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Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти 17 квітня обстріляли житлові будинки Харкова, в результаті чого виникли пожежі.

Про це у Facebook повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня близько 14:00 внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося попадання у житлові багатоповерхові будинки за вісімнадцяти адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п’ятому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Наразі усі пожежі ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську. ФОТОрепортаж

Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 01
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 02
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 03
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 04
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 05
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 06
Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС 07

Автор: 

пожежа (4340) Харків (5631) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+25
Як же ж я мрію про той день, коли наші ракети довбануть по Курвську, Бєлгороду, Ростову і, звичайно ж, Мац-Кве!!! Це не буде жорстоко - це буде справедливо!
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17.04.2022 21:45
+18
Я б з кримського мосту почав
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17.04.2022 21:47
+4
Обстреливать мирных жителей в такой Христианских праздник могут только нехристи. Подумайте , кто больше всего ненавидит Христианство и Христа уже много тысяч лет? Это и есть заказчики войны россии против Украины!
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17.04.2022 22:00
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Як же ж я мрію про той день, коли наші ракети довбануть по Курвську, Бєлгороду, Ростову і, звичайно ж, Мац-Кве!!! Це не буде жорстоко - це буде справедливо!
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17.04.2022 21:45 Відповісти
Я б з кримського мосту почав
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17.04.2022 21:47 Відповісти
я доси не розумию чому ще не зробили?
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17.04.2022 22:00 Відповісти
откуда и каким оружием это должны были сделать!?
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17.04.2022 22:06 Відповісти
А по бухтІ Ватостополя чому не врепати? Або нічим,або тамжєнашєлюді.
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17.04.2022 22:09 Відповісти
от Николаева почти 300км
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17.04.2022 22:19 Відповісти
самое дальнобойное оружие каким мы распологаем это "точкиУ"-120 км максимум
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17.04.2022 22:16 Відповісти
ракета гарпун 315км
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17.04.2022 22:57 Відповісти
Это нереально. Там нужно взрывать опоры. Ракетами это сделать не получится.
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17.04.2022 22:20 Відповісти
Смерть рашистським окупантам !
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17.04.2022 21:56 Відповісти
Обстреливать мирных жителей в такой Христианских праздник могут только нехристи. Подумайте , кто больше всего ненавидит Христианство и Христа уже много тысяч лет? Это и есть заказчики войны россии против Украины!
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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17.04.2022 22:15 Відповісти
Кожного дня молю Бога щоб рашистські ракети та бомби падали окупантам на голови. Маю надію що Бог мене таки почує

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17.04.2022 22:06 Відповісти
Я думаю, краще молиться, щоб Бог захистив наших вояків, нас і наших родичей, наших людей, нашу країну. Бог не буде вбивати, бо то його теж діти. Плохі, брудні... Але він може нас захистити, відвести загрозу.
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17.04.2022 22:37 Відповісти
ага, проте дозволяє тим брудним "дітям" вбиватиінших діьей.. Ви, релігійники, якісь слабкі на голову!
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19.04.2022 07:09 Відповісти
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZUhCus-8BtLsyl7Q4ldnXkyFUyyC0SdiFUReMeIoYmQmVrkI1j7b_rd5jWAaPpaTAllt62EHe7tQW9SRR0pbFXhyDLQD6WCmjCbup0j6h6O8EmBKvS2KBCpHyPchzMXCS8&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

53-й день війни, 17 квітня. У Вербну неділю росіяни обстріляли центр Харкова, мінімум 5 загиблих, 13 поранених. З приємного - в Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову, внаслідок чого слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу.

Вчора ж ЗСУ вийшли до селищ Байрак та Кутузівка на північному сході від Харкова, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.

Ізюм - Слов'янськ - даних про серйозну активність наразі нема, проте Генштаб повідомив, що в окупованому Ізюмі росіяни розпочали мобілізацію чоловіків.

Луганська область - вчора ЗСУ завдали тактичного контрудару на ділянці між Святогірськом та Кремінною та відкинули частини противника у секторі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід. З одного боку, цим ударом ЗСУ поставили під певну загрозу лівий фланг російського угрупування під Ізюмом і потенційно можуть навіть завдати удару на Борову, звідки ворог просувається на південь, на Святогірськ. З іншого боку, становище в цьому районі постійно змінюється, сторони часто обмінюються ударами, і не факт, що зможемо втриматись на цьому рубежі. В будь-якому випадку ми потроху вимотуємо атакуючий потенціал ворога і по можливості контрактуємо, як було сьогодні, чи 7 квітня, коли ЗСУ тимчасово відкинули росіян від Кремінної на 6-10 км. На інших ділянках фронту в області ЗСУ продовжують тримати оборону.

Донецька область - російська війська та «народна міліція ДНР» продовжують марні спроби прорвати українську оборону в Авдіївці, Мар'їнці та в районі навколо Вугледару. Також тривав бій за село Лозове, на кордоні з Харківською областю, північніше Святогірська.

Маріуполь - попри ранковий ультиматум з вимогою до українського гарнізону здаватись у полон, обстріли території «Азовсталі» з гармат та РСЗВ не припинялись. Ультиматум наші захисники залишили без відповіді, чим дуже засмутили загарбників, які вже приготували червоні прапори для «коридору для полонених» та для святкування «перемоги». Відразу після вичерпання часу ультиматуму, розпочались повітряні бомбардування, в тому числі зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також, за даними противника, в Приморському районі ще перебуває чимало українських військових, які чинять впертий спротив.

Запорізька область - у районі Василівки виявлено, що росіяни, «ймовірно для здійснення провокацій», замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.

Тим часом досі залишається інтрига з долею екіпажу флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», потопленого українськими ракетами «Нептун» 14 квітня. Вчора в РФ опублікували відео, на якому главком ЧФ нібито зустрічається з командою крейсера, з чого має слідувати, що моряки вціліли. Проте відео без звуку, а в кадрі помітні зелені дерева, хоча наразі в Севастополі їх ще нема. Це дозволяє зробити слушне припущення, що відео записано ще давно, а зараз його крутять виключно для «заспокоєння громадськості». Крім цього ролику, інших записів чи світлин членів екіпажу «Москви» та її командира нема. Висновок очевидний - команда крейсера все ж таки зазнала значних втрат, які російське командування намагається приховати від суспільства і родичів моряків.
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17.04.2022 22:26 Відповісти
Как же так! А рассказывали что Харьков защищён! Сегодня ад адский в городе. А оставшиеся жители поверили вам . Ничего не меняется, к сожалению.
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17.04.2022 22:50 Відповісти

Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!


Смерть рашистським окупантам!
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18.04.2022 00:31 Відповісти
А Мосійчучка з Г+Г у інтервю з Герасмюк каже що расєю і расєянцев треба простити. Видно у Герасмюк щось не те з мисленням, як і у Г+Г вцілому. Пробачати можна тільки тих хто розкаюється у своїх злочинах, а не тіх хто потім знову прийде вбивати Україну.
Бачу бажання Коломойщі підлизнути кремлю.
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18.04.2022 14:21 Відповісти
 
 