У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені, - Княжицький. ФОТО

Внаслідок ракетних ударів військ РФ по Львову є загиблі та поранені.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі і поранені, серед них дитина. Це авто, посічене осколками", - написав він.