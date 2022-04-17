УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11331 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
42 905 65

Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.

"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південних рубежах оборони ворог втратив 36 солдат та 13 одиниць техніки, -ОК "Південь"

Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині 01
Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині 02
Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині 03
Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині 04
Українські воїни з 35-ї бригади морської піхоти розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині 05

Автор: 

Миколаївська область (2280) 35 окрема бригада (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+61
Хоть успело чучело побриться?
показати весь коментар
17.04.2022 20:25
+41
не встигло....
це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
показати весь коментар
17.04.2022 20:28
+35
Сегодня он в последний раз побрился...
показати весь коментар
17.04.2022 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть успело чучело побриться?
показати весь коментар
17.04.2022 20:25 Відповісти
Рылом в землю может и не успел.
показати весь коментар
17.04.2022 20:28 Відповісти
не встигло....
це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
показати весь коментар
17.04.2022 20:28 Відповісти
Очевидно що то мародерка.
І в мішках, очевидно, теж.
показати весь коментар
17.04.2022 20:29 Відповісти
червяки хай його бриють!
показати весь коментар
17.04.2022 20:31 Відповісти
к кобзону бриться не обязательно. Сейчас там принимают по ускоренной процедуре - не только не бритых, но и не мытых, и даже обосраных.
показати весь коментар
17.04.2022 20:33 Відповісти
яке успіло? то намародерило...
показати весь коментар
17.04.2022 20:34 Відповісти
Неа...
Оно пробовало по нему домой дозвониться.
Думало "раз провод есть - значит телефон"...
показати весь коментар
17.04.2022 20:41 Відповісти
Это для обсмаленного порося уже не важно!
показати весь коментар
17.04.2022 21:53 Відповісти
В похоронном бюро побреют.
показати весь коментар
18.04.2022 19:23 Відповісти
Сегодня он в последний раз побрился...
показати весь коментар
17.04.2022 20:26 Відповісти
Звучит как начало стиха ил поэмы)
показати весь коментар
17.04.2022 20:29 Відповісти
Сегодня он в последний раз побрился
И сразу мордою в говно

И хоть добром он и разжился

Его жена с другим сношается давно.

показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
Залік. Запалюйте ще!
показати весь коментар
17.04.2022 21:57 Відповісти
Мечтал служить он на морфлоте
На крейсере Москва - но очень повезло!
Уж лучше при любой погоде
Лежать на суше- мордою в говно!
показати весь коментар
18.04.2022 03:58 Відповісти
Потерь нет!
показати весь коментар
17.04.2022 20:26 Відповісти
та откуда!?
показати весь коментар
17.04.2022 20:41 Відповісти
Хіба ж це втрата? Земля ж чистіша стала
показати весь коментар
17.04.2022 20:43 Відповісти
Людских - нет. 💀
показати весь коментар
17.04.2022 21:54 Відповісти
Касап в целофане звучит красиво.
показати весь коментар
17.04.2022 20:27 Відповісти
можна переплутати з бичками в томаті..
показати весь коментар
17.04.2022 20:37 Відповісти
Бычок с автоматом. ГОСТ-200.
показати весь коментар
18.04.2022 03:45 Відповісти
Видно не прості орки - навігатором і флешкою вміють користуватися, ****, афіцирє
показати весь коментар
17.04.2022 20:27 Відповісти
Дохлий кацап, а поряд чорний пакетик для сміття. Як символічно.
показати весь коментар
17.04.2022 20:27 Відповісти
Так кацапи зі своїми мішками воювати йдуть? У них він тіпа в комплекті до озброєння?
показати весь коментар
17.04.2022 20:27 Відповісти
Морській піхоті України-черговий респект...
показати весь коментар
17.04.2022 20:28 Відповісти
собакам собача смерть
показати весь коментар
17.04.2022 20:28 Відповісти
Жмурами оно бы красивей выглядели, хорошеи...
показати весь коментар
17.04.2022 20:29 Відповісти
Семки хоч не забули? )))
показати весь коментар
17.04.2022 20:30 Відповісти
Эти больше на на дрг смахивают или разведку.
показати весь коментар
17.04.2022 20:34 Відповісти
Только об этом подумал. Все время говорили что в николаевской области кацапов нет и идёт уже освобождение херсонской области. Даже говорили что в 10 км от Херсона бои идут.
показати весь коментар
17.04.2022 20:35 Відповісти
Ну если считать прилеты по оркам с арты за бои. То да, идут.
показати весь коментар
17.04.2022 20:37 Відповісти
а карту посмотреть три недели не?
показати весь коментар
17.04.2022 20:35 Відповісти
Вони в Снігурівці та у прилеглих територіях.
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
Арєстовіч казав?
показати весь коментар
17.04.2022 20:49 Відповісти

показати весь коментар
17.04.2022 20:31 Відповісти
Пукан охолоджує
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
Обратите внимание во что обуты пленные орки!
показати весь коментар
17.04.2022 20:31 Відповісти
Талан, не?
показати весь коментар
17.04.2022 20:50 Відповісти
Може то "вітязі даунбасса"?
показати весь коментар
17.04.2022 22:01 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
17.04.2022 20:32 Відповісти
Пацики-редактори, заголовки хоч вірно трактуйте, прописуйте. Бо якось спочатку радієш, потім сумуєш. А по фото просто захват.
показати весь коментар
17.04.2022 20:33 Відповісти
А шапка то похоже полковничья...
показати весь коментар
17.04.2022 20:35 Відповісти
Это не полковничья шапка - это их символ армейский совковая звезда, там у всех такие шапки
показати весь коментар
17.04.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
Да вы че? Мрия гораздо дороже этого корыта....
показати весь коментар
18.04.2022 00:15 Відповісти
Плюс к этому Мрия деньги приносила, а это только **********....
показати весь коментар
18.04.2022 00:16 Відповісти
Лежать,притворилися мертвими...зразу видно,не хотят додому їхати...прийдеться передавати їх в пакеті.
показати весь коментар
17.04.2022 20:37 Відповісти
Поштовими посилкам з білоруських відділень! 😁
показати весь коментар
17.04.2022 20:45 Відповісти
А розовым карандашом друг другу попки баловАли...
показати весь коментар
17.04.2022 20:38 Відповісти
бриться перед боем - ****** примета...
показати весь коментар
17.04.2022 20:38 Відповісти
там дискета на 3.5 дискета Карл
показати весь коментар
17.04.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 20:42 Відповісти
Навіщо голитися, і так підсмалили їх наші хлопці ... Вбога армія в допотопних берцях та резинових чоботях, в яких ходять безпробудно п'яні москалі
показати весь коментар
17.04.2022 20:55 Відповісти
Ще й картка мир- потвори цинічні. Убивать за мір, ссуки кончені... Хай їхня масква інша згорить і попіл розвіється, а бункер ***** стане йому гробницею, як фараон, блін, там сидить.
показати весь коментар
17.04.2022 21:00 Відповісти
Ехал парень за Урал
На учения попал.
Грустная история
В виде крематория..
показати весь коментар
17.04.2022 21:01 Відповісти
А мой мілай гаваріл "Всєх укропав пабєділ !" А сєводня я узнала -- єму бошку атарвала ! Завтра пабегу я в часть мілійони палучать ! У-у-ух !!!
показати весь коментар
17.04.2022 21:21 Відповісти
Это написал Алексей Апухтин в 1878 году и ничего не изменилось на росии до сих пор :" Не люди эти бедные микробы,
Друг с другом борются, Полны нелепой зависти и злобы,
Им слёзы ближнего нужны Чтоб жизнью наслаждаться вдвое ,
Им больше горя нет как счастие чужое.
Властители , рабы , народы , племена - всё дышит лишь враждой
И все стоят на страже , Куда ни посмотри - везде одно и то же ,
Упорная , безумная война ".
показати весь коментар
17.04.2022 21:22 Відповісти
Прогресс налицо. Орки едут в Украину со своими пакетами.
показати весь коментар
17.04.2022 21:31 Відповісти
"В зонє особого вніманія. ЗКП наш". Надивляться совкових і кацапських серіалів,а в Україні лежать в болоті обдристані.
показати весь коментар
17.04.2022 21:55 Відповісти
На останньому фото мародьор устав від важкої ноші награбованого і прильог відпочити...
показати весь коментар
18.04.2022 01:47 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙👍👍👍💪💪💪✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏🙏
показати весь коментар
18.04.2022 10:34 Відповісти
 
 