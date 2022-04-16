У "Феофанії" провели унікальну операцію, діставши кулю із серця 20-річного воїна Володимира Гордієнка. Наступного дня він уже ходив, - МОЗ. ФОТО

У лікарні "Феофанія" провели унікальну операцію, під час якої дістали кулю з серця, не зупиняючи його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, хірурги медичного закладу врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка. Хлопцю дивом вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом.

"Два дні Володимир лісом добирався до своїх. Як стане відомо пізніше, він ішов із кулею в серці і пневмогемотораксом. І дійшов", - йдеться у повідомленні.

Першу лікарську допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень і з’ясувалося, що в області серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".







Тут, після дообстеження, лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок.

Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.

"Складна операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а наступного дня – ходив. Напередодні свого дня народження Володимир був виписаний із лікарні, але і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями", - зауважили в МОЗі.