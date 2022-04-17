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Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні.

Про це у телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"За все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад. У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: "Ніколи знову", - зазначив глава держави.

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Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 01
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 02
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 03
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 04
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 05
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 06
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 07
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 08
Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський 09

Автор: 

армія рф (17502) Зеленський Володимир (23946) обстріл (28648) росія (65336)


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Топ коментарі
+16
А ты, клован, готов отвечать за свое соплежуйство и односторонний отвод наших войск на Донбассе?
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17.04.2022 13:53
+14
Це він на переговорах домовиться і в договір вставить, чи як?.. Якесь роздвоєння особистості в людини...
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17.04.2022 13:50
+14
Ну ось, сьогодні 17 квітня, середина квітня. Що це означає? Це чергове підтвердження, що орєстовіч люся-балабол та кɪздʏʜ ротом.
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17.04.2022 13:54
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Це він на переговорах домовиться і в договір вставить, чи як?.. Якесь роздвоєння особистості в людини...
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17.04.2022 13:50 Відповісти
Зелядь в соседнем бараке чалится будет
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17.04.2022 13:50 Відповісти
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17.04.2022 14:04 Відповісти
А кто ответит за канал Г+ Г ,
который уже работает в режиме наводчика для вражеских воздушных ударов.
В последний раз прилетело по ДВРЗ ( Киев , дарницкий рн)
где ремонтируют танки, сразу после репортажа кала-мойского канала.😡
Причем, всех призывают не публиковать даже фото улиц с расположенными на них укреплениями или мест прилета вражеских ракет, а тут - показали цеха, технику и так далее.😠
После этого можно было запускать секундомер и ожидать ракетного удара, что и произошло.
И что характерно, за это канал не лишили лицензии, журналистов, которые это снимали, не притащили к следователю а сам кал-а-мойский сделался человеком невидимкой, которого никто не видит, но постоянно ощущает его смрад.☹️
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17.04.2022 14:09 Відповісти
щас тобі прилетить від зебілів, ніби ти тиражуєш фейк Вже було десь по ходу обговорення новин
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17.04.2022 14:39 Відповісти
до речі, знайшов:
Тут -
і тут - але там вже знесли, пост був десь в 07:07
Срач там був нормальний
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17.04.2022 15:15 Відповісти
это дно....
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17.04.2022 16:49 Відповісти
Це як про сусіда -алкоголіка розказував його син. Мовляв, коли він був тверезий, то намагався вмовити пройти лікування в спец закладі. Відповідь : що ти кажеш я не п"ю алкоголь! І це до моменту поки не з"являться гроші --далі знову бухий. Я назвав би це явище алклгольним роздвоєнням особистості. Те ж подібне у зелєнського відбувається, скоріш за все, після спілкуванням з дєрмаком. Про це свідчать часті взаємозоперечливі заяви.
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17.04.2022 14:38 Відповісти
***** застрелится, а рабсияне будут платить
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17.04.2022 13:50 Відповісти
а чого відтягувати?
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17.04.2022 13:53 Відповісти
100%, якщо ми не перенесемо війну на територію вбивць ніхто не відповідатиме.... їх ніхто добровільно не видасть...
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17.04.2022 14:01 Відповісти
А ты, клован, готов отвечать за свое соплежуйство и односторонний отвод наших войск на Донбассе?
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17.04.2022 13:53 Відповісти
Слова, безусловно, правильные. Главное, чтобы дела от слов не отставали. С Божей помощью, руками украинских бойцов, кацапская свинота в полной мере ощутит на себе праведный гнев украинского народа.
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17.04.2022 13:54 Відповісти
Ну ось, сьогодні 17 квітня, середина квітня. Що це означає? Це чергове підтвердження, що орєстовіч люся-балабол та кɪздʏʜ ротом.
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17.04.2022 13:54 Відповісти
эта гнида вчера на канале Фейгина называла ВСУ "хохлами"......
мразь, встечу - прямо в ***** плюну.....
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17.04.2022 13:58 Відповісти
При всей нелюбви к этой власти, но контекст был совершенно другой. Не стоит так прямолинейно все воспринимать...
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17.04.2022 14:00 Відповісти
Воно же вже киздить - до 2035 року. Видать хтось таки дав люсі книжку про Ходжу Нассредіна почитати.
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17.04.2022 14:01 Відповісти
чего??? то есть, в его "контексте" слово "Украинец" НЕ МОГЛО быть применено в принципе?????
Вы слишком высокого мнения об этом персонаже - это обычная гнида, постоянно занятая собственным самолюбованием......
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17.04.2022 14:43 Відповісти
Там была цитата. Не нагнетай
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17.04.2022 14:49 Відповісти
Так в нього були ще 3-й та 4-й варіанти.
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17.04.2022 14:00 Відповісти
За третім до кінця року, за четвертим до 35го року, за п'ятим......десь випадає один з варіантів: Люся - я передбачував!
Люсю слухати- себе зовсім не поважати. Балабол, та ще й туповатий .
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17.04.2022 14:02 Відповісти
істоти, котрі так переймались через незавршене за два тижні АТО - ваш вихід!
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17.04.2022 14:00 Відповісти
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17.04.2022 14:14 Відповісти
за цю операцію люся арестович получив підполковника
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17.04.2022 14:23 Відповісти
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17.04.2022 14:38 Відповісти
но позвольте ! он же не уточнил что квітні цього року
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17.04.2022 16:50 Відповісти
и ты в месте сними...., если не как пособник, то по статье "преступная халатность" точно......
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17.04.2022 13:55 Відповісти
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17.04.2022 13:56 Відповісти
я не вірю і досі йому бо майже весь слуга 23 24 виїхали з Києва і Данілов також та вся п""дота а тепер коли побачили що москалям п@@да почали патріотами прикидуватись
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17.04.2022 14:02 Відповісти
Менше треба варнякать про Перемогу, відповідальність паРаші, мирний договір без Криму і Донбасу, а більше плуга війни перти(зброю від Заходу, зрадників під трибунал, хто здав Південь України і т.д і т.п., свої заводи по зброї запустить).
А то в нас і до цього часу нема патронного заводу.
А ми про відповідальність Росії!
Росія буде відповідати лише в разі капітуляції і розпаду!
А так це мрії артиста про популярність!
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17.04.2022 14:04 Відповісти
Эти заклинания слышно с 2014го. Кто то ответил? Ещё и денег никто не даст на восстановление.
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17.04.2022 14:05 Відповісти
А як же мирний договір?
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17.04.2022 14:28 Відповісти
Сьогодні по графіку дєрмака треба казати так, а завтра , а завтра буде торочити про мирні переговори, як це було в суботу.
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17.04.2022 14:43 Відповісти
Зеленский называет оккупантами россиян, конечно же. А ты Людмила, совсем тупая что ли?
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17.04.2022 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qXNybFoZlYo https://www.youtube.com/watch?v=qXNybFoZlYo

Ми не переможні- з нами сила і Украіна
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17.04.2022 15:06 Відповісти
А чи відповість хтось за це? https://defence-ua.com/people_and_company/piar_ukroboronpromu_prizviv_do_udaru_po_bronetankovomu_zavodu_znischeno_tseh_de_remontuvali_trofeji_je_zagibli_ta_poraneni-6992.html Піар "Укроборонпрому" призвів до удару по бронетанковому заводу: знищено цех де ремонтували трофеї, є загиблі та поранені
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17.04.2022 15:46 Відповісти
1+1 должно сидеть
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17.04.2022 16:52 Відповісти
А ЧЕМ ОНИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ !!!??? А ЕСЛИ ЕЩЁ УМРУТ !)
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17.04.2022 17:08 Відповісти
ааа зрада-зрадулька. Ва фсём веноват зиленский.
А папередник закончил ато за годыны.
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18.04.2022 06:58 Відповісти
 
 