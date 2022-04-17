В бою проти російських окупантів загинув директор Долинської дитячої художньої школи Тарас Лаврів. ФОТОрепортаж

Український захисник Тарас Лаврів загинув у бою проти російських окупантів.

Про це у Facebook повідомила Мілена Чорна, інформує Цензор.НЕТ.

"В бою загинув директор Долинської дитячої художньої школи Тарас Лаврів. Не знала його в якості директора, але добре пригадую натхненним і талановитим випускником ЛНАМу. Світла пам'ять герою!..", - йдеться в повідомленні.

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