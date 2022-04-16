У Вільнюсі біля посольства РФ відбулась акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні. ФОТОрепортаж
У Вільнюсі (Литва) біля посольства РФ влаштували акцію з метою привернення уваги до воєнних злочинів російських окупантів в Україні: зґвалтувань жінок та знущання з дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RLT.
Учасниці акції надягнули на голови мішки, нанесли на ноги штучну кров та зв'язали собі руки за спиною. Декілька днів тому аналогічна демонстрація відбулася в Естонії, біля будівлі посольства Росії в Таллінні.
Як сказала одна з організаторів акції Неринга Буткуте, все, що сьогодні мали принести з собою протестувальники, – це рішучість і сміливість: "Наслідуючи приклад естонських жінок, ми прагнемо привернути увагу інших країн і закликати жінок у інших країнах, щоб вони теж набралися сміливості показати агресору, що ми, люди, належимо лише собі і що агресор не має права нападати на нас, ні окупувати нас".
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(начебто окупантів згвалтували)))))
Підтримка згвалтованих - крашені труси?
Навряд чи бідним жінкам, дівчаткам і дітям від цього легше стане...