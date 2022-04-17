Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні.
Про це у телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"За все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад. У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: "Ніколи знову", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+16 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар17.04.2022 13:53
+14 Kindrat74
показати весь коментар17.04.2022 13:50
+14 Люся під полковником
показати весь коментар17.04.2022 13:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
который уже работает в режиме наводчика для вражеских воздушных ударов.
В последний раз прилетело по ДВРЗ ( Киев , дарницкий рн)
где ремонтируют танки, сразу после репортажа кала-мойского канала.😡
Причем, всех призывают не публиковать даже фото улиц с расположенными на них укреплениями или мест прилета вражеских ракет, а тут - показали цеха, технику и так далее.😠
После этого можно было запускать секундомер и ожидать ракетного удара, что и произошло.
И что характерно, за это канал не лишили лицензии, журналистов, которые это снимали, не притащили к следователю а сам кал-а-мойский сделался человеком невидимкой, которого никто не видит, но постоянно ощущает его смрад.☹️
Тут -
і тут - але там вже знесли, пост був десь в 07:07
Срач там був нормальний
мразь, встечу - прямо в ***** плюну.....
Вы слишком высокого мнения об этом персонаже - это обычная гнида, постоянно занятая собственным самолюбованием......
Люсю слухати- себе зовсім не поважати. Балабол, та ще й туповатий .
А то в нас і до цього часу нема патронного заводу.
А ми про відповідальність Росії!
Росія буде відповідати лише в разі капітуляції і розпаду!
А так це мрії артиста про популярність!
Ми не переможні- з нами сила і Украіна
А папередник закончил ато за годыны.