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Новини Фото Війна
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У "Феофанії" провели унікальну операцію, діставши кулю із серця 20-річного воїна Володимира Гордієнка. Наступного дня він уже ходив, - МОЗ. ФОТО

У лікарні "Феофанія" провели унікальну операцію, під час якої дістали кулю з серця, не зупиняючи його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, хірурги медичного закладу врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка. Хлопцю дивом вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом.

"Два дні Володимир лісом добирався до своїх. Як стане відомо пізніше, він ішов із кулею в серці і пневмогемотораксом. І дійшов", - йдеться у повідомленні.

Першу лікарську допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень і з’ясувалося, що в області серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".

У Феофанії провели унікальну операцію, діставши кулю із серця 20-річного воїна Володимира Гордієнка. Наступного дня він уже ходив, - МОЗ 01
У Феофанії провели унікальну операцію, діставши кулю із серця 20-річного воїна Володимира Гордієнка. Наступного дня він уже ходив, - МОЗ 02
У Феофанії провели унікальну операцію, діставши кулю із серця 20-річного воїна Володимира Гордієнка. Наступного дня він уже ходив, - МОЗ 03

Тут, після дообстеження, лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок.

Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.

"Складна операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а наступного дня – ходив. Напередодні свого дня народження Володимир був виписаний із лікарні, але і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями", - зауважили в МОЗі.

Автор: 

операція (121) поранення (2804) Феофанія (55) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+32
это просто подвиг врачей. вам отдельное спасибо. хотя этого мало.
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16.04.2022 15:15
+24
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16.04.2022 15:19
+22
Господи, благослови цих лікарів.
Та й усіх, хто рятує життя як військовим так і цивільним.
Нажаль необхідності у їхній роботі багато і надалі схоже буде не менше.

Воїну- найшвидщого одужання удпчі і щастя.
Низький уклін їм всім.
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16.04.2022 15:17
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это просто подвиг врачей. вам отдельное спасибо. хотя этого мало.
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16.04.2022 15:15 Відповісти
Господи, благослови цих лікарів.
Та й усіх, хто рятує життя як військовим так і цивільним.
Нажаль необхідності у їхній роботі багато і надалі схоже буде не менше.

Воїну- найшвидщого одужання удпчі і щастя.
Низький уклін їм всім.
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16.04.2022 15:17 Відповісти
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16.04.2022 15:19 Відповісти
тут больше божий промысел...
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16.04.2022 15:21 Відповісти
Схоже, що Бог ближче до України, ніж до Ватикану.
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16.04.2022 15:23 Відповісти
я би не вказував лікарню. ці підари можуть і розбомбити
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16.04.2022 15:35 Відповісти
мож верхние люди уже могильщика орды узрели?
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16.04.2022 15:37 Відповісти
Безсмертний нах)
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16.04.2022 15:55 Відповісти
життя врятоване
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16.04.2022 16:05 Відповісти
МЫ ХОТЬ ПОЙМЁМ ШО С ЛИЧИНКАМИ НА СМЕРТЬ,,А
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16.04.2022 16:09 Відповісти
Кілька днів тому назад було відео. Можете пошукати в ТГ
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16.04.2022 16:22 Відповісти
так в сердце не встряло а пуля такая как будто с первой мировой копанка и квадратная и черная и пористая странно
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16.04.2022 17:12 Відповісти
Не пуля, - осколок.
Боец одного из ОбТрО Киевской области.
Доброволец, пришел сам в батальон, т.к. военкомат "не работал"...
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16.04.2022 19:44 Відповісти
Здоров'я хлопцю і довголіття!!!
Слава ЗСУ!!!
Уклін Вам!!!
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16.04.2022 18:04 Відповісти
Така позитивна новина.

Володимире, здоров'я тобі міцного і довгих років життя.
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16.04.2022 23:00 Відповісти
 
 