Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Крутівська ОТГ, що на Чернігівщині, оприлюднила фотографії залишків 90-ї танкової дивізії армії РФ (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТГ у фейсбуці.

"Ці мерзотники проходили і через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері і звідти намагалася пройти в Ніжин. У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, 1 підприємство", - йдеться у дописі.









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Зазначаться, що на фото - результат роботи ЗСУ.







"У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади), яка стояла на передових блокпостах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з Тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки", - додали в Крутівській ОТГ.

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