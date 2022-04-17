Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син "зник безвісти" на крейсері "Москва". ФОТО

У мережу потрапили повідомлення Дмитра Шкребеця, який у соцмережах розповів, що його син, матрос строкової служби "зник безвісти" на потопленому крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, скріни повідомлень Дмитра Шкребеця ширяться мережею.

Зі сканів його профілю видно, що він підтримував агресію допоки його син не загинув на крейсері "Москва".

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