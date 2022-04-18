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Окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай. ФОТО

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж минулої добт, 17 квітня, і вночі стали частішими та потужнішими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відбулося займання сімох житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки. Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому за програмою президента "Велике будівництво" спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, становить 2400 кв. м", - написав Гайдай.

Повідомляється, що рятувальники на місці намагаються локалізувати полум’я, бо впритул розташований лісовий масив.

Крім того, Гайдай повідомив, що постраждали житлові масиви в Рубіжному - з-під завалів трьох будинків евакуйовано сімох місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєверодонецьку.

"Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб унаслідок обстрілу міста Золоте. Крім того, пошкоджено ще декілька будинків в цьому населеному пункті", - повідомив глава Луганської ОВА.

Ще два будинки спалахнули в Комишувасі Попаснянської територіальної громади, додав Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У двір прилетіла "Точка-У", але люди не хочуть виїжджати, - Гайдай про деяких жителів Луганщини із "синдромом Термінатора"

Окупанти вдарили по спорткомплексу Олімп у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай 01

Окупанти вдарили по спорткомплексу Олімп у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай 02
Окупанти вдарили по спорткомплексу Олімп у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай 03

Також читайте: Очільник Луганської ОВА Гайдай закликає жителів області негайно евакуюватися: "Ми не хочемо копати могили"

Автор: 

обстріл (28672) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Так кассаби шмальнули ж "Точкою У" по Донецьку, відносно недавно
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18.04.2022 08:20 Відповісти
Конечно сами обстреливали луггандонию,иногда прилетало на такое расстояние,что явно наша артиллерия не доставала-и ничего,местная быдлота хавала
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18.04.2022 09:24 Відповісти
У нас в .......... за містом вже 40 хвилин чутно бахи . Скоріше за все рашисти ракетою ЗНОВУ в склади з ************ влучили . На жаль .
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18.04.2022 08:25 Відповісти
Спорткомплекс олімпійського резерву велике будівництво від боневтіка, шкода що ракетна зброя не потрапила у цю програму...
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18.04.2022 08:53 Відповісти
 
 