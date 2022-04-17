Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні.

Про це у телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"За все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад. У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: "Ніколи знову", - зазначив глава держави.

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