За 52 дні війни на новому цвинтарі Сєверодонецька більше ніж 400 могил, - Гайдай. ФОТО

За 52 дні війни на новому кладовищі Сєверодонецька поховали понад 400 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил. В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130. Виїжджайте!", - зауважив він.

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