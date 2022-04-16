Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
16 квітня об 11:36 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу в Основ’янському районі Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, горіли конструктивні елементи п’ятиповерхової адміністративної будівлі на загальній площі близько 1500 кв.м, а також 9 автівок. Внаслідок вибуху будівля зазнала серйозних руйнацій. Попередньо, загинула 1 людина та постраждало ще 18 людей.
"На місці працювало близько 50 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що знаходяться поруч. Пожежу локалізовано о 12:18 та ліквідовано о 14:37", - йдеться у повідомленні.
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Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?
может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?
может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
терріторія не освоена людьми -те пространсво обзивається.
Бити треба не по військовій а саме по цивільній інфраструктурі, за кожну нашу - 10 їхніх.
якщо і бити по кацапляндії, то по складах ***********, аеродромах та скупченню техніки та живої сили орків