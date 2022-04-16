17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція. ФОТОрепортаж

17-річний хлопець на Київщині підірвався на розтяжці, які залишили російські окупанти.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух. На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - наголосили правоохоронці.

Також читайте: Троє рятувальників загинули під час розмінування на Харківщині, четверо важко поранені, - Монастирський





