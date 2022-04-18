За добу війська РФ обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, двоє людей загинули, - Нацполіція. ФОТО

За добу ворог обстріляв 9 населених пунктів: поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, унаслідок ударів російських військ загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять поранено (серед них 5 – доставлені з Луганщини). Руйнувань зазнали щонайменше 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична інфраструктура, спортивний стадіон.

"Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Добропілля, Слов’янськ, Торське, Новопіль, Новгородське, Нью-Йорк. Ворог обстрілював мирне населення ракетами, із реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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