Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО
Запорізька поліція продовжує фіксувати воєнні злочини агресора. Вчора, 16 квітня, окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії по домівках місцевих мешканців Гуляйполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок обстрілу снаряди влучили у п’ять приватних будинків. В результаті – частина з них розбиті повністю, інші – мають пошкодження різного ступеня.
Наразі встановлено інформацію щодо одного травмованого чоловіка похилого віку.
За фактом воєнного злочину слідчим за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.
Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.
І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.
Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак