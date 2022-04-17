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Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син "зник безвісти" на крейсері "Москва". ФОТО

У мережу потрапили повідомлення Дмитра Шкребеця, який у соцмережах розповів, що його син, матрос строкової служби "зник безвісти" на потопленому крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, скріни повідомлень Дмитра Шкребеця ширяться мережею. 

Зі сканів його профілю видно, що він підтримував агресію допоки його син не загинув на крейсері "Москва". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти підтвердили смерть мічмана Вахрушева з потопленого крейсера "Москва", - "Схеми". ФОТОрепортаж

Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син зник без вісті на крейсері Москва 01
Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син зник без вісті на крейсері Москва 02
Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син зник без вісті на крейсері Москва 03

Автор: 

ВМС рф (141) крейсер (89) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+189
Хрін тобі, а не 7 мільйонів срублєй.
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17.04.2022 20:36
+76
Вот так. Любит фюрера, продал ему мясо своего сына. И тут его кинули, за "пропавших без вести" срублей не дадут. И истерика.
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17.04.2022 20:40
+70
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17.04.2022 20:39
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Хочь якась користь від цього ,,кока,,буде--крабікі будуть ситі.
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18.04.2022 02:12 Відповісти
Батько підарас і син підарас, *******
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18.04.2022 03:02 Відповісти
Ця курка навіть не розуміє що це вона сама знищила свого сина.Долбани думають що тільки вони стріляють . Це як в єврейському анекдоті : Ізя пішли Миколі моду наб'єм. А якщо він нам? А нам за що
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19.04.2022 14:16 Відповісти
Жертва пропаганди, диванний патріот...

Населення перетворено на мух, які злітаються на г*вно.

"И все-таки в дерьме что-то есть - миллиарды мух не могут ошибаться...
- Станислав Ежи Лец,

Мухи, то "Население, которое продолжает поддерживать жестокого, лживого, ... диктатора..." (с)



До того часу, доки це не стало стосуватися його родИни...

Який різкий поворот... Це ніби хронічного алкоголіка, чи наркомана, чи пацієнта "палати № 6" якимось чудом вдалося повернути в нормальний стан і він побачив світ здорової людини...



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18.04.2022 08:17 Відповісти
Теперь понятно, почему сдетонировал боезапас. Кок чем-то скрепным накормил экипаж.
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18.04.2022 08:51 Відповісти
этот батя с ялты получается?
россиянский "коренной" военный или ватник крымский?
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Папа і всі решта сук , а Україну ви ОБРАЗИЛИ в 2014....БУМЕРАНГ С ОТВЕТОЧКОЙ ПРИПЛИВ
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Zаслужив ти папа,щоб твій син zдох zа путіна!
Бери свою самку і шпандорь її,щоб нове мясо народила поскоріше,а краще парочку синков.
А то путін своїх кидає,да папа ватнік?
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19.04.2022 22:27 Відповісти
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