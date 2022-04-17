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Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО

Запорізька поліція продовжує фіксувати воєнні злочини агресора. Вчора, 16 квітня, окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії по домівках місцевих мешканців Гуляйполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілу снаряди влучили у п’ять приватних будинків. В результаті – частина з них розбиті повністю, інші – мають пошкодження різного ступеня.

Наразі встановлено інформацію щодо одного травмованого чоловіка похилого віку.

За фактом воєнного злочину слідчим за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція 01
Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція 02
Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція 03
Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція 04
Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція 05

Автор: 

армія рф (17491) Гуляйполе (96) обстріл (28633) Нацполіція (15193) Запорізька область (3631)


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Здається, епітети для опису кацапоідів просто закінчились…
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17.04.2022 09:53 Відповісти
Справжній ворог нагадує те, в чому нема нічого людського - землетрус, цунамі, сарану, чуму, вірусну інфекцію.

Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.

Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.

І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.

Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
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17.04.2022 09:57 Відповісти
На фото видно обтічник голови ракети - напвне касетними обстрілювали. Шкода наших хлопців що ризикуючи збирають в мішки куски ракети, але то докази якщо відкрили кр.провадження
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17.04.2022 10:19 Відповісти
 
 