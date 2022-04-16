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У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні. ФОТОрепортаж

У Вільнюсі (Литва) біля посольства РФ влаштували акцію з метою привернення уваги до воєнних злочинів російських окупантів в Україні: зґвалтувань жінок та знущання з дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RLT.

У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 01
У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 02

Учасниці акції надягнули на голови мішки, нанесли на ноги штучну кров та зв'язали собі руки за спиною. Декілька днів тому аналогічна демонстрація відбулася в Естонії, біля будівлі посольства Росії в Таллінні.

У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 03
У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озеро перед посольством РФ у Литві пофарбували у кривавий колір, щоб звернути увагу на злочини Росії в Україні. ФОТО

У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 05
У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 06

Як сказала одна з організаторів акції Неринга Буткуте, все, що сьогодні мали принести з собою протестувальники, – це рішучість і сміливість: "Наслідуючи приклад естонських жінок, ми прагнемо привернути увагу інших країн і закликати жінок у інших країнах, щоб вони теж набралися сміливості показати агресору, що ми, люди, належимо лише собі і що агресор не має права нападати на нас, ні окупувати нас".

У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 07

Також дивіться: Посольство Росії в Болгарії облили червоною фарбою. ФОТО


У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні 08

Автор: 

акція (1455) Литва (2398) посольство рф (330)


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Топ коментарі
+38
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 18:11
+23
Треба, щоб це побачив весь світ, мадяри, французи, німці і особливо мальчік із бункера, який зібрався підписувати гарантії миру від московитів. Можливо він щось і надумав, але його підпис це не підпис народу України.
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16.04.2022 18:12
+13
Вони привертають увагу світової спільноти до звірств в Україні.
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16.04.2022 18:25
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 18:11 Відповісти
Треба, щоб це побачив весь світ, мадяри, французи, німці і особливо мальчік із бункера, який зібрався підписувати гарантії миру від московитів. Можливо він щось і надумав, але його підпис це не підпис народу України.
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16.04.2022 18:12 Відповісти
"акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні". Цікаво назвали статтю
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16.04.2022 18:14 Відповісти
Думаю правильніше: акція проти зґвалтувань та знущань російськиМИ окупантАМИ в Україні
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16.04.2022 18:15 Відповісти
двозначно дійсно.
(начебто окупантів згвалтували)))))
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16.04.2022 18:26 Відповісти
Окупантів постійно ґвалтують ТРО та ЗСУ зброєю.
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16.04.2022 19:09 Відповісти
спалить нах посольство, по моему, более действенно,чем визуализация труселей
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16.04.2022 18:14 Відповісти
Ты не прав,акция очень "наглядная" и сильная. Просто так нельзя мимо нее пройти.Большой респект Прибалтам.
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16.04.2022 19:50 Відповісти
Проти згвалтування акція не допоможе, лише 10грам свинцю в голову, є надійним захистом від окупанта насильнка.
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16.04.2022 18:18 Відповісти
Познущались і погвалтували кацапський персонал?
Підтримка згвалтованих - крашені труси?
Навряд чи бідним жінкам, дівчаткам і дітям від цього легше стане...
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16.04.2022 18:18 Відповісти
Вони привертають увагу світової спільноти до звірств в Україні.
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16.04.2022 18:25 Відповісти
Більше ніж впевнений - деякі просто хочуть озвучення подробиць. Збоченці.
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16.04.2022 18:28 Відповісти
На подібні звірства русише швайне необхідно відповідати адекватно, наприклад: захопити якесь кацапське село і всіх кацапів посадити на пляшку, а потім розстріляти або повісити
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16.04.2022 18:22 Відповісти
Мене ця акція вразила....привертати увагу,формувати образ виродка - русофашиста - це дуже важливо.Потім емоції трансформуються в допомогу зброєю,літаками,танками і т.д.
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16.04.2022 18:26 Відповісти
Для запада, чтобы увидели зверства русни
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16.04.2022 18:29 Відповісти
В іспанському місті Аліканте у барі росіяни побили працівника бару, який є українцем.Чоловіків привернув його акцент, і вони запитали, звідки він родом. Руслан відповів, що з України і додав "Слава Україні", пише https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220415/8200681/investiga-brutal-paliza-tres-rusos-ucraniano-bar-torrevieja.html
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16.04.2022 18:28 Відповісти
Это никак не изменит орков, но нужно кричать об этом на весь мир. Не только в Литве, но и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, чтобы понимали с кем мы имеем дело
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16.04.2022 18:29 Відповісти
та ні поміняє їх свиноматок, яких будуть ганяти по всьому світу. Вони вже сьогодні соромляться називатися росіянками, а що буде через рік?
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16.04.2022 18:43 Відповісти
А хлопців стріляти в потилицю можна? Тобто більшість вбитих - це нічого страшного, тільки згвалтовані жінки важливі, а вбиті хлопці ні?.. акцію в якій би говорилося тільки про чоловіків і дітей розкритикували би всі кому не лінь з перших секунд, а от "забувати" чоловіків - це норм, так само як і плювати на дискримінацію чоловіків любою із сторін...
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16.04.2022 18:43 Відповісти
Сруцьня теперь вне закона. С ними что угодно можно делать. За геноцид украинцев и преступления против человечности ответят.
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16.04.2022 18:58 Відповісти
Жах! Смерть рашистським виродкам! Україна вас, рашистів, прокляла навіки!
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16.04.2022 19:19 Відповісти
Російська культура загинула в цій війні. Його до смерті зґвалтували російські солдати. У будь-яких дискусіях з росіянами завжди починайте із запитання: «Чи вважаєте ви зґвалтування, а особливо зґвалтування немовлят, нормально?» і «що якби це зробив хтось із ваших солдатів, як би ви за це покарали?». Тому не може бути жодної інтелектуальної чи культурної розмови з росіянами без визнання слона в кімнаті, зґвалтування, вбивства, військових злочинів. Німці десятиліттями вибачалися. Росіяни ще не почали свій шлях сорому та самосвідомості.
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16.04.2022 20:02 Відповісти
 
 