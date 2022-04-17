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Новини Фото Війна
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Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник "Орлан-10" вартістю близько $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, на Донеччині, Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

"Може здатися - дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США", - зауважили у Генштабі.

Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник Орлан-10 вартістю близько $100 тисяч 01
Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник Орлан-10 вартістю близько $100 тисяч 02
Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник Орлан-10 вартістю близько $100 тисяч 03
Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник Орлан-10 вартістю близько $100 тисяч 04

Також читайте: За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17491) безпілотник (4198) Генштаб ЗС (6618) Донецька область (8541)


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Топ коментарі
+18
Його собівартість від сили 1000, все інше - освоєння коштів
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17.04.2022 08:56
+14
ДШВ України-респект.Така хрєнь стільки не коштує,лапатнікі-крадіть й надалі...
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17.04.2022 08:53
+12
Оце барахло коштує 100 тисяч доларів США?
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17.04.2022 08:54
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ДШВ України-респект.Така хрєнь стільки не коштує,лапатнікі-крадіть й надалі...
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17.04.2022 08:53 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 08:53 Відповісти
Оце барахло коштує 100 тисяч доларів США?
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17.04.2022 08:54 Відповісти
Видимо в бпла монтується ще кусочок "скрєпи" в пет пляшку, "вєлікодуховнство"
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17.04.2022 09:01 Відповісти
80% закладено на відкат ))
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17.04.2022 09:12 Відповісти
Пластикової пляшки за 50тис. доларів не вистачає. Мабуть випарилась
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17.04.2022 08:56 Відповісти
Його собівартість від сили 1000, все інше - освоєння коштів
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17.04.2022 08:56 Відповісти
Перекладаю...
"Откати"

Правда мо і не тисяча.. але все ж
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17.04.2022 11:36 Відповісти
Хтось добряче крав з того чула техніки )
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17.04.2022 09:24 Відповісти
👹мрази рашистские ,утилизируют всех ☠️‼️
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17.04.2022 09:44 Відповісти
Цікаво чим заїбашили гамнольотік ? Я вважаю що старстрік або якась стріла чи стінгер. На користь старстріка сильне механічне пошкодження аж руйнування ніби кувалдою, на користь стріл чи стінгера численна кількість маленьких отворів корпуса від уламків розриву заряду пзрк
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17.04.2022 10:05 Відповісти
Як завжди - банкою маринованих помідорів.
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17.04.2022 10:10 Відповісти
Какие там нахрен $100 тысяч, какие детали там столько стоят, максимум 7-10 тыс..
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17.04.2022 10:17 Відповісти
Меня одного удивил заголовок? Может таки Сичеслав, без перевода на магучих?
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17.04.2022 11:27 Відповісти
$100 тысяч??? 75 тысяч - откаты, 2 тысячи комплектующие, 1 тысяча за работу, а куда еще 22 штуки дели???
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17.04.2022 11:46 Відповісти
Это то самое говно, что с фотокамерой "Codak" и крышкой от полторашки? Вот это ценник... Теперь понятно, почему они от ЗСУ отгребают по самое небалуйся.
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17.04.2022 11:47 Відповісти
Можливо кацапи і списували на це лайно 100к, але його собівартість навряд перевищує пару тисяч.
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17.04.2022 12:32 Відповісти
 
 