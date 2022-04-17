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Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину. ФОТОрепортаж

Родіон Сітдіков в перший день "Ігор нескорених" у Нідерландах виборов золоту медаль у штовханні ядра, а Артем Лукашук та Іван Герецун взяли срібло та бронзу у стрибках в довжину.

Про це повідомила у фейсбуці українська команда Invictus Games, інформує Цензор.НЕТ.

"Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м!" - йдеться у повідомленні.

З перемогою Сітдікова привітав президент України Володимир Зеленський. "Пишаємося безмежно! Українці – справді нескорені!" - написав він у фейсбуці.

Срібло і бронзу в перший змагальний день Україні принесли Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину. Результат Артема - 5,20, Івана - 5,10 м.

Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань.

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Ігри започаткував британський принц, герцог Сассекський Гаррі у 2014 році. Їхня мета - підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.

Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 01
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 02
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 03
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 04
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 05
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 06
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 07
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 08
Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 09Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину 10

Автор: 

ветерани (1071) спорт (1621) Ігри Інвіктус (78)


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Топ коментарі
+5
Не знаю как насчет медалей, но скоро в Гааге другие персонажи начнут "награды" получать в виде пожизненного. Шойгу, Герасимов, дворников и прочие генерало-алкаши
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17.04.2022 17:37
+5
Сьогодні «Слава Україні!» - вигукує не лише герцогиня Сассекська Меган Маркл, а й уся планета!
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17.04.2022 17:45
+4
Щей в гаагзських судах своє візьме!
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17.04.2022 17:35
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Щей в гаагзських судах своє візьме!
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17.04.2022 17:35 Відповісти
Це для військових, які мають проблеми з здоров'ям, читайте будь ласка!
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17.04.2022 17:48 Відповісти
Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань

Може ви спочатку розберетесь в темі, а потім будете коментувати?
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17.04.2022 17:56 Відповісти
Скоро в Гааге будет куча касапов в клетках с надетыми наручниками.
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17.04.2022 17:36 Відповісти
Не знаю как насчет медалей, но скоро в Гааге другие персонажи начнут "награды" получать в виде пожизненного. Шойгу, Герасимов, дворников и прочие генерало-алкаши
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17.04.2022 17:37 Відповісти
Сьогодні «Слава Україні!» - вигукує не лише герцогиня Сассекська Меган Маркл, а й уся планета!
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17.04.2022 17:45 Відповісти
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17.04.2022 17:48 Відповісти
прикольно. на вулици +7. йде сниг. таке воно життя. поборемо.
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17.04.2022 18:08 Відповісти
Велика подяка хлопцям! Їхні перемоги - кроки на шляху до великої спільної перемоги у війні! Здоров'я, успіхів, наснаги! Пишаємось!
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17.04.2022 19:22 Відповісти
 
 