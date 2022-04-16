Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Крутівська ОТГ, що на Чернігівщині, оприлюднила фотографії залишків 90-ї танкової дивізії армії РФ (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТГ у фейсбуці.
"Ці мерзотники проходили і через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері і звідти намагалася пройти в Ніжин. У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, 1 підприємство", - йдеться у дописі.
Зазначаться, що на фото - результат роботи ЗСУ.
"У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади), яка стояла на передових блокпостах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з Тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки", - додали в Крутівській ОТГ.
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А дуло пело...
А дуло пело пока не отлетело...
Что мы же братья
И мы спасем вас...
Но ЗСУ сказало "нет вас"...
Остальные автозаводы как иностранных, так и отечественных автокомпаний остановили сборку машин в стране, отмечает издание. Главная причина приостановки производства - дефицит автокомпонентов, а также нарушение цепочек поставок из-за ситуации на востоке Украины.
а реально - тільки УАЗ, бо решта - отвьорточна сборта китайських европейських брендів
Утім, вибух боєкомплекту підкинув башту на певну висоту, після чого вона впала.
Можна серію поштових марок випускати.
Попередня марка спрацювала.
Будемо програмувати події далі.
Далі має «потонути» Путін."