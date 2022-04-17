За добу війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, двоє мирних жителів загинули, - Нацполіція. ФОТО

За добу ворог обстріляв 13 населених пунктів Донеччини. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, унаслідок ударів російських військ загинули двоє мирних жителів, ще одна людина поранена. Руйнувань зазнали щонайменше 17 цивільних об’єктів – житлові будинки, шахта, адміністративні будівлі. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

"Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Українськ, Очеретине, Гостре, Нью-Йорк, Шуми, Олександропіль, Хрестище. Ворог обстрілював мирне населення ракетами, із реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.













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Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.