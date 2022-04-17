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Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України. ФОТОрепортаж

Символ стійкості українців – кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки – відтепер надбання музейного фонду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Музей Революції Гідності у фейсбуку.

"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби…

Одним із символів стійкості українців стала кухонна шафка на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. Уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих", - йдеться в повідомленні.

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Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 01

Повідомляється, що звичайний елемент кухонного інтер’єру став легендою завдяки світлині київської фотокореспондентки Єлизавети Серватинської Elizabeth Servatynska, що облетіла увесь світ.


Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 02

"Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: "Ти як? – Тримаюсь…".

Утім будівля, на якій тримається шафка, перебуває в аварійному стані, стіна ось-ось може повалитися. Тож постала необхідність врятувати і зберегти цей унікальний символ опірності українців", - зазначено в дописі.

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Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 03

14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку було дбайливо демонтовано.


Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 04
Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 05

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Кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки стала надбанням музейного фонду України 06

Автор: 

обстріл (28648) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+40
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17.04.2022 12:43
+26
Більше, ніж цю шафку, я поважаю лише тарілки в ній!
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17.04.2022 12:44
+14
Символично.
Отличная идея - музеефицировать такие єкспонаті.
туда же придется добавить окровавленную лошадку из Краматорска..
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17.04.2022 12:47
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17.04.2022 12:43 Відповісти
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17.04.2022 13:32 Відповісти
Більше, ніж цю шафку, я поважаю лише тарілки в ній!
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17.04.2022 12:44 Відповісти
Вона, як і її кріплення, насправді, гідні цього. Впорались зі своїми обов'язками на 100%.
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17.04.2022 12:47 Відповісти
Символично.
Отличная идея - музеефицировать такие єкспонаті.
туда же придется добавить окровавленную лошадку из Краматорска..
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17.04.2022 12:47 Відповісти
ЇЇ відправили..в ООН
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17.04.2022 13:27 Відповісти
Коли якісно виконав роботу, не одно бомбування не здатна її зруйнувати
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17.04.2022 12:56 Відповісти
Шафка витримала ...не витримав бетон ...
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17.04.2022 13:44 Відповісти
До слез...
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17.04.2022 14:56 Відповісти
Лучшая реклама производителям и установщикам этого шкафчика. Всё вокруг попадало, стены треснули, а она даже не перекосилась.
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17.04.2022 15:12 Відповісти
Дуже символично! Стійкість України - саме кухонна шафка з чистим посудом і керамічним півником. Вистояло не ліжко, не шафа-купе, ні будь що інше, а саме чисті таріілки і національний півник. Тознак. Ве буде Україна. все буде добре.
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17.04.2022 18:55 Відповісти
 
 