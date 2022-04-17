УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8548 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 982 2

У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 квітня проводилися роботи ДСНС з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи", - повідомляють у ДСНС.

У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС 01
У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС 02
У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС 03

У ДСНС зазначають, що тривають роботи і з розбору завалів навчально-спортивного центру "Чернігів" та 9 поверхового житлового будинку. На місці працює зведений загін ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житлові квартали міст Луганщини майже всі зруйновані, але ворог продовжує цинічно гатити по домівках місцевих мешканців, - ДСНС. ФОТО

Київська область (4041) ДСНС (5117) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
боже, бідна Бородянка(
показати весь коментар
17.04.2022 12:07 Відповісти
 
 