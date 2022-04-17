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Новини Фото Війна
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10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай. ФОТО

10 атак військ РФ залишилися без успіху.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати. Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив Гайдай.

Він також нагадав, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети.

За словами очільника регіону, зі зла росіяни перемкнуло вночі увагу на обласний центр. Одразу палали чотири багатоповерхівки у новому районі міста, вигоріли численні квартири.

Також читайте: Окупанти вранці вдарили артилерією по Кремінній, одну людину поранено, - Гайдай

10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай 01
10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай 02
10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай 03
10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай 04
10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай 05

Автор: 

армія рф (17491) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+20
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом
@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
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17.04.2022 09:07
+17
Всім захисникам України-величезна вдячність.Ви справжні воїни та герої...
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17.04.2022 09:06
+8
1+1 - бєнінська муйня. Чи не тільки бєнінська?

ДЕ КРОТИ?
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17.04.2022 09:24
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Всім захисникам України-величезна вдячність.Ви справжні воїни та герої...
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17.04.2022 09:06 Відповісти
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом
@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
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17.04.2022 09:07 Відповісти
Цікаве інше - хто їх туди взагалі пустив? В тієї ж потвори є прізвище.
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17.04.2022 09:29 Відповісти
Доречі, перед ударом по "Жулянам" теж була публікація, де розказувалося, що ми на тому заводі виробляємо.
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17.04.2022 09:32 Відповісти
Та постійно..
То гетьманцев розповідає про нафтобази і їх одразу ********, то ара на Яворові фоткається..
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17.04.2022 09:59 Відповісти
1+1 - бєнінська муйня. Чи не тільки бєнінська?

ДЕ КРОТИ?
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17.04.2022 09:24 Відповісти
А ще в армію призвали Березу, Рябошапко...
Хтось усуває зеліних критиків )
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17.04.2022 09:26 Відповісти
Командування ЗС РФ не поспішає починати «вирішальну битву за Донбас». Бо, банально їм сцикотно.
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4
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17.04.2022 10:09 Відповісти
9 травня буде або удар по сакральним свинособакам,або довгограюча жопа на роки,як при Порошеко.
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17.04.2022 10:40 Відповісти
 
 