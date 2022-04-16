Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера "Москва", - "Схеми". ФОТОрепортаж
Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" "повністю евакуйований", журналісти почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем"
Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана "Москви" – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу вижили.
Загиблий – мічман Іван Вахрушев. "Схеми" знайшли пост у соціальній мережі "Одноклассники" жінки на ім’я Варвара Вахрушева. Вона повідомила, що її чоловік, загинув під час "виконання своїх обов’язків". На фото чоловік, одягнений в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.
Користувач "Вконтакте" на прохання "Схем" (Радіо Свобода) звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – ред.)".
З її слів, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідає за експлуатаційну безпеку корабля.
За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" пропали безвісти. Мічману "Москви" Івану Вахрушеву був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.
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Нах.я це гімно з дупи світу приперлося сюди? Де ці ***** взагалі? І це падло конечно пуляло по Одесі, по місту світовій спадщині ЮНЕСКО! Смачного бичкам!
Нудыстка са Шчучыншчыны
@razdjensia
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https://twitter.com/razdjensia/status/1515240585115975683 11 ч
Российский призывник, помни: не умер в Украине - не мужик!
такой красивенький
и его поимел Байрактар и два Нептуна
ЗЬІ Не ждите от меня жалости к тем блджадям
Баржа "Джайэнт-4" компании "Мамут" должна выйти из норвежского Киркинеса и взять курс в район затонувшего крейсера "Москва".
Чтобы норвежцы меньше напрягались.
Как приятно это пишется . . .
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1515025455853801473 15 апр.
Путинская пропаганда утверждает одновременно две вещи:
1. украинские ракеты "Нептун" крейсер "Москва" не уничтожали,
2. разрушение завода под Киевом, выпускавшего ракеты "Нептун" - это ответка за крейсер "Москва".
https://twitter.com/i/status/1514885368973336577
военнослужащим рф, отказывающимся принимать участие в так называемой "военной спецоперации" в Украине, начали штамповать военный билет большой пометкой по уклонению от выполнения военной службы... но! но если изготовили штамп то значит такой "отказник" не один...и не два... и не пять?...
Им бы за такими штампами в очереди стоять и бабла доплачивать, штампующему.
экипаж всплывёт, можно будет посчитать