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17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція. ФОТОрепортаж

17-річний хлопець на Київщині підірвався на розтяжці, які залишили російські окупанти.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух. На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - наголосили правоохоронці.

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17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція 01
17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція 02
17-річний хлопець підірвався на розтяжці у Київській області, юнак отримав травми, - поліція 03

Автор: 

Київська область (4039) мінування (1218) Нацполіція (15191)


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Топ коментарі
+10
ну от це люди мінували з розрахунком на цивільних?
це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
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16.04.2022 23:07
+8
вви неправи. кожен може попасти в таку ситуацию. добре що пацан живий.
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16.04.2022 23:09
+7
чудо что живой...
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16.04.2022 23:10
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ну от це люди мінували з розрахунком на цивільних?
це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
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16.04.2022 23:07 Відповісти
Видео рекомендовано к распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
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16.04.2022 23:09 Відповісти
Відео ніяке і ні про що і взагалі не зрозуміло для чого?
У тих, кому воно адресовано, абсолютно нічого не зміниться а той хто звертається, отримає відповідь у такій же, виглядає звичній для обох сторін формі.

Більше користі було б якби ця матюклива жіночка, яка судячи по всьому користується мокшанськими соцмережами, відправила туди фото обсмажених і обгризених бродячими собаками недокурків-завоєватєлєй і запевнила що таке чекає і на її співбесідників з улусу.
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17.04.2022 00:12 Відповісти
ума нет? новости не смотрят? сколько еще таких будет..
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16.04.2022 23:07 Відповісти
вви неправи. кожен може попасти в таку ситуацию. добре що пацан живий.
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16.04.2022 23:09 Відповісти
буде дохрєніща
коли 17річний юнак не помітив розтяжку
а жінка 20-110 років вам багато розтяжок побачать?
а діти - від немовляти починаючи?

так шо це наше майбутнє, допоки це гівно не вичистять в нуль
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16.04.2022 23:12 Відповісти
чудо что живой...
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16.04.2022 23:10 Відповісти
Жодна влада не припинила безвізовий режим з цими уйобками, бо української влади в Україні ще не було.
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16.04.2022 23:17 Відповісти
може спершу вернеться кілька сотень тисяч великих патріотів з московських будівництв?
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16.04.2022 23:21 Відповісти
Це ж яка підлість! Залізли в чужі хати, обікрали їх, пообсирали, та ще й вибухівку залишили. Для кого? Для цивільних! Дітей, жінок... Вони ж розуміли, що до хат не військові будуть заходити. Це ж якими нелюдами треба бути?!
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16.04.2022 23:29 Відповісти
 
 