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Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Крутівська ОТГ, що на Чернігівщині, оприлюднила фотографії залишків 90-ї танкової дивізії армії РФ (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТГ у фейсбуці.

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 01

"Ці мерзотники проходили і через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері і звідти намагалася пройти в Ніжин. У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, 1 підприємство", - йдеться у дописі.

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 02
Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 03

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 04

Дивіться: На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм. ФОТОрепортаж

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 05

Зазначаться, що на фото - результат роботи ЗСУ.

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 06

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 07
Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 08
Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 09

"У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади), яка стояла на передових блокпостах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з Тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки", - додали в Крутівській ОТГ.

Також дивіться: ЗСУ на Чернігівщині знищили російську "Акацію". ВIДЕО

Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 10
Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині 11

Автор: 

армія рф (17388) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+60
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16.04.2022 16:47
+27
впало дуло - мабуть в Україні щось в воді...
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16.04.2022 16:43
+24
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16.04.2022 17:09
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впало дуло - мабуть в Україні щось в воді...
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16.04.2022 16:43 Відповісти
"А лен цвіте синьо, синьо...."
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16.04.2022 16:51 Відповісти
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16.04.2022 16:56 Відповісти
там на четвертому фото у кузові вантажівки садово-огородня тачка та ще якась битовуха (може котьол) - орда мародьорів, а не танкова дивізія
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16.04.2022 16:51 Відповісти
А дуло пело,
А дуло пело...
А дуло пело пока не отлетело...
Что мы же братья
И мы спасем вас...
Но ЗСУ сказало "нет вас"...
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16.04.2022 16:55 Відповісти
в кузові - сгорівші пральні машини, які кацапи перед цим вкрали
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16.04.2022 17:07 Відповісти
а в Конотопі попереджали...
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16.04.2022 18:33 Відповісти
скиньте один из этих танчиков на дом лукашенка. ему будет приятно.
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16.04.2022 16:43 Відповісти
Душевно.Всім виконавцям-респект...
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16.04.2022 16:46 Відповісти
По ситуации на середину апреля 2022 года в России работают конвейеры только четырех компаний: УАЗ, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» под Тулой, «Мазда https://www.gazeta.ru/tags/organization/sollers_avto.shtml Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, а также «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию от компаний.

Остальные автозаводы как иностранных, так и отечественных автокомпаний остановили сборку машин в стране, отмечает издание. Главная причина приостановки производства - дефицит автокомпонентов, а также нарушение цепочек поставок из-за ситуации на востоке Украины.

а реально - тільки УАЗ, бо решта - отвьорточна сборта китайських европейських брендів
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16.04.2022 17:07 Відповісти
основне, щоб "буханку" далі випускали))
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16.04.2022 18:34 Відповісти
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16.04.2022 16:47 Відповісти
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16.04.2022 17:09 Відповісти
"а хахли уже ушли?"
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16.04.2022 20:47 Відповісти
ZатОнуV, або ОбіZраVся
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16.04.2022 17:33 Відповісти
****-ю накриVся
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16.04.2022 18:35 Відповісти
вірно буде н@їбнувся !
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16.04.2022 18:52 Відповісти
правильно писати - жаба цицьки дала.
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16.04.2022 19:08 Відповісти
обидва варіанти годяться)
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16.04.2022 21:50 Відповісти
этож на сколько должна отлетеь башня чтобы продавить асфальт как масло
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16.04.2022 16:47 Відповісти
...мабуть там і асфальт після "великого_крадівництва" не дуже міцний та ще й на тротуарі.
Утім, вибух боєкомплекту підкинув башту на певну висоту, після чого вона впала.
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16.04.2022 16:58 Відповісти
Вага танкової башти в межах або більше 5 тонн. Так що то все нормально. Стосовно великого крадівництва. Зараз війна, то краще стулити пельку.
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16.04.2022 17:14 Відповісти
З гарматою більше 10т.
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16.04.2022 21:23 Відповісти
То не асфальт в полном смысле этого слова, это тротуар. Его не трамбовали так же, как дорожное полотно, ни собственно покрытие, ни подложку.
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16.04.2022 19:53 Відповісти
Як в тій пісні, ...Побило дєсантуру Пригоріли трусєля...
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16.04.2022 16:51 Відповісти
это такой жест доброй воли от *****
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16.04.2022 16:51 Відповісти
а что за тактический термос на фото
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16.04.2022 16:52 Відповісти
То китайський термос ще радянських часів зі скляною колбою. Крадуть, мерзотники-крохобори що під руку попадає. Орда бл...
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16.04.2022 16:59 Відповісти
там такі термоси тілтьки по тіліфізору бачили, в якихось сраних фільмах їхніх же, такшо діфцит.
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16.04.2022 21:22 Відповісти
Екатеринбург - иди на..й вслед за кораблем
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16.04.2022 16:53 Відповісти
Славно козаки ніжинськи разом з ЗСУ погуляли, добрий вийшов салат по нижинськи...
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16.04.2022 16:56 Відповісти
не выбрасывайте, может что то можно из всего этого собрать . . .
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16.04.2022 17:10 Відповісти
Німецьких танків можна не чекати. Після незрозумілого ходу ОП Зе із не бажання приймати Штайнмайера в Києві, танки ,що повинні були вирушити на захист України повернулись на місце дислокації. -Дмитро Чекалкін. Дякую бубочка, а також всім, хто його підтримує. Скільки ще життів покладемо? Скільки міст втратимо? Руку дам на відсіч, що надоумив нашого недоумка на цей "блискучий" дипломатичний крок Андрюшка Ермак.
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16.04.2022 17:10 Відповісти
Надайте посилання на німецьке джерело
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16.04.2022 17:20 Відповісти
Місця Доблесті українських воїнів! Ворог той самий, Крути -1918..2022 рр
Можна серію поштових марок випускати.
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16.04.2022 17:16 Відповісти
"Що ж.
Попередня марка спрацювала.
Будемо програмувати події далі.
Далі має «потонути» Путін."
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16.04.2022 17:16 Відповісти
гарна колона,навіть ще краща чим була з самого початку
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16.04.2022 17:21 Відповісти
"И молодая не узнает какой у парня был конец..."
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16.04.2022 18:31 Відповісти
то шо на танку термос ? кацап на танку приперся шоб термоса вкрасти но шось пішло геть не так
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16.04.2022 20:03 Відповісти
перша фотка - танку взгрустнулось, х..вост обвис
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16.04.2022 20:17 Відповісти
 
 