10 атак військ РФ лишилися без успіху. Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати, - Гайдай. ФОТО

10 атак військ РФ залишилися без успіху.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодне місто вільної Луганщини не піддалося ворогу, росіяни не просунулися і мали втрати. Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив Гайдай.

Він також нагадав, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети.

За словами очільника регіону, зі зла росіяни перемкнуло вночі увагу на обласний центр. Одразу палали чотири багатоповерхівки у новому районі міста, вигоріли численні квартири.

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