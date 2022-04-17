Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО

Запорізька поліція продовжує фіксувати воєнні злочини агресора. Вчора, 16 квітня, окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії по домівках місцевих мешканців Гуляйполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілу снаряди влучили у п’ять приватних будинків. В результаті – частина з них розбиті повністю, інші – мають пошкодження різного ступеня.

Наразі встановлено інформацію щодо одного травмованого чоловіка похилого віку.

За фактом воєнного злочину слідчим за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

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