Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера "Москва", - "Схеми". ФОТОрепортаж

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" "повністю евакуйований", журналісти почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем"

Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана "Москви" – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу вижили.

Загиблий – мічман Іван Вахрушев. "Схеми" знайшли пост у соціальній мережі "Одноклассники" жінки на ім’я Варвара Вахрушева. Вона повідомила, що її чоловік, загинув під час "виконання своїх обов’язків". На фото чоловік, одягнений в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

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Користувач "Вконтакте" на прохання "Схем" (Радіо Свобода) звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – ред.)".

З її слів, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідає за експлуатаційну безпеку корабля.

За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" пропали безвісти. Мічману "Москви" Івану Вахрушеву був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.



