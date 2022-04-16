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Новини Фото Війна
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Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 квітня об 11:36 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, горіли конструктивні елементи п’ятиповерхової адміністративної будівлі на загальній площі близько 1500 кв.м, а також 9 автівок. Внаслідок вибуху будівля зазнала серйозних руйнацій. Попередньо, загинула 1 людина та постраждало ще 18 людей.

"На місці працювало близько 50 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що знаходяться поруч. Пожежу локалізовано о 12:18 та ліквідовано о 14:37", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворожа ракета влучила у центральний район Харкова, 1 людина загинула, 18 - госпіталізовані, - Синєгубов

Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 01
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 02
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 03
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 04
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 05
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 06
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 07
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 08
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 09
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 10
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 11
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 12
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 13
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 14
Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС 15

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) пожежа (4330) Харків (5605) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+10
Орки все рушат в Украине . Медведев объявил войну Маску
Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?

может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?

может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
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16.04.2022 16:57
+8
Пора уже. Я из РФ (если что). Пора отвечать российским ******* по полной. Большинство россиян думает отсидеться спокойно. Но так ведь не бывает. За это придется платить.И чем быстрее начать убивать россиян в их домах, тем быстрее они перестанут убивать украинцев.
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16.04.2022 17:02
+6
А російські об'єкти інфраструктури ми маємо право бомбити?
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16.04.2022 17:08
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Орки все рушат в Украине . Медведев объявил войну Маску
Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?

может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?

может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
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16.04.2022 16:57 Відповісти
Пора уже. Я из РФ (если что). Пора отвечать российским ******* по полной. Большинство россиян думает отсидеться спокойно. Но так ведь не бывает. За это придется платить.И чем быстрее начать убивать россиян в их домах, тем быстрее они перестанут убивать украинцев.
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16.04.2022 17:02 Відповісти
Может пора уже бить по городам РФ? Что ждёте? Это ведь само не закончится. Строите из себя белых и пушистых. Цена высокая.
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16.04.2022 16:58 Відповісти
Украинская армия не бьет по мирному населению, даже по такому скоту как на роисе. Этим мы отличаемся от вас, орков
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16.04.2022 17:05 Відповісти
А російські об'єкти інфраструктури ми маємо право бомбити?
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16.04.2022 17:08 Відповісти
так аеродроми з кацальотами але не дістати
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16.04.2022 17:17 Відповісти
Ага...а заводи з виробництва ракет не можна...
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16.04.2022 17:28 Відповісти
Можно по казармам начать. По аэродромам в Беларуси. Это оправдано. Но и по гражданским тоже. Война. Иначе мои сограждане так и будут чувствовать себя "вечными". По другому никак.
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16.04.2022 17:18 Відповісти
Я думаю что ваши власти боятся ядерного удара. Он и так будет. Поверьте. Войска от Киева отвели не просто так. Вы там живёте в нормальной стране и не знаете с кем дело имеете. Рассуждаете с точки зрения гуманизма. Но со зверями так нельзя. Звери только на своём языке понимают. Или когда подыхают.
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16.04.2022 17:22 Відповісти
Явно провокує, причому дуже по тупому.
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16.04.2022 18:47 Відповісти
а ви правда з накоцапії?....
терріторія не освоена людьми -те пространсво обзивається.
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16.04.2022 17:13 Відповісти
не ведіться на провокаторів -- "єслі что я із рф", так він з рф і тому провокує
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16.04.2022 17:57 Відповісти
Ядерного оружия РФ боитесь? ***** по любому его использует. Его армии *****. Начинайте обстрелы городов в РФ. Может народ РФ очнется и закончит его ******** жизнь в бункере.
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16.04.2022 17:07 Відповісти
ПО БЕЛГОРОДУ МЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!! ИНАЧЕ ЭТА МРАЗЬ НЕ ПОНИМАЕТ
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16.04.2022 17:08 Відповісти
мож куполом над монастырём добкина весь харьков якось накрыты?
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16.04.2022 17:08 Відповісти
Маємо відправляти ССО в тил ворога. Підривати житлові будинки у Москві та Пітері, дитячі садочки, лікарні, з усім їхнім мотлохом. Щоб вони відчули те що відчуває наше цивільне населення. Щоб падали їхні 25-ти поверхівки, вибухало метро, аеропорти і літаки.

Бити треба не по військовій а саме по цивільній інфраструктурі, за кожну нашу - 10 їхніх.
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16.04.2022 17:18 Відповісти
і чим ми в такому разі будемо від кацапів відрізнятись.
якщо і бити по кацапляндії, то по складах ***********, аеродромах та скупченню техніки та живої сили орків
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16.04.2022 17:29 Відповісти
Провокатор? Кримський міст - так, дома - ні.
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16.04.2022 17:43 Відповісти
лупонули ракетою.де ППО? Навколо Київа все зібрали? А нам харківянам що?
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16.04.2022 20:50 Відповісти
Путин, заканчивай свое это дерьмо
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16.04.2022 21:36 Відповісти
 
 