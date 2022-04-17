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Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+61 Fish Man
показати весь коментар17.04.2022 20:25
+41 Юрій Вінгорськи
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+35 jklpqrs
показати весь коментар17.04.2022 20:26
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це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
І в мішках, очевидно, теж.
Оно пробовало по нему домой дозвониться.
Думало "раз провод есть - значит телефон"...
И сразу мордою в говно
И хоть добром он и разжился
Его жена с другим сношается давно.
На крейсере Москва - но очень повезло!
Уж лучше при любой погоде
Лежать на суше- мордою в говно!
На учения попал.
Грустная история
В виде крематория..
Друг с другом борются, Полны нелепой зависти и злобы,
Им слёзы ближнего нужны Чтоб жизнью наслаждаться вдвое ,
Им больше горя нет как счастие чужое.
Властители , рабы , народы , племена - всё дышит лишь враждой
И все стоят на страже , Куда ни посмотри - везде одно и то же ,
Упорная , безумная война ".