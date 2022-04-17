Самопроголошеному голові Димерської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з окупантами, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів повідомили про підозру самопроголошеному голові Димерської ОТГ(Київська обл.), який в період окупації селища Димер співпрацював із російською армією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.



За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ. В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.