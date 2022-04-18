УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10675 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 244 3

За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція. ФОТО

За добу ворог обстріляв 9 населених пунктів: поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, унаслідок ударів російських військ загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять поранено (серед них 5 – доставлені з Луганщини). Руйнувань зазнали щонайменше 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична інфраструктура, спортивний стадіон. 

"Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Добропілля, Слов’янськ, Торське, Новопіль, Новгородське, Нью-Йорк. Ворог обстрілював мирне населення ракетами, із реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві особи загинули, а четверо отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині, - Кириленко

За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція 01
За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція 02
За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція 03
За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція 04
За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція 05

Автор: 

армія рф (17526) обстріл (28687) Нацполіція (15205) Донецька область (8578)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пам'ятаєте Тімурчіка? бравого гелікоптерника? https://t.me/Hajun_BY/4190 не виправдав сподіваннь
показати весь коментар
18.04.2022 10:42 Відповісти
Це від чого ступінь на третьому фото?
показати весь коментар
18.04.2022 10:46 Відповісти
 
 