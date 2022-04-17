Ракети окупантів у Харкові влучили у 18 житлових будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти 17 квітня обстріляли житлові будинки Харкова, в результаті чого виникли пожежі.

Про це у Facebook повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня близько 14:00 внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося попадання у житлові багатоповерхові будинки за вісімнадцяти адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п’ятому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Наразі усі пожежі ліквідовано.

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