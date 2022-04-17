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Самопроголошеному голові Димерської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з окупантами, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів повідомили про підозру самопроголошеному голові Димерської ОТГ(Київська обл.), який в період окупації селища Димер співпрацював із російською армією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ. В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Самопроголошеному голові Димерської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з окупантами, - Офіс генпрокурора 01

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Автор: 

Київська область (4041) колабораціонізм (1160) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+35
Знов граємось у миролюбство,пристрельте його нах,й!
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17.04.2022 12:58
+26
Чергова мерзенна гнида...
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17.04.2022 12:57
+20
"Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів."
Ну і для чого таких зрадників тримати?
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17.04.2022 13:03
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Чергова мерзенна гнида...
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17.04.2022 12:57 Відповісти
та и юх з ним.
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17.04.2022 13:01 Відповісти
На кол гниду
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17.04.2022 12:57 Відповісти
Слишком изысканно - просто повесить..
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17.04.2022 19:52 Відповісти
Знов граємось у миролюбство,пристрельте його нах,й!
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17.04.2022 12:58 Відповісти
схоже що він все ще за інерцією на пляшці сидить
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17.04.2022 13:00 Відповісти
Типове рашистське їбало..
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17.04.2022 13:01 Відповісти
"Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів."
Ну і для чого таких зрадників тримати?
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17.04.2022 13:03 Відповісти
важливо. свижа новина. Япония буде забирати у сраши свои острови. другий фронт походу.
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17.04.2022 13:03 Відповісти
Звідки такі відомості?
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17.04.2022 13:18 Відповісти
Дівчина-касир в АТБ проговорилась випадково )
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17.04.2022 13:48 Відповісти
Є якісь пруфи?
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17.04.2022 13:19 Відповісти
самий гуманий укр. суд виплатить цьому калаборанту компенсацію. натомість посадить нашого генерала, як посадили генерала Марченко, посадять добровольців, заведуть діла на антикурупціонерів.
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17.04.2022 13:05 Відповісти
добре, що хоч пов'язали; а не заочно...
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17.04.2022 13:07 Відповісти
Швидше на колонію! Там його навчать "родіну любіть".
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17.04.2022 13:08 Відповісти
За законом воєнного часу таких покидьків треба привселюдно вішати.
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17.04.2022 13:08 Відповісти
С тими, хто зостався в окупації- треба розбиратися ЗІ ВСІМА! Якщо не в теробороні і не в ЗСУ- чому чекав окупанта та не виїхав?! Помарадьорить зостався? Чи щоб загребли в війська ОРДЛО і потім мичати- я не думав/я не знав??
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17.04.2022 13:15 Відповісти
А їбало гауляйтера чому замазали?
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17.04.2022 13:15 Відповісти
расстрелять! @(И.Джугашвили)
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17.04.2022 13:17 Відповісти
На замітку майбутнім зрадникам.Німецька влада під час ДСВ дозволяла виїжджати разом з ними поліцаям та різним бургомістрам. А зараз оркі отих всих "любителєй хрюсского міра поімелі " і коли здриснули то навіть не забрали з собою. І кара ім має бути швидка - по законах війни. Це можливо відбило би бажання іти на "услугі" мордору. Та на таке не спроможна м"ягко кажучи імпотентна влада.
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17.04.2022 13:22 Відповісти
Покарати цього поліцая показово жорстоко ! Бо це один з перших прикладів для тих, хто ще вагається, чи співпрацювати з окупантами !
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17.04.2022 13:27 Відповісти
Сотрудничать с руснёй....????...Ээээ.... так не нужно делать...
тут как бы стенкой запахло.... или попыткой к бегству..... но лучше разминированием территорий...
опыт Штэпы не будем повторять....
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17.04.2022 13:38 Відповісти
Сподіваюсь, в загальній камері СІЗО тримають цю сучку?
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17.04.2022 13:54 Відповісти
а можна **** пдрса показувати людям
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17.04.2022 14:10 Відповісти
Покормить..а потом расстрелять, негодяя.
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17.04.2022 14:59 Відповісти
Це якийсь закон є, що всі пики закривають? Ми повинні знати «героїв» своєї країни. Можу поспорити якийсь місцевий алкаш чи наркоман або те і інше разом.
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17.04.2022 15:00 Відповісти
Читайте уважно заголовок статті. Його ще не визнано винним, йому прокуратурою повідомлено лише про підозру. Доки не буде рішення суду, що він винен, не можна показувати обличчя.
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17.04.2022 16:48 Відповісти
Надавав кацапам відомості про учасників АТО (( А що робили учасники АТО після того як містечко звільнили ЗСУ , чекали на гуманний суд ? Невже не могли відразу нагодувати варениками щоб він ними подавився ?
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17.04.2022 15:40 Відповісти
Шо за зіц-прєдсєдатель? Ким він був до війни? Бутилки збирав по мусорках?
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17.04.2022 17:06 Відповісти
Швтдше всього держслужбовець. У них є всі дані про населення.
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17.04.2022 19:53 Відповісти
А що ХІБА він не намагався втекти чи робити спротив під час затримання?
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17.04.2022 17:20 Відповісти
 
 