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У боях за Україну на Харківщині загинув воїн 93-ї ОМБр 27-річний Роман Мєрков. ФОТО

У боях за Україну на Харківщині загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 27-річний молодший лейтенант Мєрков Роман Сергійович. Він був родом із Кам'янського на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї ОМБР.

"Про трагедію, яка трапилася 11 квітня, у Telegram повідомив мер рідного міста полеглого Героя Андрій Білоусов. Від імені усієї територіальної громади Кам’янської міської ради та виконавчого комітету він висловив співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцмісті у Кам'янському", - йдеться у повідомленні.

Яке зазначається, Роман Мєрков народився 3 серпня 1994 року. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім.О.С.Попова. У лавах Збройних Сил України служив із 2014 року, захищав рідну землю в зоні проведення АТО/ООС. Нагороджений державними нагородами і відзнаками Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

У нього залишилися дружина, маленький син, мати та сестра.

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У боях за Україну на Харківщині загинув воїн 93-ї ОМБр 27-річний Роман Мєрков 01

Автор: 

Харківщина (6054) втрати (4413) 93 окрема механізована бригада (295) Кам’янське (28)


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Топ коментарі
+37
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим.Пам'ятаймо...
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17.04.2022 13:24
+29
Вічна пам'ять...
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17.04.2022 13:29
+23
Слава Герою і вічна пам'ять, щирі співчуття родині.
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17.04.2022 13:30
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Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим.Пам'ятаймо...
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17.04.2022 13:24 Відповісти
Вічна пам'ять...
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17.04.2022 13:29 Відповісти
Слава Герою і вічна пам'ять, щирі співчуття родині.
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17.04.2022 13:30 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять ...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 13:34 Відповісти
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17.04.2022 13:43 Відповісти
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17.04.2022 13:46 Відповісти
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Шана
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17.04.2022 13:58 Відповісти
Знову і знову біль та горе для Украіни !

Світла пам'ять Герою 😪😪😪
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17.04.2022 14:22 Відповісти
НЕХАЙ ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ГЕРОЮ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!
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17.04.2022 15:05 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!НИЗКИЙ ПОКЛОН.!
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17.04.2022 15:16 Відповісти
 
 