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Батькам строковика Тарасова з крейсера "Москва" повідомили, що син "зник безвісти". ФОТО
Батькам матроса строкової служби Марка Тарасова повідомили, що їхній син, який служив на крейсері "Москва" зник безвісти.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.
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+74 офшор 95 без табу
показати весь коментар18.04.2022 00:50
+66 Онотоле Онотольевич
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+52 офшор 95 без табу
показати весь коментар18.04.2022 00:46
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Хотя наоборот - х/й вам а не 7 мільонів фублєй.
Це явно не останній корм.
А тут прям страйк!
Поїхав на сафарі на хохлів *****)
Зараз зiграю...
каЖУТЬ гарна музика
"Ракета спочатку прошиває корпус, а потім вибухає всередині. Потужності 150-кг вибухівки вистачає для того, щоб завдати катастрофічних ушкоджень будь-якому кораблю".
https://www.unian.ua/war/ukrajinska-divo-zbroya-neptun-shcho-znishchiv-kreyser-moskva-shcho-ce-za-raketniy-kompleks-i-chim-horoshiy-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11788653.html
Пропагандон соловьов пригнічений: "Каково чьорта ви оказалісь імєнно в етой точкє Чьорного моря, в ето время?"
https://t.me/operativnoZSU/19550
Нова морська пісня від Лесі Нікітюк 2022
https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
Нема тіла - мема компенсації !
Янки ("ну тюпиє") зняли художній фільм про те , як вони всією країною рятували рядового Райта !
А московити ("ну с сААбражалка работаєт") вже 20 тисяч хронік продемонстрували , як вони забули на полі боя капітана Фуфайкіна разом з лейтенантом Балалайкіном где-то пАд ГастомЄлей ...
Ну а Марк Тарасов це вже 20тисяч + перший випадок амнезії ********** !
"Прапал без весті"
І *** с німі!
- Он в "Москве"! - отвечает командир
- То есть, у него все хорошо? - радостно вздыхает та
- Ну конечно! Не верьте укропской пропаганде! Вся команда - в "Москве". И останется там надолго.
- И воевать уже не будут? - с надеждой спрашивает мать
- Гарантирую вам - никогда!
- Спасибо вам, родненький!