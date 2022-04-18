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Новини Фото Війна
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Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові. Ситуація на вокзалі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів, - "Укрзалізниця". ФОТО

Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Львову зранку 18 квітня. Ситуація на залізничному вокзалі міста наразі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів до вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу.

"Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки", - додають у "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, - Садовий

У свою чергу глава правління "Укрзалізниці" Сергій Камишін зазначив у телеграм-каналі: "Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу і команди поїздних бригад спрацювали чітко. Рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів. Свою пошкоджену інфраструктуру відновимо".

Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові. Ситуація на вокзалі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів, - Укрзалізниця 01

Автор: 

Львів (3076) обстріл (28687) ракети (4030) Укрзалізниця (6865)


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Топ коментарі
+32
А ось чому ********.
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18.04.2022 10:14
+18
нажаль є загибли. одна влучила в жітловой будинок

досі є ******* які знимають та викладають відео в мережу. в мене відео влучання з'явилось меньш ніж через годину після першого вибуху

люди! схамениться! зараз повторна тревога на західної Украіні. Сукі гатять повторно щоб рятивників та поранених добити
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18.04.2022 10:16
+14
Дивовижні збіги в нас. Куди по тєлєку спрямують, туди кацапня і б'є.
Ніякої таємниці..
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18.04.2022 10:21
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курва мать опять исусик садик и его команда сливает всё
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18.04.2022 10:13 Відповісти
не лише.
в нас ще ціла партія слуг є.
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18.04.2022 10:15 Відповісти
ракети літіли на Франік але в останній момент змініли напрямок руху в бік Львова тому їх було вкрай важко збити (із TV)
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18.04.2022 10:13 Відповісти
це жека кварталівський розповів ?
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18.04.2022 10:16 Відповісти
Ксенія, ви зараз жартуєті? якій нах "жека"?
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18.04.2022 10:17 Відповісти
Так сидять два гуморист експерди на марафоні.
Новини розповідають.
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18.04.2022 10:19 Відповісти
я в курсі про ціх ******* але як ви могли уявити щоб я їх дивився?
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18.04.2022 10:23 Відповісти
Зараз альтернативи практично немає.
Взагалі то я не знала, що ракети можуть змінювати курс. Подумала що це чергове виправдання зеленої халатності.
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18.04.2022 10:27 Відповісти
може змінювати нажаль
альтерннатіва - ютуб он-лайн трансляція "Прямого" та "Еспресо"
я "говномарафон" взагалі ні разу не дивився. фоном ютуб по телеку
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18.04.2022 10:30 Відповісти
Не ображайтесь )
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18.04.2022 10:37 Відповісти
доречи

https://t.me/c/1352726486/30108
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18.04.2022 11:21 Відповісти
на них що сидів кацап з штурвалом?
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18.04.2022 10:17 Відповісти
знаешь чім "калібр" відрізняеться від старих ракет? в нього є програма польоту и він може змінювати напрямок руху по заданим коордінатам.
тому тревога лунає по кільком областям первоначального напрямку ракети та з часом перелік областей змінюється. Щоб це зразумити треба всього лише відкріти "мапу повітряних тревог" та включити голову
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18.04.2022 10:21 Відповісти
річ про крилату модіфікацію "калібра"
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18.04.2022 10:22 Відповісти
А у Франківську була тривога?
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18.04.2022 10:37 Відповісти
так
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18.04.2022 10:38 Відповісти
8:23
https://t.me/povitryanatrivogaaa/1683
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18.04.2022 10:39 Відповісти
Швидше за все це був "Кинджал". Він так змінбє напрям, щоб було важко збити. Тішить одне - цього добра у кацапів вкрай мало. І використали ці ракетне саме для Львова, щоб почати наступ на Сході. Цим вони намагаються мінімізувати поставки західної допомоги і відволікти увагу. Але оскільки вони дебіли, то своїми діями шкоди завдають лише мирним. Як завжди.
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18.04.2022 10:19 Відповісти
Ні, це звичайні калібри або ікси морського або авіаційного базування.
Не розумію, чому ППО їх не збиває, якщо звичайні люди масово на телефони знімають їх польоти у себе над головами у світлу пору доби. Плюс до того, ці уруські ракети ревуть, як реактивний літак.

Продам інфу для ППО. На південний схід від Львова (звідки долетіло вже втретє за цю війну) є таке прекрасне містечко Звенигород. А за ним - невеличкий гірський кряж, з якого видно Львів і в добру погоду навіть Рогатин та Бережани... Невже там складно поставити якусь древню Шилку? Чи хоча би якийсь взвод з ручними ПЗРК. Тим більше, що вся ця срань летить лише з одного напрямку. Бо вони не можуть стріляти над Румунією.
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18.04.2022 13:13 Відповісти
А ось чому ********.
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18.04.2022 10:14 Відповісти
А кудою ще ? ЦЕ очевідні речі. І ніякою тут таємниці немає
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Дивовижні збіги в нас. Куди по тєлєку спрямують, туди кацапня і б'є.
Ніякої таємниці..
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18.04.2022 10:21 Відповісти
Якщо так, то яким чином доставляються інші 49 відсотків? Хто такий Кирило Тимошенко і які повноваження він має, щоб у воєнний час патякати язиком?
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18.04.2022 10:22 Відповісти
ворожий агент на зарплаті?
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18.04.2022 14:36 Відповісти
Або митниця, або львівський "волонтерський хаб" незабаром відгребуть. Причому ******* їх будуть ногами, дрючками, прикладами - усім що буде під рукою.
Із двох фур з Франції розчинилася одна.
Оптика, бронікі, каски, плити під плитоноски - кераміка клас 6, ПНВ, тепліки, плітоноски, розгрузки, екіпіровка.
Це неповний перелік того, що вкрали в Армії.

Буде великий срач, обіцяю.
Я підключу всіх, кого зможу. Я візьму відпустку та особисто поїду ламати ноги та руки цим падлам. І привезу із собою підрозділ злих армійців.

Митниця, Львів - готуйтеся.

https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/permalink/5308737685812433

https://www.facebook.com/zvukorej?__cft__[0]=AZXpm_O9SXvlWqYxsmTdErGg8_SYnNqghgm_1tgMpoxZ0_vMvbM2x0nZdfVT-XPJjOTH9tKz0t4JihpuAMFdfn5fnozWRGqd1wsL4jtPQqI7bQ44TVlwrXpnW97m5_QurjgDX0sUp0d85G1saa81KhvcBvPjIguhFXHvJOGo72IUgw&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Бондаренко
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18.04.2022 10:25 Відповісти
Можливо брехня!
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18.04.2022 10:42 Відповісти
ця "брехня" вже декілька тижнів гуляе по мережи. це далеко не перший випадок
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18.04.2022 10:45 Відповісти
В нас теж сумками "волонтери" тягнуть..
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18.04.2022 10:53 Відповісти
Вже й СБУ пропіарились що затримали одну падлу за торгівлю броніками. Скоріш за все пішака злила" бригада погуляйка.".
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Ви відрізняете гуманітарну та війскову допомогу? Чі гуманітарна теж є ціллю москалів?
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18.04.2022 12:34 Відповісти
дурне, чи що? кацап куди захоче туди і ракети направить...
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18.04.2022 17:13 Відповісти
і в 100500 раз занию...як жеж нам не вистачає закритого неба....
хоча...десь може й збережуться оті нові дороги...
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18.04.2022 10:14 Відповісти
Зустрічала дописи військових, може тому їм хочуть заборонити висловлюватись у соцмережах- бачимо ракети, намагаємось збити всім чим є, але не виходить, хоч асфальтом по ним кидайся..
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Су...касабські
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18.04.2022 10:15 Відповісти
Продовжуємо допомагати ЗСУ знищувати москалів . Садовий - великий молодець. Слава Україні ! 🇺🇦
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18.04.2022 10:16 Відповісти
Садовий тут при чому ?

російську армію втримує ?

ролик з 2014 нагадати ? про це сцикливе чмо з сильно розвинутим хватальним рефлексом ?
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18.04.2022 10:48 Відповісти
нажаль є загибли. одна влучила в жітловой будинок

досі є ******* які знимають та викладають відео в мережу. в мене відео влучання з'явилось меньш ніж через годину після першого вибуху

люди! схамениться! зараз повторна тревога на західної Украіні. Сукі гатять повторно щоб рятивників та поранених добити
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18.04.2022 10:16 Відповісти
В Луцьку нафтобазу розбомбили то з Польщі дзвонили через 15хв, з Німеччини через годину, питались, що в нас сталось.
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18.04.2022 10:33 Відповісти
В один чи два резервуари попали) не сильно там і розбомбили...ракет не вистачить на все
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18.04.2022 10:40 Відповісти
зараз значно меньш викладують, але всьо одно знаходяться унікальни хайпожери
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18.04.2022 10:42 Відповісти
поясни мені... логічно і обьєктивно... в чему проблема... ще ні один не зміг пояснити. що від того, що виклади вже наслідки?
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18.04.2022 17:14 Відповісти
не фотайте мразі тупологові
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Як же ж нам не вистачає вибухів і пожеж на військових обєктах рф.
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18.04.2022 10:19 Відповісти
Пора працювати на випередження - перекопати під картоплю всі аеродроми в бульбостані і кацапладії. Та й кремль щось задовго стирчить...
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18.04.2022 10:24 Відповісти
Мало нам надають ППО! Треба краще просити, сильніше, може навіть пригрозити! Якщо , Знову не допоможе, запропонувати переробити дороги нашим партнерам, думаю це їх, точно переконає...

А подоляку привіт від каналу коломойського тамедведчука(1+1) !
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18.04.2022 10:31 Відповісти
краще просити ? це як... навколішки встати та відсосати????
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18.04.2022 17:16 Відповісти
Сподіваюсь, після цього випадку не будуть пиз*іти, яку допомогу нам постачають західні країни. Російські пропагандони кілька днів тому, говорили, що потрібно бахнути залізницю у Львові через постачання зброї з Польщі. Молодці, ідіоти!
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18.04.2022 10:34 Відповісти
ой ***, яке ти тупе! а в перший день війни що, на Львів ракет не посилали? А на Маріуполь чому кидають бомби та ракети? бо туда гуманітарку везуть.. якраз тому, що ракетами там бом***ть? де логіка в ваших ідіотичних викриках?
де логіка? Якби зброю постачали би через ЧОП то що, Львів би ні разу не бомбанули би , так? гарантуєш?
Кацапу треба якась нагальна причина, чи що?
А якби не сказали би... то що, кацапи би почали всі заліз.колії бомбити... то значить взагалі, по логіці, не треба зброї постачати? Все правильно, так?
недоумки ви якісь тут всі... здравого розсудку у вас немає!
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18.04.2022 17:21 Відповісти
Заздалегідь_вдячна🐝
@podolyanochka39
·
3 год
Кажуть,Президент Зеленський закликав мешканців окупованих територій саботувати накази окупантів.
Але є один нюанс:мешканці беззбройні і живуть лише вірою в ЗСУ!
Раднику наш,Гаранте мого конституційного права на життя,а чому ви до ВЛАСНОГО народу без озброєної охорони не виходите?
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18.04.2022 10:37 Відповісти
Нема що зливати, у ракет підарастичних велика похибка, тому загинуло кілька цивільних
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18.04.2022 10:39 Відповісти
Фотокор Цензора вже встиг змотатись на джеті і сфоткати.
Певно ні.
Це запостила Укрзалізниця.
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18.04.2022 10:55 Відповісти
Вибачаюсь..

Це УНІАН... Воно фотку виклало..

До речі,сайт Уніан Бєнін.
Редакції тижневика "Дзеркало тижня" та сайту ZN.UA прийняли рішення бойкотувати новинну стрічку УНІАН через фальсифікування інтерв'ю Сергія Власенка т
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18.04.2022 10:56 Відповісти
Потрібно звернутися до США що,б допомогли вивести з ладу російські супутники!
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18.04.2022 11:37 Відповісти
фото для корегувальників зробили?
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18.04.2022 11:59 Відповісти
 
 