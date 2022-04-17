Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.

"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.

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