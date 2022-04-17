Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник "Орлан-10" вартістю близько $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, на Донеччині, Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

"Може здатися - дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США", - зауважили у Генштабі.









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