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Під час бойового польоту на Київщині загинули льотчик Олександр Григор'єв, штурман Василь Гнатюк та бортовий технік Дмитро Нестерук. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Український льотчик Олександр Григор'єв, льотчик-штурман Василь Гнатюк та бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук загинули 28 лютого під час бойового польоту під Києвом.

Про це у Facebook повідомив льотчик Василь Мулік, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Олександр Григор'єв. Колись давно - ще на "абітурі" - до нього пристало прізвисько "Шумахер" - через футболку, любов до "Формули-1" та заняття велоспортом. Так його всі і називали: Шумахер. Або - "Гріня". 

Шумахер - профі. Найвищої проби професіонал. Талант. Інструктор. Він - один з дуже небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкану Ньямлагіра у Конго.

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28 лютого 2022 року Шумахер загинув. Загинув під час бойового польоту під Києвом. Відео - з мого борту - це саме той політ, саме той бій. Я зміг вийти, Сашко - нажаль, ні", - йдеться в повідомленні.

"Працювали парою, я - ведучий, Шумахер - ведений. Раптово, з-за лісу вискочили на у#банів і зходу як слід ввалили їм. Але - і у відповідь отримали - і сильно. Дуже сильно. Критично. Ми вже відходили - хоч і суттєво пошкоджені обоє, але - на куражі, на адреналіні - весело гарчали один одному в ефір: "А, бл#, за#бісь під#расам дали!" А хвилини за три Шумахер замовк, зник з ефіру. І докричатися до нього я не зміг. І знайти його борт - не зміг. У Сашка залишилася дружина та син", - продовжив Мулік.

Разом з Олександром Григор'євим загинув його екіпаж: льотчик-штурман Василь Гнатюк та бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук.

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Під час бойового польоту на Київщині загинули льотчик Олександр Григорєв, штурман Василь Гнатюк та бортовий технік Дмитро Нестерук 01
Під час бойового польоту на Київщині загинули льотчик Олександр Григорєв, штурман Василь Гнатюк та бортовий технік Дмитро Нестерук 02
Під час бойового польоту на Київщині загинули льотчик Олександр Григорєв, штурман Василь Гнатюк та бортовий технік Дмитро Нестерук 03

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Топ коментарі
+137
ГЕРОЯМ СЛАВА
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17.04.2022 20:17
+119
Страна теряет лучших своих сыновей. Вечная вам память.
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17.04.2022 20:18
+94
боляче... такі смісливі, чисті, освічені обличчя... це наш народ... порівняйте з ордою = опудалами і виродками огидніше яких світ мабуть не бачив
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17.04.2022 20:19
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ГЕРОЯМ СЛАВА
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17.04.2022 20:17 Відповісти
Страна теряет лучших своих сыновей. Вечная вам память.
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17.04.2022 20:18 Відповісти
боляче... такі смісливі, чисті, освічені обличчя... це наш народ... порівняйте з ордою = опудалами і виродками огидніше яких світ мабуть не бачив
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17.04.2022 20:19 Відповісти
Не загинули , а пішли у вічність як Герої.
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17.04.2022 20:19 Відповісти
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17.04.2022 20:20 Відповісти
уверен, что они в раю
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17.04.2022 20:20 Відповісти
Святе діло Батьківщину захищати..
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17.04.2022 21:49 Відповісти
Слава героям! Слава Матері Україні!
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17.04.2022 20:20 Відповісти
Сподіваюсь, хлопці, вам в Вальгаллі добре
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17.04.2022 20:22 Відповісти
Царствіє небесне воїнам українцям
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17.04.2022 20:23 Відповісти
Вічна пам,ять...
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17.04.2022 20:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 20:29 Відповісти
пішли у вічність... і там на небі наче янголи-охоронці захищають нас розпростерши свої руки-крила...
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17.04.2022 20:32 Відповісти
Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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17.04.2022 20:33 Відповісти
Я нічого не розумію в бойовій роботі вертольотів, і тому не зрозуміло, як можна летіти на такій машині по нерозвіданій місцевості? Для цього є дрони і інші засоби, бо так ніяких героїв і вертольотів не вистачить. Вже ж просимо вертольоти, та і літаки теж. Тридцять років наша еліта проср а як схотіла, а гинуть світлі і героїчні люди.
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17.04.2022 20:40 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Героям
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17.04.2022 20:41 Відповісти
Uspakoisa ZE fanat , ninada tut raspajasatsa , i k Porohu mnoga vaprosov . No ZEshobla prishla posle , i jesli bi ***** ni vtorgsa po krupnamu , mozhet ZE bil uzhe v Rastove ....
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17.04.2022 21:34 Відповісти
Світла пам'ять героям...
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17.04.2022 20:46 Відповісти
Анголи
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17.04.2022 20:47 Відповісти
сумно
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17.04.2022 20:48 Відповісти
Гинуть кращі. Вічна память!!!
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17.04.2022 20:52 Відповісти
С.У.М.
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17.04.2022 20:54 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ!🇺🇦 Герої справді не вмирають - вони будуть ВІЧНО жити у наших серцях... у кожній дитячій посмішці і в кожному мирному світанку на нашій прекрасній землі.. Але й біль назавжди залишиться з нами - біль за втрачених кращих синів України😥
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Найкраще наші хлопці гинуть, найкращі наші українці. Вічна пам'ять.
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17.04.2022 22:08 Відповісти
Выпьем не чокаясь
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17.04.2022 22:58 Відповісти
Светлая память воинам.
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17.04.2022 23:19 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!Очень трагично…красавцы,сильные защитники Украины..война забирает лучших…
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17.04.2022 23:31 Відповісти
Лица погибших воинов-лётчиков просто поражают глубочайшей внутренней духовной красотой и благородством:

какая сильная печать Чести и Достоинства на их лицах...

Светлые души и сердца настоящих патриотов, отдавших жизнь за Отечество.
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21.04.2022 04:36 Відповісти
Господи, як же страшно боляче ...
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18.04.2022 02:19 Відповісти
Пішли на небо Героями ! Дякую що захищали мене і МОЮ НЕНЬКУ - УКРАЇНУ ! Моя НАЙСИЛЬНІША , НАЙКРУТІША , НАЙКРАСИВІША НАЦІЄ - ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ ! Доземний уклін , честь і вічна пам"ять ГЕРОЯМ !!!
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18.04.2022 12:44 Відповісти
 
 