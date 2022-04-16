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Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера "Москва", - "Схеми". ФОТОрепортаж

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" "повністю евакуйований", журналісти почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем"

Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана "Москви" – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу вижили.

Загиблий – мічман Іван Вахрушев. "Схеми" знайшли пост у соціальній мережі "Одноклассники" жінки на ім’я Варвара Вахрушева. Вона повідомила, що її чоловік, загинув під час "виконання своїх обов’язків". На фото чоловік, одягнений в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера Москва, - Схеми 01

Користувач "Вконтакте" на прохання "Схем" (Радіо Свобода) звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – ред.)".

Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера Москва, - Схеми 02

З її слів, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідає за експлуатаційну безпеку корабля.

Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера Москва, - Схеми 03

За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" пропали безвісти. Мічману "Москви" Івану Вахрушеву був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.

Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера Москва, - Схеми 04

Автор: 

ВМС рф (141) крейсер (89) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+90
Не називайте їх загиблими, погібшімі. Вони ліквідовані!
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16.04.2022 23:01
+44
просто подох.
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16.04.2022 23:04
+43


Нудыстка са Шчучыншчыны


@razdjensia

·
https://twitter.com/razdjensia/status/1515240585115975683 11 ч



Российский призывник, помни: не умер в Украине - не мужик!
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16.04.2022 23:02
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Не називайте їх загиблими, погібшімі. Вони ліквідовані!
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16.04.2022 23:01 Відповісти
просто подох.
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16.04.2022 23:04 Відповісти
Демілітаризовані
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16.04.2022 23:04 Відповісти
Дерусифіковані
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16.04.2022 23:10 Відповісти
Деудмуртізовані.
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16.04.2022 23:32 Відповісти
история сегодня с те5м погибли или нет большинство или 95% состава Москвы не нова вспомните может есть в архивах... как тогда Минобороны Путин и все чиновники юлили насчет причин катастрофы погибли или нет уверяли что экипаж живой две недели якобы перестукивались с ними хотя как потом оказалось погибли они сразу или в течении 2 суток.. история повторяется ПУТИН БОЛЬНОЙ УШЛЕБОК СВИХНУВШИЙ ПОДОНОК И МРАЗЬ ему навалять на людей.. он человек идеалов и знаковости... и как так страна нее имеющая практически в ноль морского флота вдруг утопила флагман его флота... они будут заниматься мошенничеством подставой в мнимой живучести якобы экипажа делать фэйковые монтажные постановки видео фото и так далее только бы не нарушить сами же сотворенную ложь..... вы посмотрите что несут по ТВ наши войска Раши нанесли удар по центру кокаина!!!!!!!!! заявил один придурок у Скабеевой.. российское ПВО сбило над Одессой грузовой самолет.. и никого не волнует бредовость этих перлов...
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16.04.2022 23:45 Відповісти
утилізовані
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16.04.2022 23:19 Відповісти
...родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.

Нах.я це гімно з дупи світу приперлося сюди? Де ці ***** взагалі? І це падло конечно пуляло по Одесі, по місту світовій спадщині ЮНЕСКО! Смачного бичкам!
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16.04.2022 23:20 Відповісти
А данный корм не повредит нашим родным бычкам? Не будет у них какой-то "заразы" от москалей?
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17.04.2022 02:21 Відповісти
Печія трохи лише помучить,а в іншому нормально.
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17.04.2022 06:37 Відповісти
Утилизован мардовский людоед с поличным.
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16.04.2022 23:50 Відповісти
Вони здохли
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18.04.2022 22:21 Відповісти
наші вітання потопельнику!
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16.04.2022 23:02 Відповісти
дай Нептун йому здоров"я
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16.04.2022 23:04 Відповісти


Нудыстка са Шчучыншчыны


@razdjensia

·
https://twitter.com/razdjensia/status/1515240585115975683 11 ч



Российский призывник, помни: не умер в Украине - не мужик!
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16.04.2022 23:02 Відповісти
такой беленький
такой красивенький
и его поимел Байрактар и два Нептуна

ЗЬІ Не ждите от меня жалости к тем блджадям
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16.04.2022 23:03 Відповісти
чорне серце не сховаєш за білим одягом
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16.04.2022 23:09 Відповісти
Повилазили з пекла чорти якісь, в них нема ні серця ні душі.
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17.04.2022 08:23 Відповісти
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16.04.2022 23:04 Відповісти
bamr@bamr69



Баржа "Джайэнт-4" компании "Мамут" должна выйти из норвежского Киркинеса и взять курс в район затонувшего крейсера "Москва".

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16.04.2022 23:50 Відповісти
И хтош иё пустит. ПС. Атомные бомпы самим нужны.
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16.04.2022 23:52 Відповісти
Надо проутюжить "Москву" глубинными бомбами.
Чтобы норвежцы меньше напрягались.
Как приятно это пишется . . .
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17.04.2022 07:18 Відповісти
Здоровья погибшему. Пусть поскорее становится на ноги!
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16.04.2022 23:05 Відповісти
крабоводство - от нова спеціальність цього ушлепка
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17.04.2022 07:16 Відповісти
Море тобі оцетом орк е**ний
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16.04.2022 23:05 Відповісти
Коли МО росії говорить, що ніхто не загинув, то говорить правду. Гинуть люди, а там людей не було...
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16.04.2022 23:06 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1515025455853801473 15 апр.



Путинская пропаганда утверждает одновременно две вещи:
1. украинские ракеты "Нептун" крейсер "Москва" не уничтожали,
2. разрушение завода под Киевом, выпускавшего ракеты "Нептун" - это ответка за крейсер "Москва".
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16.04.2022 23:06 Відповісти
Это называется ******.лись и причем давно, очень давно.
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16.04.2022 23:37 Відповісти
Самое интересное, что в кацапской системе понятий тут нет противоречия. Независимо от того, потонул их крейсер от Нептуна (как оно и было на самом деле), от Гарпуна или от собственного рукожопства, они этот вопрос выводят за скобки как не особо существенный. Потому что их логика такова: "У нас серьезные потери - нам обидно... сейчас мы сделаем и вам какую-нибудь гадость, тогда нам не так обидно будет. Что у вас там есть из хайпового - ракеты Нептун? Ок, щас по заводу вам ипанём, чтобы вы там не особо радовались".
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17.04.2022 02:19 Відповісти
Орки не гинуть , а здихають 😠
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16.04.2022 23:06 Відповісти
Рюзьге Фаньюшька, стафайся. Мі тафайт тєбє хорячій піща ))
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16.04.2022 23:06 Відповісти
зацените Мертвечука и его шмоньку (забыл как ее)
https://twitter.com/i/status/1514885368973336577
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16.04.2022 23:08 Відповісти
///
военнослужащим рф, отказывающимся принимать участие в так называемой "военной спецоперации" в Украине, начали штамповать военный билет большой пометкой по уклонению от выполнения военной службы... но! но если изготовили штамп то значит такой "отказник" не один...и не два... и не пять?...

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16.04.2022 23:08 Відповісти
после того как путлер сдохнет эти штампы в ксивах будет как пропуск в цивилизовнаый мир .. хотя на самом деле это всего лишь желание спасти свою шкуру
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16.04.2022 23:11 Відповісти
Пох, живой .Полуорк умный.
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16.04.2022 23:13 Відповісти
замечательный штамп - дает шанс полагать, что его владельца не будут в будущем пытаться привлекать в качестве "пушечного мяса" в ВС РФ, тем самым увеличивая шанс на выживание конкретной особи.
Им бы за такими штампами в очереди стоять и бабла доплачивать, штампующему.
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16.04.2022 23:20 Відповісти
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16.04.2022 23:08 Відповісти
ха-ха теперь Ходаренку светит секир-башка от путлера или новичок - за дезинформацию - типа ты на какого работаешь нацист ?
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16.04.2022 23:13 Відповісти
Как говорилось в сталинскую эпоху: враг народа, шпион троцкист, контреволюционер
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17.04.2022 00:32 Відповісти
Правильно делают -пусть сильнее обсерают наши изделия.Что-то про армию так же *********-есть результат.
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16.04.2022 23:15 Відповісти
Найсмішніше що це ще більш менш вмєняємий аналітєг (наскільки це звісно можна сказати про кацапів). Там ще такий цікавй пасаж був що ну максимум на що здатен Нептун це знищити Габонський сухогруз.
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16.04.2022 23:24 Відповісти
Удмуртов и бурятов ***** позавозил в Украину а украинцев вывозит на их место в самые забитые росийские *****
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16.04.2022 23:10 Відповісти
Про біосміття треба казати "утилізація".
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16.04.2022 23:12 Відповісти
Маслопупний сундук у формі номер раз. Красівоє.
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16.04.2022 23:15 Відповісти
5 копійок - не треба "ля-ля",форма номер чотири,парадна,з ремінцем,але чомусь без кортика...
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16.04.2022 23:31 Відповісти
Картик усунут у жопу па скрепнаму. ПС. Кортик, мардовское - маленький нож от корт - нож.
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16.04.2022 23:57 Відповісти
просто отлично, чем больше дохлой кацапни тем чище мир вокруг
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16.04.2022 23:16 Відповісти
Примите мои искренние "И *** с ним!"...
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16.04.2022 23:23 Відповісти
510-14=496 отправились на встречу со знакомым сероводородом на дно Черного моря
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16.04.2022 23:25 Відповісти
забаранився рабсеянин
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16.04.2022 23:27 Відповісти
Мічман,мічман... Сундук,а не мічман! В наземних військах кусок,а у флоті сундуки,такі ж жадібні як на суходолі!
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16.04.2022 23:28 Відповісти
руSSкій кріпосний вахрушев пішов в путінскій рай...на концерт кабздона..
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16.04.2022 23:31 Відповісти
Сидів би собі у Сарапульському районі Удмуртської республіки. Чи йому там Україна чимось загрожувала?
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16.04.2022 23:34 Відповісти
Що в нього з їбалом !? Він що, русскій ?
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Ликвидированное животное. Самок будут осенять после ликвидации рашистов
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16.04.2022 23:56 Відповісти
Бачте,згідно морським законам,категорично заборонено вбивати моряків ворожого флоту що потерпають на воді. Що з ним зроблять на березі,то вже інша справа. Навіть нацисти і совдепівські моряки не стріляли по тих,хто рятується з підбитого корабля. Закон і традиція!
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17.04.2022 00:01 Відповісти
ЗАКИДАТЬ "МОСКВУ" ГЛУБИННЫМИ БОМБАМИ
экипаж всплывёт, можно будет посчитать
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17.04.2022 07:23 Відповісти
кусок на дні, вже балакає з крабами
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17.04.2022 07:27 Відповісти
Если всех спасли, зачем на венке в Севастополе писали "Кораблю и морякам"?
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17.04.2022 09:06 Відповісти
Сдохла еще одна руззская собака. Смерть рашистам. Слава ЗСУ.
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17.04.2022 21:58 Відповісти
 
 