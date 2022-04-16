17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція. ФОТОрепортаж
17-річний хлопець на Київщині підірвався на розтяжці, які залишили російські окупанти.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух. На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.
"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - наголосили правоохоронці.
Топ коментарі
+10 Тетяна Тать
показати весь коментар16.04.2022 23:07
+8 оззи
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+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.04.2022 23:10
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це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
У тих, кому воно адресовано, абсолютно нічого не зміниться а той хто звертається, отримає відповідь у такій же, виглядає звичній для обох сторін формі.
Більше користі було б якби ця матюклива жіночка, яка судячи по всьому користується мокшанськими соцмережами, відправила туди фото обсмажених і обгризених бродячими собаками недокурків-завоєватєлєй і запевнила що таке чекає і на її співбесідників з улусу.
коли 17річний юнак не помітив розтяжку
а жінка 20-110 років вам багато розтяжок побачать?
а діти - від немовляти починаючи?
так шо це наше майбутнє, допоки це гівно не вичистять в нуль