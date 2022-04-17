Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину. ФОТОрепортаж

Родіон Сітдіков в перший день "Ігор нескорених" у Нідерландах виборов золоту медаль у штовханні ядра, а Артем Лукашук та Іван Герецун взяли срібло та бронзу у стрибках в довжину.

Про це повідомила у фейсбуці українська команда Invictus Games, інформує Цензор.НЕТ.

"Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м!" - йдеться у повідомленні.

З перемогою Сітдікова привітав президент України Володимир Зеленський. "Пишаємося безмежно! Українці – справді нескорені!" - написав він у фейсбуці.

Срібло і бронзу в перший змагальний день Україні принесли Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину. Результат Артема - 5,20, Івана - 5,10 м.

Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань.

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Ігри започаткував британський принц, герцог Сассекський Гаррі у 2014 році. Їхня мета - підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.





















