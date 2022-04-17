За 52 дні війни на новому цвинтарі Сєверодонецька більше ніж 400 могил, - Гайдай. ФОТО
За 52 дні війни на новому кладовищі Сєверодонецька поховали понад 400 людей.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил. В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130. Виїжджайте!", - зауважив він.
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Ksenia VB
показати весь коментар17.04.2022 15:05 Відповісти Мені подобається 18
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Frol Fedoroff
показати весь коментар17.04.2022 15:38 Відповісти Мені подобається 8
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