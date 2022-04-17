Під час бойового польоту на Київщині загинули льотчик Олександр Григор'єв, штурман Василь Гнатюк та бортовий технік Дмитро Нестерук. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Український льотчик Олександр Григор'єв, льотчик-штурман Василь Гнатюк та бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук загинули 28 лютого під час бойового польоту під Києвом.

Про це у Facebook повідомив льотчик Василь Мулік, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Олександр Григор'єв. Колись давно - ще на "абітурі" - до нього пристало прізвисько "Шумахер" - через футболку, любов до "Формули-1" та заняття велоспортом. Так його всі і називали: Шумахер. Або - "Гріня".

Шумахер - профі. Найвищої проби професіонал. Талант. Інструктор. Він - один з дуже небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкану Ньямлагіра у Конго.

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28 лютого 2022 року Шумахер загинув. Загинув під час бойового польоту під Києвом. Відео - з мого борту - це саме той політ, саме той бій. Я зміг вийти, Сашко - нажаль, ні", - йдеться в повідомленні.

"Працювали парою, я - ведучий, Шумахер - ведений. Раптово, з-за лісу вискочили на у#банів і зходу як слід ввалили їм. Але - і у відповідь отримали - і сильно. Дуже сильно. Критично. Ми вже відходили - хоч і суттєво пошкоджені обоє, але - на куражі, на адреналіні - весело гарчали один одному в ефір: "А, бл#, за#бісь під#расам дали!" А хвилини за три Шумахер замовк, зник з ефіру. І докричатися до нього я не зміг. І знайти його борт - не зміг. У Сашка залишилася дружина та син", - продовжив Мулік.

Разом з Олександром Григор'євим загинув його екіпаж: льотчик-штурман Василь Гнатюк та бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук.

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