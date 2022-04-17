Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син "зник безвісти" на крейсері "Москва". ФОТО
У мережу потрапили повідомлення Дмитра Шкребеця, який у соцмережах розповів, що його син, матрос строкової служби "зник безвісти" на потопленому крейсері "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, скріни повідомлень Дмитра Шкребеця ширяться мережею.
Зі сканів його профілю видно, що він підтримував агресію допоки його син не загинув на крейсері "Москва".
Топ коментарі
+189 Порохобандерівець
показати весь коментар17.04.2022 20:36
+76 Maxim Ak-Murza
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+70 Aaron Smith #335432
показати весь коментар17.04.2022 20:39
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Населення перетворено на мух, які злітаються на г*вно.
"И все-таки в дерьме что-то есть - миллиарды мух не могут ошибаться...
- Станислав Ежи Лец,
Мухи, то "Население, которое продолжает поддерживать жестокого, лживого, ... диктатора..." (с)
До того часу, доки це не стало стосуватися його родИни...
Який різкий поворот... Це ніби хронічного алкоголіка, чи наркомана, чи пацієнта "палати № 6" якимось чудом вдалося повернути в нормальний стан і він побачив світ здорової людини...
россиянский "коренной" военный или ватник крымский?
Бери свою самку і шпандорь її,щоб нове мясо народила поскоріше,а краще парочку синков.
А то путін своїх кидає,да папа ватнік?