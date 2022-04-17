У Бродах на Львівщині попрощалися із трьома авіаторами 16-ї бригади, які в перші дні війни загинули на Київщині. ФОТО

У Бродах Львівської області 16 квітня відбулося прощання з полеглими в боротьбі за незалежність України авіаторами 16 окремої бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці 16 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня у Бродах відбулася прощальна церемонія з полеглими в боротьбі за незалежність України авіаторами 16 окремої бригади армійської авіації "Броди". Віддати шану Героям та підтримати рідних у скорботі прийшли жителі Бродівської громади, побратими та друзі захисників.

28 лютого 2022 року екіпаж вертольоту Мі-8 виконував польотне бойове завдання з відбиття збройної агресії російської федерації. Поблизу населеного пункту Макарів Бучанського району Київської області у вертоліт влучила ворожа ракета. Зв'язок з екіпажем був втрачений. Лише після звільнення Київської області від загарбника, вдалося забрати тіла наших захисників.

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Вічного польоту екіпажу вертольоту Мі-8:

полковник ГРИГОР'ЄВ Олександр Олександрович, 1983 р.н.;

капітан НЕСТЕРУК Дмитро Миколайович, 1997 р.н.;

старший лейтенант ГНАТЮК Василь Андрійович, 1999 р.н.

Світла пам'ять Українським Героям, які з перших хвилин нападу ворога стали на захист рідної землі!

Командування та особовий склад бригади висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблих Героїв-Авіаторів, ми сумуємо разом з приводу непоправної втрати.

Поховали Захисників на головному Бродівському кладовищі.

Вічна пам'ять та слава Героям України!

Повік не забудемо подвиг Героїв, які загинули за майбутнє України!" - йдеться у повідомленні.





