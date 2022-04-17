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За 52 дні війни на новому цвинтарі Сєверодонецька більше ніж 400 могил, - Гайдай. ФОТО

За 52 дні війни на новому кладовищі Сєверодонецька поховали понад 400 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил. В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130. Виїжджайте!", - зауважив він.

За 52 дні війни на новому цвинтарі Сєверодонецька більше ніж 400 могил, - Гайдай 01

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Автор: 

армія рф (17502) цвинтар (193) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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Тисячами людей вбивають.
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17.04.2022 15:05 Відповісти
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17.04.2022 15:38 Відповісти
 
 