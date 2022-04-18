Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові. Ситуація на вокзалі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів, - "Укрзалізниця". ФОТО

Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Львову зранку 18 квітня. Ситуація на залізничному вокзалі міста наразі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів до вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу.

"Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки", - додають у "Укрзалізниці".

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У свою чергу глава правління "Укрзалізниці" Сергій Камишін зазначив у телеграм-каналі: "Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу і команди поїздних бригад спрацювали чітко. Рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів. Свою пошкоджену інфраструктуру відновимо".