо більше", – переконаний Порошенко.

"І ще одна річ, де США також демонструють важливе лідерство – це спонукання інших держав приєднуватися до цього процесу. Канада, окремі країни ЄС, НАТО також тепер надають нам зброю – і протитанкову, і протиповітряну. І навіть колишні радянські танки та бронемашини, передані нам, сьогодні збільшують наші можливості. Як це називається? Ленд-ліз", – нагадує Порошенко.

"Так само, як це мало місце у 1941 році. Сенат США вже проголосував за це рішення. І тепер справа за Палатою представників. Я прошу: зробіть це якомога швидше, надайте повноваження президенту США передати нам більше зброї. Це і буде найкоротший шлях до миру. Чим більше зброї ми отримаємо, тим коротшим буде шлях до миру. Адже якщо Україна і далі отримуватиме зброю, тоді буде мир. Якщо Росію не змусити припинити стріляти, не стане України", – резюмує Порошенко.

Автор: 

зброя (7466) допомога (8348) Порошенко Петро (15174) США (22840)


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Топ коментарі
+72
То мабуть він 5 років був президентом і розуміється в питанні більше ніж той хто кричав : "Нужно просто перестать стрелять", або "Дагаваримся где-то посередине"😊😊
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16.04.2022 14:43
+59
Україні треба Порох !
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16.04.2022 14:41
+51
Ти зелень безголова, Пороха піар потопив Москву позавчора. Заткнись і не воняй.
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16.04.2022 14:46
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Сторінка 2 з 2
Одна одиниця броні 9 (любий танк, БМП, БТР і т. д.) -- це один постріл з ********* ПТРК. Те ж саме, якщо це буде і наш танк, чи БМП. Може краще з цього ракурсу подивитись на це питання. Колона танків 100 шт -- гарна засідка в правильному місці і 300 бійців з 200 ПТРК. Я не кажу, що танки не потрібні, АЛЕ.........
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16.04.2022 14:59 Відповісти
а звідки в кацапів ******* ПТРК?
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16.04.2022 15:01 Відповісти
для тех, кому сейчас в пабликах не хватает "джавелинов", специально для них в последний пакет военной помощи на 800 миллионов доларов военная администрация США их включила:

восемнадцать 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним;
десять радиолокационных систем контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36;
два радара мониторинга воздушного пространства AN/MPQ-64 Sentinel;
300 беспилотников Switchblade;
500 «Джавелинов» и тысячи других систем для бронетехники;
двести бронетранспортеров M113;
сотню высокомобильных многоцелевых бронированных автомобилей;
11 вертолетов Ми-17;
беспилотные катера береговой обороны;
защитное оборудование на случай атак с применением химического, биологического, радиологического, ядерного оружия;
медицинское оборудование;
30 тысяч комплектов брони и шлемов для военных;
более двух тысяч оптических приборов и лазерных дальномеров;
взрывчатку С-4 и оборудование для разрушения препятствий;
противопехотные мины M18А1 Claymore.
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16.04.2022 15:21 Відповісти
Сказок на ночь пересмотрели?
Если б так легко было ту бронетехнику жечь ,то наши уже всю кацапскую армию помножили б на ноль -джавелинов уже дали около 7000-этого хватило бы на бронетехнику всей группы вторжения,но что то она не кончается .
Да и сейчас идут дистанционные бои в основном
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16.04.2022 15:39 Відповісти
Вася ! Чому ти досі на Цензорі ? ПТРК в руки і бігом звільняти від осади Маріуполь ! Коли кацапня тебе з ПТРК в руках побачить - повтікають без єдиного пострілу ! ((
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16.04.2022 17:22 Відповісти
...а наступать як будеш без танків...привяжеш до ніг Джавеліни і стрімко полетишь вперед на ворога?
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16.04.2022 20:35 Відповісти
ПОЕЗД СВЕЖИХ ТАНКОВ ПРИБЫЛ В УКРАИНУ -- Пополнение для Вооруженных Сил Украины
https://www.youtube.com/watch?v=1SFuNRt44O8
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16.04.2022 15:01 Відповісти
це не танки, і це не для України, це для Сіхдного Флангу НАТО в Польщі, Україні передають радянського виробництва зброю (поки що тільки більше старі варіанти).
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16.04.2022 15:16 Відповісти
это довольно старые (судя по расположению эжектора ствола) немецкие PzH-2000, которые Польше нахер не нужны. И ехали они действительно в Украину в рамках контракта одобренного властями Германии на сумму 1,7 ярда евро с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. В конечном итоге по этому контракту мы должны их получить 100 единиц.

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16.04.2022 15:34 Відповісти
похоже на палладины последней генерации ,и на платформах их ровно 18 штук
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16.04.2022 15:43 Відповісти
посчитайте САУ на платформах-их ровно 18
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16.04.2022 15:41 Відповісти
Посмотрел, красота! Там же говорят в Украину!
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16.04.2022 19:08 Відповісти
Так ану специ, що це ПАЛАДИН чи що!?
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16.04.2022 19:11 Відповісти
нафіга? А дороги? Вони зіпсують всі дороги)))
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16.04.2022 15:03 Відповісти
На фоне подоляка и абхаза, которые на переговорах в десна лупятся с мединским и другой русней, Порошенко занимается реальными делами! Стучи в двери и откроется, рано или поздно. Вот это я уважаю, а не всякие договорняки с расней. Абхаз - это вообще такое позорище, что мне даже за него стыдно, когда он говорить начинает.
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16.04.2022 15:05 Відповісти
Георгий Албуров


@alburov

·
https://twitter.com/alburov/status/1514864860173066242 15 апр.



Друзья, я пожертвовал собой и посмотрел утренние новости на "Первом канале".
За первые 9 минут новостей 25-секундный сюжет про крейсер "Москва" - единственный, где не упоминаются фашисты, националисты, бандеровцы, сбу и украинские провокации.
Крейсер просто сам зачем-то утонул
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16.04.2022 15:05 Відповісти
Довелось застосувати опцію ,,аварійне занурення,, розробка для гасіння пожежі або перегріву корпуса в бойових умовах.
А ще якщо рядом нептуна
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16.04.2022 19:42 Відповісти
наша сила в сменяемости царей леонидофф..
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16.04.2022 15:06 Відповісти
думаю, що на ті гроші, які вкрали у держави всі президенти, включаючи і петю, можна було придбати набагато більше військової техніки. але крім військової техніки потрібно ще адекватне керівництво країною, якого, на жаль, наразі не видно.
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16.04.2022 15:07 Відповісти
популізм
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16.04.2022 15:14 Відповісти
А не пішов би ти юрік за рос. кораблем!
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16.04.2022 16:15 Відповісти
Трильоні ******** і ******* далі ,за ці роки и мур десятиметровий біля підораши можно було сбудувати... але хер там , лучше ще одну квартирку в испани купить... и таких urodov там тысячи и все гребут себе.... Ничего не меняется, все течет своей чередой....
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16.04.2022 15:23 Відповісти
Так навішо ви такіх президентів вибирали?
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16.04.2022 15:49 Відповісти
Так хто кого дрючить?
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16.04.2022 15:09 Відповісти
кожному зедебілу таке здається, особливо, коли подляк платить йому
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16.04.2022 15:11 Відповісти
Якщо людина думає про чесно зароблені гроші Пороха, а не вкрадені каламойшою, то це вже діагноз.
Ти саме скільки перерахувало на армію? Нуль цілих хрєн десятих, це і так зрозуміло.
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16.04.2022 15:12 Відповісти
Можна взнати думку решту лідерій партій і фракцій?
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16.04.2022 15:11 Відповісти
Це які? Називай давай. Бойко? Юля? Чи може Рабінович? Навіть не смішно.

Порошенко - лідер нації з досвідом президентстів в умовах війни. Тому і висловлюється.
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16.04.2022 16:08 Відповісти
піар України та заклики до допомоги у провідних закордонних ЗМІ та постачання амуніції і стрілкової зброї в тероборону і ЗСУ це тріскотня ?

хай З так потріщить із своєї кішені та інші жЮлі !!!!
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16.04.2022 16:13 Відповісти
зеленые вонючки которые строили дороги для танков русни активировались. вы еще ответите за разминирование путев подхода танков
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16.04.2022 15:12 Відповісти
Ще б балістичні ракети, щоб обстріляти їхні аеропорти
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16.04.2022 15:13 Відповісти
розробки балістичної ракети Грім, зенітних Корал та Кільчень, виробництво Нептунів та Вільх закатані в асвальт
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16.04.2022 16:35 Відповісти
Нагадаю, за Пороха русню мочили на сході ще коли жодного джавеліна нєгр не дав.

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16.04.2022 15:14 Відповісти
Погляд Порошенка на плєшФюрера - вражає 👍🏼😠
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16.04.2022 15:55 Відповісти
***** аж знітилось
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16.04.2022 16:04 Відповісти
як чмошник..пуйло виглядає
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16.04.2022 20:42 Відповісти
Порох миру в очах ***** не шукав, він його наскрізь краще фізика Рентгена бачив
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16.04.2022 16:37 Відповісти
Ну хоч хтось дорослий в ВРУ є
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16.04.2022 15:15 Відповісти
Він цього не купував, бо купує держава; і тоді, три роки тому - купували, але в українських підприємств-виробників. Коли відповідним чином фінансувався ДОЗ. А от чому з 2020р. ДОЗ перестав фінансуватися - оце питання ніхто з зебілів не хоче собі задати?
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16.04.2022 15:29 Відповісти
сорі, мав на увазі - НЕ чують
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16.04.2022 15:33 Відповісти
та зрозуміло... Якщо в пості присутня логіка - то механічні помилки на суть посту не впливають.
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16.04.2022 15:58 Відповісти
Сомневаюсь, что 3-4 бригады могут изменить ход войны. Рашисты в районе Харькова-Изюма собрали уже 22 БТГ. Там, нам для эффективной обороны надо 10-12 бригад минимум. А для контрнаступления в 2 раза больше. И это с учетом того, что воюем мы намного эффективнее орков.
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16.04.2022 15:19 Відповісти
Не думай что у нас нечем ответить, уже идет 3 волна мобилизации, а это не 3-4 бригады
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16.04.2022 15:34 Відповісти
до сих пор многие ждут звонка...
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16.04.2022 15:50 Відповісти
йому думати нічим , його кацапи 10 квітня мобілізували для роботи на інформаційному полі ((
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16.04.2022 17:25 Відповісти
БТГ це 800-900 осіб. Бригада 3000-5000
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16.04.2022 15:51 Відповісти
Ну собралі , і що .? І топчуться на місці , бо прорвати оборону не можуть .
А якщо й прорвуть під Ізюмом , то далі Слов'янськ і Краматорськ , оборона яких в рази потужніша за Ізюмську . А далі Курахове , яке ще потужніше за Слов'янськ і Краматорськ разом узяті . Кацапи там надірвуть пупа , тоді 3 - 4 свіжих наших бригад їх просто доб'ють .
Тому вони й бздять починати масований наступ , бо не впевнені в успіху . Шукають інші рішення .
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16.04.2022 15:55 Відповісти
чекають супер ******* озброєння - "катюші"
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16.04.2022 16:06 Відповісти
Не путай бригаду і бтг, стратег.
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16.04.2022 15:56 Відповісти
ты походу большой военный эксперд)))) издержки перевода с английского. 300 танков это не 3-4 бригады, 300 танков это 10 батальонов, танковая дивизия, 10 тыс человк, как раз 12 бтг. а 100 самолетов= 2 авиаполка. у ВС Венгрии 40 танков и 20 самолетов.
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16.04.2022 16:24 Відповісти
кацапському лизуну похрін ваші коментарі - головне його завдання посіяти тут сумніви у спроможності ЗСУ , так що не відповіді таким давайте а у спам їх , щоб інші час на таке лайно не витрачали !
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16.04.2022 17:28 Відповісти
нужны Байрактары и ракеты к ним.
побольше.
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16.04.2022 15:19 Відповісти
Не видумуй. Якраз Порох почав виробництво нептунів, якими ЗЕ зараз хизуються. Якраз Порох створив армію і постійно її розширював і поповнював зброєю, а ваш Зе скоротив фінансування армії, припинив закупку зброї за три роки, всі гроші закопав у дороги, а коли почалась війна, виявилось нема грошей і кругом куди не глянь рахунки на допомогу армії з простих людей, навіть у ДІЯ.А сам Зеленський хоч копійку воїнам пожертвував? А де зараз Лєнка перше блєді? І те, що сталося, те, що війна загострилась винен лише Зе, своїми загляданнями Путіну в око, особливо коли америка попереджала, що буде війна, а він говорив ідіть на шашлики.. І ще багато всього, що сюди не влізе в коментар.
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16.04.2022 15:36 Відповісти
Сьогодні пішов шквал відвертої брехні проти Порошенка, такий собі Ю. Бондаренко ллє, як з відра помиї на 5-го. Знайшли якогось "офіцера СБУ" і той на камеру клянеться, що Порошенко блокував ракетну програму і зокрема "Нептун". Настільки гидко, що не додивився і до половини відео - вимкнув, поставиши дизлайк. І "Хвиля" кацапською мовою з цим же "офіцером СБУ" написала схожий пасквіль на Порошенка. Це що, каломойські воші і гниди щось затіяли?
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16.04.2022 16:24 Відповісти
ні. ти правий, що "Один (оплот) вартує десятьох" (Т-64). А, може, і двадцятьох - по ціні. Що зробиш - шейхи собі комфорт замовили, як в ролс-ройслі. Тому і робили їх - на експорт. А наші воюють на модернізованих Т-64, які, виявляється, кращі по своїм ТТХ, ніж Армати. І з зарактеристикою Т-64 ти збрехав. Ну, не може зебіл без брехні!
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16.04.2022 15:36 Відповісти
"Всього лиш"... Ех...
Так це - більше, чим мають більшість "армій" світу.
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16.04.2022 15:32 Відповісти
Це Порох порахував із розрахунку, що мордор має бути денацифікований до Уралу. За Уралом буде вже Китай.
Хід думки в нього правильний...
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16.04.2022 15:40 Відповісти
а по загальному рахунку - мінські домовленості в редакції 14-го і 15-го року зіграли більше на користь України, ми нічого від них не втратили, зате отримали боєздатні ЗСУ та Асоціацію з ЄС (і список можна продовжувати); чому прямим доказом слугує нервова реакція касапів-Хуйла з повномасштабною війною з 24/02.
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16.04.2022 15:53 Відповісти
Не пояснюй зебілам нічого. А нормальні все розуміють.
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16.04.2022 16:00 Відповісти
мертвечук в Україні промишляв з 1996-го року, і нікуди він не дівався, він завжди був в ділі, як не в політиці, так в бізнесі (ну, якщо не зважати на позавчорашню посадку)
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16.04.2022 15:57 Відповісти
Слова державного мужа, не 🤡....
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16.04.2022 16:15 Відповісти
Тяжело вам зебилам жить в своей альтернативный реальности ?
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16.04.2022 16:30 Відповісти
не кизди гнида
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16.04.2022 16:35 Відповісти
Дурненьке, цукерки випускала КОНДИТЕРСЬКА корпорація "РОШЕН" під управлінням сліпого трасту Ротшильдів. Порох передав свій бізнес і займався виключно державним справами. Липецька фабрика НІЧОГО не виробляла, оскільки перебувала під арештом РФ. Правда, була інформація, що найцінніше обладнання було контрабандою вивезене в Україну. Що ти там не збираєшся прощати? Те, що ти п'ять років пило, жрало, дивилося "Сватів", "Слугу народу", "Вечірній квартал" і "наморювалося" від війни?
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16.04.2022 17:03 Відповісти
Нам треба усе ефективне осб. і побільше, тоді буде 150% перемоги і менше втрат.

До слова, а скільки буба бронеавтомобілів зі свого кортежа передав у ЗСУ?
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16.04.2022 16:23 Відповісти
І я впевнений на 100%, що якби нарід вибрав Порошенко президентом у 2019 році, то пуйло навіть і думки не мав нападати, бо в нас були б ці літаки, танки і новітні ракетні дивізіони і навіть полки, які знищили б всі кораблі москалів в Чорному і Азовському морях, а також аеродроми з літаками, зваідки вони вилітають. Але мудрий нарід повірив шахраям, які їх розвели по повній. Правда діти шахраїв у надійних місцях, а самі вони "герої" в надійних бомбосховищах, розповідають з усмішками про "подвиги", а нарід під ракетами, бомбами і кулями. Зато "хуже не будет", на наступних виборах можете вибирати гордона.
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16.04.2022 16:28 Відповісти
Петро Олексійович віддав своїх півтора мільярда на армію, яка сьогодні добре боронить Україну. Краще хай віддать Володя Мальчік некрадущій і не офшорний і допоможе йому кристально ческний(правда тільки в Україні, бо в інших країн заведені справи) пан Беня Мойський.
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16.04.2022 16:48 Відповісти
Настав час притиснути усіх український олігархів і взяти в них по декілька сот мільйонів гривень на ЗСУ. Коломойський і брати Суркіси перші в черзі.
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16.04.2022 17:34 Відповісти
Перші в черзі Володя Криворізький, єрмак, татаров, а потім решта.
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16.04.2022 18:17 Відповісти
За каденцію міністра оборони Гриценко було розпродані тільки 200 танків. Коли за це спитають?
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17.04.2022 08:28 Відповісти
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