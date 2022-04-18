У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені, - Княжицький. ФОТО
Внаслідок ракетних ударів військ РФ по Львову є загиблі та поранені.
Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.
"У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі і поранені, серед них дитина. Це авто, посічене осколками", - написав він.
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+47 MAKAROV #508144
показати весь коментар18.04.2022 10:19
+38 olele
показати весь коментар18.04.2022 10:18
+23 xander #505939
показати весь коментар18.04.2022 10:26
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Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.
Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
А Зе дійсно прийшов на тотальний брехні. Плюс дискредитація Порошенка зіграла свою роль.
А тепер щезни
"перший нерохідний"...
Свинарчук...
скільки їх було..хто "кормився" на "оборонпромі"... (
Одно из национальных изданий распространило сегодня https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340272/ фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.
Опрошенные «Думской» специалисты едины во мнении: наши коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.
На молдавском аэродроме Маркулешты, действительно, стоит шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.
Более тридцати самолетов МиГ-29 остались на маркулештском аэродроме после распада бывшего СССР от 86-го истребительного полка 119-й истребительной авиадивизии.
В 1994-97 годах несколько бортов за очень небольшие деньги продали Йемену, а 21 - США. В 2007-2010 годах Молдова безуспешно пыталась продать оставшиеся шесть самолетов, но покупателей так и не нашлось.
В 2012 году Кишинев еще раз попытал счастья - вся шестерка продавалась на аукционе за 8,5 миллиона долларов, но покупателей не нашлось.
Можно не сомневаться, что и Йемен, и США забрали самые свежие борта, поднимавшиеся в воздух во время вооруженного конфликта в непризнанной пмр в 1992 году.
Самолеты, находящиеся сейчас в Маркулештах, в 2005-2006 годах прошли ремонт в Румынии и вернулись своим ходом, но с тех пор стоят без какого-либо обслуживания под открытым небом - уже 16 лет. Даже если представить невозможную ситуацию, что с них не сняли все ценное, крылатые машины все равно могут служить разве что в роли музейных экспонатов. И думать, что они представляют какую-то военную ценность, может разве что клинический идиот. Или провокатор.
Редакция «Думской» хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.
Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).
Друзья, у Молдовы нет танков!
В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.
Слава Украине!
Автор - редакция «Думской»
Але цей факт навіщо прив'язувати?:
Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер.
Тільки з того, що я бачив в новинах, ЄС виділив Молдові кошти на біженців - ми порахували - по 6000 євро на одного вийшло (немає часу піднімати - десь в кінці березні інфа була).
Одужання пораненим.
Кацапам горіти в пеклі!!!
Шкода людей.
Чому туди стріляли...просто заради забавки ?
https://twitter.com/Noumen_11 Odoacer
Кирило Тимошенко з телеекрану повідомив, що 51 відсоток міжнародної гуманітарної допомоги Україна отримує через Львівську область.
Що це, як не "запрошення" ворога руйнувати залізничні та автомобільні шляхи, мости, логістичні центри Львівської області?
Мало було селфі з Яворова?
https://pbs.twimg.com/media/FQettYfXEAEAPwV?format=jpg&name=small
Після сюжету Z +Z коломойського-медведчука з київського заводу, на якому ремонтують бронетехніку, рашисти із сепарми в соцмережах обговорювали точні координати цехів цього заводу і на другий день дуже точно вдарили туди ракетами.
Цехи зруйновані, є загиблі люди.
Журнохвойдам-"патріотам" із Z + Z добре спиться після цього?
- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.
На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).
https://t.me/Chornovil_official/5058
1. Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.
2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
3. Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.
4. Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.
5. Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого.
https://t.me/Chornovil_official/5064
ви тут тупі тут, чи як?
Незважаючи на те, що один з власників телеканалу Z+Z втік з України та колаборує з окупантом в мацкві, телеканал всупереч законам прийнятим Верховною Радою, продовжує працювати у владному марафоні та успішно наводить ракети ворога на наші військові об'єкти!
ті,хто за нього не голосуваві хто навіть не ходив на вибори..
тому любі перемовини - це час, щоби рашка зібралась з силами і підтянула резерви....
ми винні тільки в тому що рашка хоче убивати, бомбити і катувати... щоб відволікти своє військо, свїй зомбований нарід від проблем в середені говені... щоби об"єднати в ненависті до когось (тепер це ми...до того це були грузини, чечени, сирійці...німці))) тому в нас нема виходу - тільки нищіти !
Jego bombardowanie obraża oba nasze narody