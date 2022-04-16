Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 квітня об 11:36 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, горіли конструктивні елементи п’ятиповерхової адміністративної будівлі на загальній площі близько 1500 кв.м, а також 9 автівок. Внаслідок вибуху будівля зазнала серйозних руйнацій. Попередньо, загинула 1 людина та постраждало ще 18 людей.

"На місці працювало близько 50 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що знаходяться поруч. Пожежу локалізовано о 12:18 та ліквідовано о 14:37", - йдеться у повідомленні.

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