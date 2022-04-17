У боях за Україну на Харківщині загинув воїн 93-ї ОМБр 27-річний Роман Мєрков. ФОТО

У боях за Україну на Харківщині загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 27-річний молодший лейтенант Мєрков Роман Сергійович. Він був родом із Кам'янського на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї ОМБР.

"Про трагедію, яка трапилася 11 квітня, у Telegram повідомив мер рідного міста полеглого Героя Андрій Білоусов. Від імені усієї територіальної громади Кам’янської міської ради та виконавчого комітету він висловив співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцмісті у Кам'янському", - йдеться у повідомленні.

Яке зазначається, Роман Мєрков народився 3 серпня 1994 року. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім.О.С.Попова. У лавах Збройних Сил України служив із 2014 року, захищав рідну землю в зоні проведення АТО/ООС. Нагороджений державними нагородами і відзнаками Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

У нього залишилися дружина, маленький син, мати та сестра.

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