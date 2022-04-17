10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай. ФОТО
10 атак військ РФ залишилися без успіху.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати. Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив Гайдай.
Він також нагадав, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети.
За словами очільника регіону, зі зла росіяни перемкнуло вночі увагу на обласний центр. Одразу палали чотири багатоповерхівки у новому районі міста, вигоріли численні квартири.
Топ коментарі
+20 Ksenia VB
показати весь коментар17.04.2022 09:07
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.04.2022 09:06
+8 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар17.04.2022 09:24
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@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
То гетьманцев розповідає про нафтобази і їх одразу ********, то ара на Яворові фоткається..
ДЕ КРОТИ?
Хтось усуває зеліних критиків )
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4