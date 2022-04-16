Українські воїни з "Корсару" знищили 1 БМП та три бронеавтомобілі "Тигр". ФОТОрепортаж

На Херсонщині розрахунок ПТРК "Корсар" 28 ОМБр знищив 3 російських "Тигра" та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

У повідомленні зазначається: "Поки їхні бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватись втечею, але шансів вижити в них вже не було. Колона російської техніки: один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, настільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів. І от завдяки ловким рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" - БМП та Тигри спалахнули чотирма яскравими смолоскипами. Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? хіба що на зустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Південному напрямі втратили 76 солдатів, 2 танки, 2 САУ, 3 ГРАДи та безпілотник, - ОК "Південь"











