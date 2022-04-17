Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України. ФОТОрепортаж

Символ стійкості українців – кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки – відтепер надбання музейного фонду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Музей Революції Гідності у фейсбуку.

"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби…

Одним із символів стійкості українців стала кухонна шафка на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. Уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що звичайний елемент кухонного інтер’єру став легендою завдяки світлині київської фотокореспондентки Єлизавети Серватинської Elizabeth Servatynska, що облетіла увесь світ.





"Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: "Ти як? – Тримаюсь…".

Утім будівля, на якій тримається шафка, перебуває в аварійному стані, стіна ось-ось може повалитися. Тож постала необхідність врятувати і зберегти цей унікальний символ опірності українців", - зазначено в дописі.

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14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку було дбайливо демонтовано.







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