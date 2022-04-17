В постраждалі від війни регіони скеровують 10 млн продуктових наборів, – Свириденко. ІНФОГРАФІКА

В регіони України, постраждалі від бойових дій, зараз направляють 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"На реалізацію цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва", – відзначила вона.

За словами Свириденко, налагоджено постачання гуманітарних вантажів через західний кордон. Йдеться про продукти харчування, одяг та взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни. Міжнародні організації та уряди також надсилають гуманітарну допомогу.

"Стараннями "Укрзалізниці", "Укрпошти" та інших перевізників її доставляють до тих областей, де вона безпосередньо розподіляється між людьми", – інформує міністерка.

Відтак із допомогою починає працювати гуманітарний штаб, зусиллями якого українці забезпечені необхідними товарами навіть у найвіддаленіших населених пунктах.





"Швидкі та злагоджені дії дозволяють вчасно реагувати на гуманітарні загрози в регіонах і гарантують продовольчу безпеку для мільйонів українців", – підкреслила Свириденко.

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Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков проінформував про те, що триває відновлення залізничного сполучення на звільнених територіях. Зокрема, відкрито для руху поїздів ділянку Київ – Ніжин.