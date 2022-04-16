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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни з "Корсару" знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі "Тигр". ФОТОрепортаж

На Херсонщині розрахунок ПТРК "Корсар" 28 ОМБр знищив 3 російських "Тигра" та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці  28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу 

У повідомленні зазначається: "Поки їхні бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватись втечею, але шансів вижити в них вже не було. Колона російської техніки: один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, настільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів. І от завдяки ловким рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" - БМП та Тигри спалахнули чотирма яскравими смолоскипами. Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? хіба що на зустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає".

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Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 01
Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 02
Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 03
Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 04
Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 05
Українські воїни з Корсару знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі Тигр 06

Автор: 

ПТРК (94) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+50
С каждым уничтоженным танком, бронеавтомобилем, самолетом и другой военной техникой ВСУ приближают победу Украины. Это называется невосполнимые потери и я не верю что сцыкливый ******** не оставить хотя бы 50% военной техники для защиты собственной ж@пы от нападения кого нибудь на его парашку.
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16.04.2022 21:39
+38
Які ж ви, хлопці, молодці. Одне прохання: більше, більше!!!
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16.04.2022 21:39
+38
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16.04.2022 22:01
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16.04.2022 21:36 Відповісти
Так было дело один Ми8 при перегоне с бсср на рашу к нам слинял
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16.04.2022 21:42 Відповісти
щоб писати - нигде, треба перелопатити все...
продовжуй
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16.04.2022 21:52 Відповісти
Не, захопили в Гостомелі. Підбитий ще в перший день.
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16.04.2022 22:00 Відповісти
Було. Не захопили, але москаль сам здався з вертольотом справним
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16.04.2022 21:44 Відповісти
Які ж ви, хлопці, молодці. Одне прохання: більше, більше!!!
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16.04.2022 21:39 Відповісти
Ну сколько кацапов приехало столько и денацифицировали. Где же их больше набрать?
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16.04.2022 21:43 Відповісти
В хрюсии. там их ещё много
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16.04.2022 21:45 Відповісти
Умовили. Але наступного разу - більше!😉
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16.04.2022 21:53 Відповісти
С каждым уничтоженным танком, бронеавтомобилем, самолетом и другой военной техникой ВСУ приближают победу Украины. Это называется невосполнимые потери и я не верю что сцыкливый ******** не оставить хотя бы 50% военной техники для защиты собственной ж@пы от нападения кого нибудь на его парашку.
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16.04.2022 21:39 Відповісти
Экземпляры на фото явно несвежие. Уже окислился металл. Как говорится "дела давно минувших дней".
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16.04.2022 21:40 Відповісти
Это не окисление,а результат попадания корсара
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16.04.2022 21:42 Відповісти
Сырая погода. Травка то свежая
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16.04.2022 21:43 Відповісти
Ні. Два роки тому біля сусіднього будинку згорів автомобіль. Згорів вдень, а вночі пройшов дощ. Так от наступного дня він був точно такого кольору, як тут на фото.
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16.04.2022 21:44 Відповісти
Зродились ми
Великої години
З пожеж війни
І з полум'я боїв 💪😎🇺🇦
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16.04.2022 21:44 Відповісти
ну це залежить від ступеню прожарки металу та опадів.
могли вночі-зранку колону розбити а вже над вечер вона буде в такому стані.
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16.04.2022 21:45 Відповісти
Без образ.
Маєш авто? Облий бензином повністю і запали. Потім перечекай ніч - і подивись - картина буде точно така.
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16.04.2022 21:45 Відповісти
После пожара они такими стают буквально за сутки.
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16.04.2022 21:46 Відповісти
ГАРРИ это в твоей БАШКЕ уже металл окислился.
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16.04.2022 21:52 Відповісти
у тебе мозок несвіжий, після високої температури метал дуже швидко окислюється, тим більш, що не літо, вологість висока
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16.04.2022 21:53 Відповісти
від вибуху обгарає захисна фарба... а оголена залізяка окисляється і іржавіє швидко при найменшій вологій чи холодній погоді..
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16.04.2022 21:55 Відповісти
Та и тормозные диски в авто ржавеют мгновенно
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16.04.2022 22:17 Відповісти
Возле БМП трава свежая взрывом побита.
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16.04.2022 22:04 Відповісти
Воняет кацапом.
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16.04.2022 22:08 Відповісти
Т.е., химию Вы в школе не изучали....
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16.04.2022 22:09 Відповісти
не нравится смотреть как твои орки горят???
Привыкай....
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16.04.2022 22:21 Відповісти
Мы так банки консервов окисляли в походах в костре.

В школе химию учили? Что такое горение? Правильно - экзотермическая реакция окисления.
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16.04.2022 23:18 Відповісти
Ну красиво же. Одни штаны кацапские по полю валяются
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16.04.2022 21:41 Відповісти
Скотина - на озимину заїхало.
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16.04.2022 21:43 Відповісти
👍Справжній українець!
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16.04.2022 22:20 Відповісти
Обратите внимание, что на одном из сгоревших тигров стоит старый ДШК. Не новый корд, не даже утес, а старичок ДШК. Надеюсь, уже и со стрелкотней начинаются проблемы.
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16.04.2022 21:43 Відповісти
там три тигри- один з АГСом, другий з ДШК, а третій із Утес нув а БМП ..... А вигорають як у фільмі "Освобождение. Видно при будівництві зробили все чисто по російські -І танки,і БМП, і БТР вигорають
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16.04.2022 22:51 Відповісти
No zrada, no cry! @porobanda
Хитяра! Дохлой "Москве" посвящается!
https://twitter.com/i/status/1515343338295246849

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16.04.2022 21:45 Відповісти
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16.04.2022 21:49 Відповісти
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16.04.2022 21:52 Відповісти
мабуть фейк ...
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16.04.2022 22:25 Відповісти
фейк. У нас есть намного лучшие оборонительные системы против авиации и крылатых ракет. Айрон дом это против Градов и кустарных ракет земля-земля
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16.04.2022 22:47 Відповісти
Вроде "градами" начали по Харькову херачить в усиленном режиме, так что туда бы подошло.
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17.04.2022 02:47 Відповісти
РСЗО хорошо уничтожаются дальнобойной артиллерией.РЛС определения координат ВСУ имеет,но "Богданы"утоплены в битуме,..
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17.04.2022 09:28 Відповісти
На другому фото в якості додаткового захисту стрільця використані диски з дискової борони. Певно теж анало-говнєт технології
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16.04.2022 21:52 Відповісти
Ммм, красивое...
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16.04.2022 21:54 Відповісти
доля свинособак в тих "тиграх" яка? тигри нажерлись?
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16.04.2022 21:54 Відповісти
Жирного карася угандошили. З таким ескортом прапорщики не їздять...
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16.04.2022 21:56 Відповісти
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16.04.2022 22:01 Відповісти
Молодці!!!
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16.04.2022 22:02 Відповісти
Скоріше БМД, а не БМП. Але з рештою, яка *** разніца?
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16.04.2022 22:02 Відповісти
БМП 3. Обратите внимание на отлетевшую башню со спаренной 100 мм и 30 мм пушками.
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16.04.2022 22:08 Відповісти
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16.04.2022 22:16 Відповісти
😄👍Клас. Бережіть себе, козаки.
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16.04.2022 22:23 Відповісти
52-й день Війни, а рашка ще нікого нє прічісліла к ліку святих... Щось в них не складається.
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16.04.2022 22:21 Відповісти
Мої друзі-лицарі. Тримайтесь і бережіть Україну.
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16.04.2022 22:28 Відповісти
в копілочку
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16.04.2022 23:02 Відповісти
Розвідка боєм на алюмінієвій БМП и 3-х LTV...(?!?) це ж яким має бути гівняним життя
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16.04.2022 23:08 Відповісти
Судя по Тиграм,попадаеия сверху,больше похоже на NLOW или Джевелин
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17.04.2022 09:07 Відповісти
А еще эти лапотные твари поставили в качестве защиты диск от тяжелой дисковой бороны, называется "Ромашка". Вот суки!
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17.04.2022 13:15 Відповісти
Тепловізійні камери до Корсару вироблялись на Ізюмському заводі. Його хоч встигли евакуювати?
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17.04.2022 20:15 Відповісти
 
 