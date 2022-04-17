Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник "Орлан-10" вартістю близько $100 тисяч. ФОТОрепортаж
Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Так, на Донеччині, Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".
"Може здатися - дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США", - зауважили у Генштабі.
Топ коментарі
+18 Lopik Kocur
показати весь коментар17.04.2022 08:56
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.04.2022 08:53
+12 Nov
показати весь коментар17.04.2022 08:54
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Правда мо і не тисяча.. але все ж